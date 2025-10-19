Công ty Yến sào Khánh Hòa: Doanh thu lũy kế đạt gần 2.167 tỷ đồng

Công ty Yến sào Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2025 và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mùa vụ bánh trung thu năm 2025. Hội nghị đã điểm lại những thành tựu cũng như thách thức trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý III và 9 tháng đầu năm, thị trường yến sào tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, do nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm, hàng kém chất lượng tràn lan, gây áp lực cạnh tranh lớn.

Tuy nhiên, với chiến lược linh hoạt và nỗ lực không ngừng, Yến sào Khánh Hòa duy trì đà tăng trưởng. Công ty vẫn duy trì tăng trưởng với doanh thu lũy kế đạt gần 2.167 tỷ đồng, tương đương hơn 106% kế hoạch năm, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa cùng sự ổn định ở thị trường quốc tế, xuất khẩu nhiều đơn hàng giá trị lớn sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Canada, Đài Loan…

Lãnh đạo công ty yến sào Khánh Hòa khen thưởng cho các cá nhân.

Bên cạnh đó, Công ty cũng dành nhiều nguồn lực cho việc tìm kiếm phát triển thị trường tiềm năng thông qua các sự kiện kết nối B2B và hội chợ quốc tế, góp phần mở rộng mạng lưới khách hàng và nâng cao uy tín thương hiệu.

Trong quý 3, Nhà máy Thực phẩm Cao cấp Sanest Foods đã điều phối, cung ứng hàng hóa đầy đủ và kịp thời các đơn hàng theo nhu cầu của từng thị trường. Tổng doanh thu mùa vụ bánh trung thu đạt 87,8 tỷ, đạt 102% so với kế hoạch đề ra. Sản phẩm Bánh Trung thu Sanest Moon Cake nhận được đánh giá tích cực từ người tiêu dùng, khẳng định vị thế cạnh tranh vững chắc trên thị trường.

Công ty Yến Sào Khánh Hòa vinh dự được bình chọn “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2025”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty nhấn mạnh: “Điểm sáng trong 9 tháng đầu năm 2025 là duy trì tăng trưởng doanh thu ở mức cao, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo. Bước sang quý 4, toàn công ty cần tập trung tìm kiếm giải pháp tăng doanh thu; quản lý hàng hóa tồn kho hợp lý và tối ưu hóa hoạt động bán hàng, đẩy mạnh xuất khẩu để gia tăng lợi nhuận, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2025, tạo đà thuận lợi cho năm 2026.”

Trước đó, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2025” lần thứ 11.

Theo đó, Công ty Yến Sào Khánh Hòa vinh dự được bình chọn “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2025”, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo thiên nhiên, ứng dụng KHCN trong quá trình khai thác và sản xuất. Giải thưởng là dấu mốc quan trọng trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế tiên phong, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái và lan tỏa giá trị thương hiệu quốc gia. Qua đó, tiếp thêm động lực để Yến Sào Khánh Hòa vững bước trên hành trình phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.