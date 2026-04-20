Chứng khoán hôm nay mới nhất 20/4: Dự báo rung lắc trong ngắn hạn

Tuần qua, VN-Index diễn biến tích cực với 4/5 phiên tăng điểm, tuy nhiên tập trung cục bộ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chỉ số nhanh chóng vượt trở lại ngưỡng 1.800 điểm nhờ lực kéo mạnh từ một số mã trụ, nhưng phần còn lại của thị trường chưa cho thấy sự cải thiện tương xứng khi đa số nhóm ngành vẫn dao động trong biên độ hẹp và duy trì trạng thái phân hóa rõ nét. Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.817.17 điểm, tăng 3,84% so với tuần trước.

Về mức độ ảnh hưởng, sự điều chỉnh của VHM, VIC và VPL gây áp lực lớn nhất lên VN-Index trong phiên cuối tuần, lấy đi tổng cộng 9.66 điểm. Ngược lại, MWG, GVR và VPB là những mã đóng góp tích cực nhất, mang về 4.17 điểm cho chỉ số chung.

Xét theo nhóm ngành, năng lượng là điểm sáng khi lực cầu lan tỏa tốt ở các cái tên tiêu biểu như BSR (+3,49%), PLX (+2,17%), PVS (+1,04%), PVT (+2,35%), PVD (+1,22%) và PVP tăng hết biên độ.

Trong khi đó, bất động sản “đội sổ” với mức giảm 1.3%, chủ yếu do áp lực từ VHM (-5,17%), VIC (-0,74%), CEO (-1,7%), VRE (-3,.38%), TCH (-2,56%), DXG (-1,65%), ....

Các nhóm ngành còn lại chủ yếu biến động trong biên độ hẹp với sắc xanh đỏ đan xen.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 20/4: Hạn chế mua mới

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có 4 tuần tăng điểm liên tiếp, nhưng điểm đáng chú ý là cả 4 tuần tăng điểm đều có khối lượng ở mức trung bình mà chưa có sự bùng nổ mạnh, hơn nữa đà tăng trong tuần qua chủ yếu bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà chưa có sự lan tỏa ra toàn thị trường. Vì vậy, dù đã có 4 tuần tăng điểm liên tiếp song xung lực bứt phá chưa mạnh và tín hiệu đảo chiều tăng điểm vẫn chưa được xác nhận.

CSI kỳ vọng VN-Index sẽ xuất hiện một số phiên giảm điểm trong tuần này 20-24/4 trước sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để VN-Index test quanh mốc 1.765 điểm trước khi có tín hiệu tăng điểm xác nhận.

“Nhà đầu tư vẫn nên nắm giữ danh mục nhưng hạn chế mở thêm vị thế mua mới ở thời điểm hiện tại. Vị thế mua bổ sung cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.765 điểm để có điểm mua an toàn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh trên đồ thị tuần. Cùng với đó thanh khoản tương đương so với tuần trước, cho thấy tâm lý có phần cải thiện của nhà đầu tư. ASEANSC đánh giá, chỉ số có khả năng tiếp tục đà hồi phục trong ngắn hạn thị trường đang phản ứng vùng hỗ trợ cứng trong trung hạn. Vùng hỗ trợ gần được xác định quanh 1.750 điểm, trong khi kháng cự gần nằm tại khu vực 1.900 điểm.

“Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,… Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn năm 2026”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) đánh giá, chỉ số VN-Index giảm nhẹ phiên cuối tuần với thanh khoản sụt giảm cho thấy áp lực chốt lời không mạnh. Đồng thời, dòng tiền vẫn đang xoay vòng giữa các nhóm ngành như nhóm Dầu khí, Công nghệ, Bán lẻ có mức tăng mạnh khi nhóm Vingroup điều chỉnh. Theo đó, chỉ số VN-Index có khuynh hướng đi ngang tích lũy bên trên MA5 phiên (ngưỡng 1.794 điểm).

“Chỉ số VN-Index đang trong xu hướng tăng điểm. Nhà đầu tư xem xét mua những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nhưng điều chỉnh trở lại trong phiên ưu tiên các nhóm ngành đang dẫn dắt thị trường như: Tài chính, Bất động sản, Bán lẻ”, chuyên gia của YSVN nêu quan điểm.

Cùng nhận định, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, VN-Index kết phiên cuối tuần với nến gravestone doji sau nhiều phiên bứt phá mạnh mẽ. Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng vẫn duy trì xu hướng tích cực với RSI tiếp tục đi lên trên hướng về vùng quá mua.

Đồng pha với đó, chỉ báo MACD cũng tiếp tục nới rộng khoảng cách giữa hai đường tín hiệu, cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Trên khung đồ thị giờ, áp lực chốt lời ngắn hạn đang dần tăng lên. Cụ thể, RSI có dấu hiệu quay đầu hạ nhiệt sau khi chạm ngưỡng quá mua, kết hợp cùng dải MACD phát đi tín hiệu giao cắt hướng xuống.

Những diễn biến này dự báo thị trường có khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc, giằng co trong những phiên đầu tuần tới để kiểm định lại lực cầu, với vùng hỗ trợ gần nhất cần đặc biệt lưu ý nằm tại mốc 1.801 điểm (tương đương đường trung bình động MA20).