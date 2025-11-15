Đã sẵn sàng cho giờ “G” khởi công xây trường ở 4 xã vùng biên giới Quảng Ngãi
Chiều 15/11, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, công tác chuẩn bị cho khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã vùng biên giới của tỉnh đã hoàn tất.
Trong lần khởi công này (đợt 1), tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai xây dựng 4 trường ở 4 xã vùng biên, gồm Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi.
Quy mô đầu tư xây dựng của 4 trường giống nhau, gồm 36 lớp (18 lớp tiểu học, 18 lớp THCS) cho khoảng 1080 học sinh, với tổng mức kinh phí đầu tư khoảng 1.383 tỷ đồng.
Cụ thể công trình trường ở xã Dục Nông gần 357,4 tỷ đồng; trường ở xã Rờ Kơi ần 307, 2 tỷ đồng.
Công trình trường ở xã Mô Rai có tổng mức đầu tư gần 352,6 tỷ đồng và trường ở xã Sa Loong, với tổng mức đầu tư gần 363,9 tỷ đồng.
Theo kế hoạch vào ngày mai 16/11, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành khởi công đồng loạt 4 trường nêu trên và dự kiến đến tháng 7/2026, sẽ hoàn thành.
Được biết sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi mới có 9 xã vùng biên giới, gồm Mô Rai, Rờ Kơi, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi.