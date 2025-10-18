Tiêu điểm

Đầu tư nâng cấp 69 chợ và xây mới 17 chợ trên địa bàn thành phố Huế

+ aA -
Trần Hòe
18/10/2025 09:23 GMT +7
Giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 69 chợ và đầu tư xây dựng mới 17 chợ trên địa bàn.

Ngày 17/10, UBND thành phố Huế ban hành kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chợ, từng bước hoàn thiện mạng lưới chợ trên địa bàn thành phố Huế, khắc phục kịp thời tình trạng xuống cấp và đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất các chợ đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 69 chợ và đầu tư xây dựng mới 17 chợ trên địa bàn.

Qua đó, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh và góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho các địa phương và thành phố.

Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch này còn nhằm giải quyết cơ bản những vấn đề tồn tại, bức xúc ngay tại cơ sở, tiết giảm tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác quản lý nhà nước và hoạt động chợ…

Kế hoạch đặt mục tiêu đến hết năm 2030 sẽ có 100% chợ trên địa bàn thành phố Huế được phê duyệt phương án giá sử dụng diện tích bán hàng, nội quy hoạt động, phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng.

Cùng với đó, phấn đấu 100% các chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự, hiệu quả kinh tế - xã hội.

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 69 chợ và đầu tư xây dựng mới 17 chợ, trong đó có 5 chợ xây mới tại vị trí cũ và 12 chợ xây mới tại vị trí mới.

UBND thành phố Huế giao UBND các phường, xã trình HĐND cùng cấp kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công hàng năm và giai đoạn để đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các chợ.

Trong đó, tập trung quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng các chợ đã xuống cấp, không đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... 

Các cơ quan liên quan được giao tích cực triển khai công tác xã hội hóa, kêu gọi khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng quản lý, kinh doanh khai thác chợ...

Tham khảo thêm
TP Huế dự kiến cấm nuôi chim yến tại loạt khu vực, 4 phường sẽ cấm hoàn toàn

TP Huế dự kiến cấm nuôi chim yến tại loạt khu vực, 4 phường sẽ cấm hoàn toàn

Lãnh đạo TP Huế cam kết kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp

Lãnh đạo TP Huế cam kết kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương vào cuộc

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương vào cuộc

Một thành phố của Hàn Quốc mở Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội, tăng tốc chinh phục thị trường Việt Nam

Một thành phố của Hàn Quốc mở Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội, tăng tốc chinh phục thị trường Việt Nam

Quy mô thị trường vận tải hàng không: Hàng không Việt Nam đang ở vị trí nào?

Quy mô thị trường vận tải hàng không: Hàng không Việt Nam đang ở vị trí nào?

Phá dỡ trụ sở toà án tốn nhiều giấy mực, được dư luận chú ý ở Quảng Trị

Phá dỡ trụ sở toà án tốn nhiều giấy mực, được dư luận chú ý ở Quảng Trị

Đề xuất khung giá vé tàu đường sắt dựa vào đặc điểm ghế ngồi

Đề xuất khung giá vé tàu đường sắt dựa vào đặc điểm ghế ngồi

Làm đường sắt tốc độ cao tỷ đô: Chính phủ yêu cầu 'đặt hàng' sản phẩm, công nghệ trong nước

Làm đường sắt tốc độ cao tỷ đô: Chính phủ yêu cầu "đặt hàng" sản phẩm, công nghệ trong nước

Cùng chuyên mục

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương vào cuộc

Giá vật liệu xây dựng tăng cao, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương vào cuộc

Một thành phố của Hàn Quốc mở Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội, tăng tốc chinh phục thị trường Việt Nam

Một thành phố của Hàn Quốc mở Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội, tăng tốc chinh phục thị trường Việt Nam

Quy mô thị trường vận tải hàng không: Hàng không Việt Nam đang ở vị trí nào?

Quy mô thị trường vận tải hàng không: Hàng không Việt Nam đang ở vị trí nào?

Phá dỡ trụ sở toà án tốn nhiều giấy mực, được dư luận chú ý ở Quảng Trị

Phá dỡ trụ sở toà án tốn nhiều giấy mực, được dư luận chú ý ở Quảng Trị