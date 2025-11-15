Nhịp sống miền Trung

Đã sẵn sàng cho giờ “G” khởi công xây trường ở 4 xã vùng biên giới Quảng Ngãi

Công Xuân
15/11/2025 16:07 GMT +7
Đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã vùng biên giới đã sẵn sàng.

Chiều 15/11, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, công tác chuẩn bị cho khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã vùng biên giới của tỉnh đã hoàn tất.

Đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, công tác chuẩn bị cho khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã vùng biên giới của tỉnh đã hoàn tất.Ảnh: CTV

Trong lần khởi công này (đợt 1), tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai xây dựng 4 trường ở 4 xã vùng biên, gồm Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công tại 1 điểm trường.Ảnh: BQN

Quy mô đầu tư xây dựng của 4 trường giống nhau, gồm 36 lớp (18 lớp tiểu học, 18 lớp THCS) cho khoảng 1080 học sinh, với tổng mức kinh phí đầu tư khoảng 1.383 tỷ đồng.

Cụ thể công trình trường ở xã Dục Nông gần 357,4 tỷ đồng; trường ở xã Rờ Kơi ần 307, 2 tỷ đồng.

Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, nhằm bảo học tập của học sinh vùng đặc biệt khó khăn, góp phần ổn và giữ vững an ninh biên giới.Ảnh: BQN

Công trình trường ở xã Mô Rai có tổng mức đầu tư gần 352,6 tỷ đồng và trường ở xã Sa Loong, với tổng mức đầu tư  gần 363,9 tỷ đồng.

Theo kế hoạch vào ngày mai 16/11, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành khởi công đồng loạt 4 trường nêu trên và dự kiến đến tháng 7/2026, sẽ hoàn thành.

Dự kiến đến tháng 7/2026, 4 trường sẽ được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng.Ảnh: CTV

Được biết sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi mới có 9 xã vùng biên giới, gồm Mô Rai, Rờ Kơi, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi.

