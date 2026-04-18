Lợi nhuận VPBankS tăng gần 47% trong quý I/2026, rót thêm hơn 1.097 tỷ đồng vào CAEX

Tổng tài sản gần 79.000 tỷ, thị phần trong nhóm dẫn đầu

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) đạt gần 79.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,9% so với đầu năm. Kết quả trên chủ yếu đến từ sự mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và danh mục tài sản tài chính.

Trong đó, dư nợ cho vay margin và ứng trước vượt 36.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2025. Trong quý đầu năm, VPBankS liên tục triển khai đa dạng sản phẩm cho vay margin cạnh tranh, với lãi suất chỉ từ 0%/năm, qua đó đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm nhà đầu tư trên thị trường.

Với nền tảng vốn được củng cố sau thương vụ IPO, công ty vẫn còn dư địa khoảng 32.000 tỷ đồng hạn mức cho vay margin.

Tính đến cuối quý I/2026, VPBankS ghi nhận hơn 1,3 triệu tài khoản khách hàng, tăng gần 15% so với đầu năm và tương đương hơn 10% số tài khoản toàn thị trường Việt Nam.

Cùng việc phát triển tệp khách hàng, VPBankS tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên thị trường, đứng top 9 trên HoSE trong quý I/2026, chiếm 2,94%.

Doanh thu duy trì tăng trưởng, các mảng kinh doanh cốt lõi giữ vững động lực

Trong quý I/2026, VPBankS ghi nhận doanh thu hoạt động ở mức 2.871 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ và tăng trưởng 17% so với quý liền trước. Các mảng kinh doanh cốt lõi tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho doanh thu.

Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu, chủ yếu đến từ hoạt động cho vay margin, mang lại hơn 880 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước và tương đương 31% doanh thu hoạt động.

Tương tự, mảng môi giới chứng khoán ghi nhận doanh thu hơn 134 tỷ đồng, gấp hơn 2,6 lần cùng kỳ.

Với mảng tự doanh, trong quý vừa qua, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.822 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong quý I, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động do bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và môi trường lãi suất duy trì ở mức cao. Riêng trong tháng 3, VN-Index giảm khoảng 11%, tạo áp lực đáng kể lên hoạt động đầu tư của các công ty chứng khoán, qua đó phần nào thu hẹp biên lợi nhuận của VPBankS. Mặc dù vậy, với chiến lược điều hành linh hoạt, công ty vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 46,8% so với cùng kỳ, đạt gần 515 tỷ đồng.

Theo xu hướng trong các năm qua, quý I thường có mức đóng góp khiêm tốn trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận cả năm của VPBankS, do mảng ngân hàng đầu tư - một trong những trụ cột quan trọng - thường ghi nhận kết quả đáng kể từ quý II trở đi.

Năm 2026, công ty dự kiến phát huy lợi thế về quy mô vốn và năng lực phân phối từ hệ sinh thái, qua đó đẩy mạnh mảng kinh doanh chiến lược này, trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn và tư vấn tài chính của doanh nghiệp gia tăng.

Song song đó, VPBankS sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường và môi trường vĩ mô, qua đó chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi cần thiết, duy trì cách tiếp cận thận trọng nhưng linh hoạt nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động.

Trong 10 chiến lược phát triển trung hạn công bố cuối năm 2026 của VPBankS, hầu hết các định hướng đề ra có liên quan đến việc ứng dụng AI, blockchain. Trong đó nổi bật là việc phát triển sàn tài sản mã hóa.

VPBankS rót thêm hơn 1.097 tỷ đồng vào CAEX

Mới đây, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) đã công bố thay đổi đăng ký kinh doanh, chính thức tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng. Ngày cấp đăng ký thay đổi là 17/4/2026.

Trong cơ cấu sở hữu mới, vốn tư nhân trong nước chiếm 89,4%, tương ứng 8.940 tỷ đồng; trong khi vốn nước ngoài đạt 1.060 tỷ đồng (10,6%).

Danh sách cổ đông xuất hiện hai cái tên quốc tịch nước ngoài gồm OKG Ventures Limited (trụ sở tại British Virgin Islands) với phần vốn góp 1.000 tỷ đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ. Ông Cheng Tan Feng góp 60 tỷ đồng, tương ứng 0,6%.

CTCP Chứng khoán VPBank góp 1.100 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư Future Land góp 2.500 tỷ đồng; CTCP Lynkid góp 2.900 tỷ đồng.

Trước đó, Chứng khoán VPBankS đã thông qua việc mua 109,7 triệu cổ phần phát hành thêm của CAEX với giá 10.000 đồng/cổ phần.







