Cổ phiếu FPT tiếp tục giảm mạnh, bị bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần

Cổ phiếu FPT tiếp tục giảm mạnh

Phiên giao dịch tuần từ 13-17/10 chứng kiến sự lên-xuống thất thường. Thị trường chứng khoán có 2 phiên đầu tuần tăng điểm và tạo đỉnh ngắn hạn quanh 1.800 điểm. Tuy nhiên, sau đó chỉ số chính chịu áp lực bán mạnh, VN-Index kết tuần giảm hơn 16 điểm (-0,94%) về mức 1.731,19 điểm, kiểm định lại vùng giá 1.700 điểm.

Đáng chú ý về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng với giá trị hàng nghìn tỷ mỗi phiên. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng tới 5.167 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.906 tỷ đồng, trong khi trên HNX, bán ròng 334 tỷ đồng, ngược lại mua ròng 74 tỷ đồng trên sàn UPCoM.



Cổ phiếu FPT trải qua tuần giao dịch giảm mạnh.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, FPT là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.095 tỷ đồng.

Các cổ phiếu chứng kiến mức bán ròng lớn khác như VRE đứng thứ hai với mức bán ròng 859,6 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (761,9 tỷ đồng) và SSI (582,3 tỷ đồng)...

Với cổ phiếu FPT, trong phiên cuối tuần ngày 17/10, mã này tiếp tục giảm 1,89%, giá lùi xuống 88.100 đồng/cổ phiếu, khối ngoại bán ròng hơn 123 tỷ đồng. Phiên ngày 16/10 là phiên duy nhất trong tuần ghi nhận cổ phiếu FPT có sắc xanh nhưng mức tăng cũng chỉ là 0,22%.

Trước đó, phiên 15/10 là phiên cổ phiếu FPT chính thức gãy khỏi giá 90.000 (giảm 3,03%, giá lùi xuống 89.600 đồng/cổ phiếu), ghi nhận mức thấp nhất trong khoảng 18 tháng trở lại đây, kéo thị giá của FPT còn thấp hơn cả vùng đáy thuế quan hồi giữa tháng 4 năm nay.

Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 17/10/2025, khối ngoại đã bán ròng lũy kế gần 17.200 tỷ đồng cổ phiếu FPT.

Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình. Ảnh FPT

Trên thị trường, cổ phiếu FPT đã giảm khoảng 33% kể từ đầu năm, trái ngược với xu hướng đi lên của VN-Index, đồng thời có hiệu suất kém nhất trong nhóm VN30.

FPT giảm mục tiêu doanh thu

Thực tế, lãnh đạo FPT đã lường trước khó khăn trong năm 2025. Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi giữa tháng 4, Chủ tịch Trương Gia Bình đã đánh giá 2025 là một năm khó khăn ngút trời. Nguyên nhân chính đến từ nhu cầu chi tiêu công nghệ giảm tốc ảnh hưởng đến doanh thu công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài – một trong những động lực tăng trưởng chính của FPT.

Theo kế hoạch ban đầu, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của FPT được thông qua với mức cao kỷ lục với mục tiêu doanh thu đạt 75.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024.

Tuy nhiên trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8, ban lãnh đạo Tập đoàn FPT đã đưa ra kế hoạch theo kịch bản cơ sở mới với mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng lần lượt 15% và 18-19% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là các mức tăng trưởng thấp hơn so với mục tiêu tại ĐHĐCĐ thường năm 2025 là tăng trưởng doanh thu 20% và tăng trưởng lãi trước thuế 21%. Tính theo kế hoạch mới, Tập đoàn FPT đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế lần lượt khoảng 73.000 tỷ đồng và 13.062 tỷ đồng.

Ngoài ra, FPT cho biết hiệu suất sử dụng tại các nhà máy AI ở Việt Nam và Nhật Bản hiện dưới 10%, với nhu cầu yếu hơn dự kiến do những bất ổn trong kinh tế vĩ mô. Ban lãnh đạo FPT nhận thấy rủi ro không đạt được mục tiêu tổng doanh thu năm 2025 là 30-40 triệu USD cho mảng kinh doanh nhà máy AI ở Nhật Bản và Việt Nam, nhưng kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện vào năm 2026.

FPT không có kế hoạch đầu tư nhà máy AI mới cho năm 2025 do kết quả hoạt động hiện tại chưa đạt kỳ vọng.