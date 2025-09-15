Cổ đông Sacombank không thông qua sửa đổi điều lệ về người đại diện theo pháp luật

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank; HoSE: STB) đã công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Theo điều lệ, người đại diện theo pháp luật của Sacombank là Tổng giám đốc. Tổng giám đốc Sacombank là người đại diện cho Sacombank thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Sacombank, đại diện cho Sacombank với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã đề xuất bổ sung thêm "Người đại diện theo pháp luật của Sacombank là Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong trường hợp ngân hàng khuyết chức danh Tổng giám đốc (chưa hoàn tất thủ tục chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng giám đốc)".



Hiện, ông Dương Công Minh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank. Còn ông Nguyễn Thanh Nhung đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank.

Trích biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Sacombank.

Theo biên bản kiểm phiếu, đến 17h ngày 10/9, theo báo cáo kiểm phiếu, có 305 phiếu đại diện cho hơn 304,3 triệu cổ phần, chiếm 16,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tán thành việc bổ sung quy định Chủ tịch HĐQT có thể là người đại diện theo pháp luật trong trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc.

Không có ý kiến phản đối nội dung này.

Ngoài ra ghi nhận 33 phiếu đại diện cho hơn 182,18 triệu cổ phần, tương ứng 9,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đưa ra ý kiến.

Như vậy, đề xuất bổ sung Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo pháp luật trong trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc không được thông qua.







Trước đó, ngày 7/8, Sacombank đã công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Số lượng cổ đông không thay đổi, vẫn là 1 cổ đông cá nhân và 5 cổ đông tổ chức.



Theo đó, quỹ ngoại Pyn Elite giảm sở hữu từ 5,77% vốn (tại ngày 8/5/2025) xuống còn 5,38% vốn, tương ứng giảm 0,39%. Hiện, Pyn Elite sở hữu 101,41 triệu cổ phiếu STB.



Đáng chú ý, quỹ ngoại Tianhong Vietnam Thematic Fund (QDII) thoái toàn bộ vốn tại Sacombank.



Thay vào đó, Sacombank xuất hiện cổ đông mới là Vietnam Enterprise Investments Limiteds - quỹ thành viên thuộc Dragon Capital với tỷ lệ sở hữu 1,02% vốn, người có liên quan đến quỹ này sở hữu 1,21% vốn. Tính chung, Vietnam Enterprise Investments Limitesds và người có liên quan sở hữu 2,22% vốn của Sacombank.



Còn quỹ Amerhsam Industries Limited tăng sở hữu từ 1% vốn Sacombank lên 1,01% vốn. Đồng thời, người có liên quan của quỹ này cũng tăng sở hữu 0,07% vốn lên 1,21% vốn. Tính chung, quỹ Amerhsam Industries Limited và người có liên quan sở hữu 2,22% vốn của Sacombank.



Các cổ đông không thay đổi là ông Dương Công Minh 3,32% vốn; SCB Vietnam Alpha Fund Not For Retail Investors sở hữu gần 27,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,47% vốn Sacombank.



Tổng cộng, 6 cổ đông này hiện nắm giữ hơn 252,2 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 13,37% vốn điều lệ của Sacombank.