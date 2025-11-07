Sedo Vinako hỗ trợ người dân xã Duy Xuyên 5 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Trong đợt lũ lịch sử vào những ngày cuối tháng 10/2025 vừa qua, trên địa bàn xã Duy Xuyên có 9 thôn với 4.500 hộ có nhà bị ngập sâu từ 1-3m. Đặc biệt, mưa lũ khiến nhiều công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh bị hư hỏng nặng nề. Ước tính giá trị thiệt hại hơn 40,8 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Sedo Vinako trao tặng 5 tỷ đồng cho xã Duy Xuyên khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: T.H.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sedo Vinako chia sẻ đối với những khó khăn với người dân xã Duy Xuyên. Đồng thời trao tặng số tiền 5 tỷ đồng cho người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Đây là món quà đầy ý nghĩa, cổ vũ động viên, tăng thêm niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Duy Xuyên nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng uỷ xã Duy Xuyên (bên phải) trao thư cảm ơn cho lãnh đạo công ty. Ảnh: T.H.

Công ty TNHH MTV Sedo Vinako hiện có hơn 5.000 công nhân, người lao động. Các trận mưa lũ vừa qua, doanh nghiệp gánh chịu nhiều thiệt hại khi nước lũ nhấn chìm, gây hư hỏng nhiều trang thiết bị, hàng hóa. Ngay sau khi lũ rút, công ty huy động toàn thể công nhân, người lao động quét dọn bùn non, thu gom rác thải, thu dọn nhà xưởng, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị hư hỏng, nhập nguyên liệu, phụ liệu để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Dẫu vậy, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sedo Vinako vẫn quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi công nhân với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần người lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống.