Công ty Yến sào Khánh Hòa đạt doanh thu trên 5.000 tỷ đồng

Ngày 8/11, tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, phường Tây Nha Trang, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa (9/11/1990 - 9/11/2025).

Trong chặng đường 35 năm, Công ty đã không ngừng chú trọng công tác bảo tồn, phát triển và khai thác hiệu quả 173 hang yến, 33 đảo yến trong vùng biển Khánh Hòa. Công ty được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận “Đơn vị có số lượng hang đảo yến nhiều nhất và sản lượng khai thác yến sào đảo thiên nhiên lớn nhất Châu Á” vào năm 2014.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Công ty đang quản lý 16 đơn vị trực thuộc, 11 công ty con (gồm 8 công ty TNHH do Công ty sở hữu 100% vốn và 3 công ty cổ phần nắm giữ trên 50% vốn điều lệ); quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa. Tổng số lao động toàn hệ thống hơn 4.000 người, trở thành một trong những doanh nghiệp có doanh thu lớn hàng đầu của tỉnh.

Năm 1991, doanh thu đạt 23 tỷ và đến năm 2024 doanh thu đạt 3.595 tỷ đồng. Đặc biệt có những năm doanh thu trên 5.000 tỷ đồng đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Hiện đơn vị sở hữu 7 nhà máy chế biến yến sào hàng đầu cả nước, vận hành trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế, truy xuất số hóa theo lô, kiểm soát chất lượng khép kín. Từ hạ tầng sản xuất tiên tiến, Công ty liên tục nghiên cứu, cải tiến công thức, nâng chuẩn dinh dưỡng, an toàn và cho ra mắt các sản phẩm mới ở nhiều phân khúc.

Quang cảnh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Cuối năm 2023, Yến sào Khánh Hòa trở thành đơn vị đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch tổ yến vào Trung Quốc mở ra chuỗi hợp đồng giá trị cao với các tập đoàn lớn tại thị trường tỷ dân và thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu liên tục các năm tiếp theo.

Công ty đã phát triển hơn 60 dòng sản phẩm cao cấp, phủ khắp 34 tỉnh, thành trong cả nước, với hơn 500.000 điểm bán và 1.000 nhà phân phối, khẳng định vị thế thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên thị trường Việt Nam.

Dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao 33 Kỷ niệm chương 35 năm cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của Công ty. Công ty Yến sào Khánh Hòa ủng hộ 1 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả bão lũ và trao tặng 35 Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thể hiện tấm lòng sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Đồng thời, Công ty đóng góp 200 triệu đồng vào Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh, góp phần chăm lo và bồi dưỡng thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương.