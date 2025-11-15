Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/11: VN-Index trải qua tuần 'sóng gió', chuyên gia cảnh báo gì?

VN-Index đã trải qua tuần giao dịch mang đến nhiều trạng thái cho nhà đầu tư chứng khoán. Trong hai phiên đầu tuần, VN-Index vận động dưới ngưỡng 1.600 điểm với trạng thái giao dịch trầm lắng, song việc đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng mà không kéo theo áp lực bán tháo mạnh đã tạo nền cho nhịp hồi sau đó.

Đà hồi phục được kích hoạt mạnh mẽ ở phiên giữa tuần, sau đó chỉ số duy trì trạng thái cân bằng trong hai phiên cuối tuần với diễn biến phân hóa rõ nét. VN-Index tăng tổng cộng 36.36 điểm trong tuần qua, dừng tại 1,635.46 điểm. Dẫu vậy thanh khoản ở mức thấp hơn tới gần 46% so với bình quân 20 tuần.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 15/11: VN-Index trải qua tuần "sóng gió". Ảnh AI minh hoạ

Nhìn lại giao dịch tuần qua, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.281 tỷ đồng trong tuần. Ở chiều mua ròng, VHM, HPG và FPT dẫn đầu; trong khi STB, VCI và HDB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên sàn HOSE, nhóm các cổ phiếu tăng tốt nhất đa phần là các mã vừa và nhỏ, phản ánh một phần dòng tiền đầu cơ đang có xu hướng tìm kiếm cơ hội ngắn hạn T+, với sự góp mặt của HID, HAG, VTB, HAP, C32…

Đáng chú ý khác có sự góp mặt của bluechip VNM dù chỉ tăng hơn 9%, nhưng đã đưa giá cổ phiếu lên trở lại mức cao nhất kể từ hơn một năm qua.

Trên sàn HNX, cổ phiếu KDM có tuần thứ hai liên tiếp lọt vào top những mã tăng mạnh, thanh khoản dù cải thiện, nhưng cũng chỉ trên dưới 0,15 triệu đơn vị khớp lệnh/phiên. Hai cổ phiếu khác là IDC và CEO khi dần nhận lực cầu bắt đáy gia tăng sau khoảng thời gian điều chỉnh khá mạnh gần đây.

Trên UpCoM, tân binh gần đây là BQP của CTCP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận bất ngờ có tuần tăng mạnh, duy trì 7 phiên liên tiếp từ ngày có phiên giao dịch đầu tiên là 05/11 đến 13/11, trước khi giảm nhẹ trong phiên cuối tuần 14/11.

Theo ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích chứng khoán của Pinetree, thị trường mở đầu tuần bằng nhịp giảm gần 20 điểm về vùng 1.580 điểm trong bối cảnh dư âm điều chỉnh từ tuần trước vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, lực bán suy yếu do nhiều cổ phiếu đã giảm sâu 20–30%, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp, đã tạo điều kiện cho xu hướng phục hồi diễn ra thuận lợi.

Chứng khoán HSC bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Thanh khoản vẫn là yếu tố cho thấy sự thận trọng của thị trường. Lũy kế cả tuần, khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 713 triệu cổ phiếu, giảm hơn 17%, tương đương giá trị 21.183 tỷ đồng, thấp hơn 45,8% so với trung bình 20 tuần.

Tuy vậy, độ mở thị trường vẫn nghiêng về tích cực khi 18/21 nhóm ngành tăng điểm; trong đó, Bảo hiểm, Thực phẩm – tiêu dùng và Bán lẻ là ba nhóm tăng mạnh nhất. Ngược lại, Hàng không, Đường và Dược phẩm giảm nhẹ.

Công ty Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy lại, do đó việc căn mua ở các nhịp điều chỉnh với tỷ trọng nhỏ và tăng dần khi có lợi nhuận là cách tiếp cận thận trọng hơn. Các ngành có vốn hóa vừa và đang bứt phá như Dầu khí, Hóa chất, Bán lẻ hay Xây dựng tiếp tục được xem là điểm đến phù hợp trong bối cảnh hiện tại.

Công ty Chứng khoán BETA nhấn mạnh nhà đầu tư không nên mua đuổi khi thị trường bật xanh. Thay vào đó, giải ngân theo từng phần và ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản ổn định và đang tích lũy sau nhịp điều chỉnh sẽ mang lại xác suất thành công cao hơn.