Các di tích ở Khánh Hòa mở cửa đón khách du lịch sau bão số 13

Công Tâm
07/11/2025 14:46 GMT +7
Các điểm du lịch nổi tiếng tại Khánh Hòa đã chính thức mở cửa đón khách trở lại để phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Ngày 7/11, các di tích hoạt động bình thường trở lại gồm: Di tích Tháp Bà Pô Nagar, Danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ (thuộc phường Bắc Nha Trang) và Di tích Tháp Pô Klong Garai (thuộc phường Đô Vinh).

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa, việc mở cửa đón khách lần này là nhằm thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa thể thao và du lịch về việc ứng phó với bão, đồng thời khẳng định rằng hiện nay các điểm di tích đã được kiểm tra và đủ điều kiện an toàn để phục vụ du khách trở lại.

Các du khách đến tham quan tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang. Ảnh: Linh Đan

Trước đó, ngày 6/11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở VHTTDL, Trung tâm đã thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động đón khách để đảm bảo an toàn.

Được biết, Tháp Bà Ponagar nằm trên đồi Cù Lao, phường Bắc Nha Trang. Công trình được xây dựng từ thế kỷ VIII đến XIII bởi cộng đồng người Chăm để thờ nữ thần Pô Inư Nagar - vị thần Mẹ của người Chăm. Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra hàng năm từ ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nơi đây luôn thu hút các khách du lịch trong tỉnh và khách nước ngoài như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga,...

