Đầu tư nâng cấp 69 chợ và xây mới 17 chợ trên địa bàn thành phố Huế

Ngày 17/10, UBND thành phố Huế ban hành kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chợ, từng bước hoàn thiện mạng lưới chợ trên địa bàn thành phố Huế, khắc phục kịp thời tình trạng xuống cấp và đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất các chợ đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 69 chợ và đầu tư xây dựng mới 17 chợ trên địa bàn.

Qua đó, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh và góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho các địa phương và thành phố.

Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch này còn nhằm giải quyết cơ bản những vấn đề tồn tại, bức xúc ngay tại cơ sở, tiết giảm tối đa tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến công tác quản lý nhà nước và hoạt động chợ…

Kế hoạch đặt mục tiêu đến hết năm 2030 sẽ có 100% chợ trên địa bàn thành phố Huế được phê duyệt phương án giá sử dụng diện tích bán hàng, nội quy hoạt động, phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng.

Cùng với đó, phấn đấu 100% các chợ được xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại, an ninh trật tự, hiệu quả kinh tế - xã hội.

Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 69 chợ và đầu tư xây dựng mới 17 chợ, trong đó có 5 chợ xây mới tại vị trí cũ và 12 chợ xây mới tại vị trí mới.

UBND thành phố Huế giao UBND các phường, xã trình HĐND cùng cấp kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công hàng năm và giai đoạn để đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các chợ.

Trong đó, tập trung quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng các chợ đã xuống cấp, không đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường...

Các cơ quan liên quan được giao tích cực triển khai công tác xã hội hóa, kêu gọi khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng quản lý, kinh doanh khai thác chợ...