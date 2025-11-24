Chứng khoán hôm nay mới nhất 24/11: Hạn chế bắt đáy nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản

Trước diễn biến của thị trường chứng khoán tuần qua, Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree cho rằng nhà đầu tư không nên FOMO giải ngân thời điểm hiện tại để tránh rủi ro dính phải bull trap, mà cần kiên nhẫn chờ đợi phiên xác nhận xu hướng vượt 1.680 kèm thanh khoản cao.

"Nhà đầu tư cũng nên hạn chế bắt đáy nhóm beta cao như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản do những cổ phiếu này vẫn chưa thoát được downtrend và sẽ cần nhiều thời gian để tích lũy", Chứng khoán Pinetree khuyến nghị.

Ảnh AI minh hoạ

Trong khi đó, công ty chứng khoán AIS nhận định, chỉ số VN-Index tiếp tục trải qua một tuần giao dịch phục hồi và cân bằng lại sau nhịp giảm mạnh trước đó. Diễn biến phân hóa xuất hiện xuyên suốt trên toàn thị trường, từ nhóm ngân hàng, chứng khoán đến bất động sản và công nghiệp, cho thấy dòng tiền vẫn đang luân chuyển một cách riêng lẻ thay vì lan tỏa rộng.

Thanh khoản có sự cải thiện nhẹ, đây là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ mạnh để xác nhận một xu hướng hồi phục bền vững. Thị trường cần thêm những phiên giao dịch với thanh khoản đột phá và dòng tiền ổn định hơn để củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

"Vn-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng 1.630-1.660 điểm trong một vài phiên tiếp theo trước khi chinh phục lại ngưỡng kháng cự 1.660-1.670 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có vận động hồi phục mạnh mẽ và tiềm năng tăng giá tốt hơn so với phần còn lại của thị trường chung", chứng khoán AIS nêu.

Về quan điểm của mình, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, điểm nhấn quan trọng nằm ở sự phân hóa, khi dòng tiền không lan tỏa diện rộng mà tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các mã có câu chuyện tăng trưởng riêng biệt.

"Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ đối với các mã đang giữ vững xu hướng tăng để tối ưu hóa lợi nhuận. Song song đó, đối với các vị thế giải ngân mới hoặc lướt sóng, nhà đầu tư có thể linh hoạt tìm kiếm cơ hội ngắn hạn nương theo dòng tiền đầu cơ", VCBS nhận định.

VCBS cũng cho rằng tâm điểm giao dịch hiện đang hướng về các nhóm ngành thu hút thanh khoản tốt trong những phiên gần đây như bất động sản, hóa chất và xây dựng.

Chứng khoán Phú Hưng khuyến nghị: Với khẩu vị rủi ro trung bình, nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài quan sát khi quá trình kiểm định vùng cản chưa đủ thuyết phục. Trường hợp thanh khoản cải thiện và xuất hiện sự đồng thuận bứt phá, điểm tham gia sẽ rõ ràng hơn.

Với nhà đầu tư rủi ro cao (giao dịch lướt sóng), cần thận trọng để tránh bẫy tăng giá và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ. Một số nhóm ngành đang điều chỉnh kiểm định hỗ trợ đáng chú ý gồm: Dầu khí, Xuất khẩu, Tiện ích, Bất động sản.

Chứng khoán Asean cho rằng VN-Index sẽ cần thêm thời gian để xử lý các vùng kháng cự gần (1.660 - 1.670 điểm).

Chỉ số được dự báo vận động chủ yếu trong kênh giá 1.600 - 1.700 điểm trong tháng này, giai đoạn tích lũy trước khi lấy đà cho nhịp tăng mới vào cuối năm.

Nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn và đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên cổ phiếu trong xu hướng tăng ngắn hạn. Với nhà đầu tư dài hạn, nên tiếp tục nắm giữ nhóm cổ phiếu đầu ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 - 2026.