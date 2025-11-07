Nhịp sống miền Trung

Sedo Vinako hỗ trợ người dân xã Duy Xuyên 5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Trần Hậu
07/11/2025 15:03 GMT +7
Ngày 7/11, thông qua Ban vận động cứu trợ UBND xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Sedo Vinako, đóng tại cụm công nghiệp Đông Yên, xã Duy Xuyên đã trao tặng 5 tỷ đồng cho nhân dân xã Duy Xuyên nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Trong đợt lũ lịch sử vào những ngày cuối tháng 10/2025 vừa qua, trên địa bàn xã Duy Xuyên có 9 thôn với 4.500 hộ có nhà bị ngập sâu từ 1-3m. Đặc biệt, mưa lũ khiến nhiều công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh bị hư hỏng nặng nề. Ước tính giá trị thiệt hại hơn 40,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Sedo Vinako trao tặng 5 tỷ đồng cho xã Duy Xuyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: T.H.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sedo Vinako chia sẻ đối với những khó khăn với người dân xã Duy Xuyên. Đồng thời trao tặng số tiền 5 tỷ đồng cho người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Đây là món quà đầy ý nghĩa, cổ vũ động viên, tăng thêm niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Xuyên nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng uỷ xã Duy Xuyên (bên phải) trao thư cảm ơn cho lãnh đạo công ty. Ảnh: T.H.

Công ty TNHH MTV Sedo Vinako hiện có hơn 5.000 công nhân, người lao động. Các trận mưa lũ vừa qua, doanh nghiệp gánh chịu nhiều thiệt hại khi nước lũ nhấn chìm, gây hư hỏng nhiều trang thiết bị, hàng hóa. Ngay sau khi lũ rút, công ty huy động toàn thể công nhân, người lao động quét dọn bùn non, thu gom rác thải, thu dọn nhà xưởng, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị hư hỏng, nhập nguyên liệu, phụ liệu để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Dẫu vậy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sedo Vinako vẫn quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi công nhân với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Thời mưa lũ, ở Nghệ An, đây là mặt hàng đang tăng giá tốt nhất, nhà nào có, cứ cắt bán là trúng 'tiền tươi'

Kêu gọi tiêu thụ cam cho nông dân tỉnh Quảng Trị do gặp mưa lũ

Đường ray “treo lơ lửng” sau mưa lũ, giao thông đường sắt Bắc - Nam bị gián đoạn

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ

Đà Nẵng: Một doanh nghiêp hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng cho người lao động khắc phục hậu quả do mưa lũ

Bộ Quốc phòng điều động trực thăng tìm 3 nạn nhân mất tích ở biển Lý Sơn

Agribank tiếp tục hành trình chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ ở Huế

Khánh Hòa: Tạm dừng phục vụ khách tham quan do ảnh hưởng bão số 13

Bão số 13-bão Kalmaegi sắp đổ bộ, dân xã đảo Cù Lao Xanh ở Gia Lai dùng can nhựa, bao cát... chèn mái nhà

Nhiều phường, xã ở Huế kiến nghị tăng cường cán bộ chuyên môn, bổ sung biên chế cấp phó

Nóng: Quảng Ngãi lệnh khẩn cấp sơ tán dân ở khu vực ven biển, cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học

Bộ Quốc phòng điều động trực thăng tìm 3 nạn nhân mất tích ở biển Lý Sơn

Agribank tiếp tục hành trình chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ ở Huế

Khánh Hòa: Tạm dừng phục vụ khách tham quan do ảnh hưởng bão số 13

Bão số 13-bão Kalmaegi sắp đổ bộ, dân xã đảo Cù Lao Xanh ở Gia Lai dùng can nhựa, bao cát... chèn mái nhà

