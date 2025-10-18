Quảng Ngãi: Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công

Ban chủ lực thực hiện các dự án trọng điểm

Ông Võ Thành Trung - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị được UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện các dự án trọng điểm ở các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, trụ sở cơ quan… góp phần định hình một Quảng Ngãi hiện đại, năng động và đáng sống hơn.

Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, được chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030), công trình BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thực hiện. Ảnh: T.H.

Trong lĩnh vực giáo dục, nhiều công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tiêu biểu như Trường THPT Trần Quốc Tuấn (khối phục vụ hoạt động chung và các hạng mục phụ trợ), Trường THPT Ba Tơ (nhà hiệu bộ, lớp học và công trình phụ trợ khác). Những dự án này không chỉ góp phần cải thiện cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học trên toàn tỉnh.



Ông Võ Thành Trung - Giám đốc BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.H.

Ở lĩnh vực văn hóa – thể thao và du lịch, những công trình như tuyến đường trục chính Khu du lịch Sa Huỳnh, Khu di tích Mộ cụ Bùi Tá Hán… đang góp phần hoàn thiện chuỗi hạ tầng phục vụ ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch. Bên cạnh đó, công trình Hội trường trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Ông Trung cho biết, tính đến hết tháng 9/2025, tổng giá trị giải ngân của các dự án do Ban quản lý và các ban trực thuộc thực hiện đã đạt gần 842 tỷ đồng, đưa đơn vị vào nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, 64 dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhiều trong số đó là các công trình quy mô lớn, thiết kế hiện đại, trở thành điểm nhấn về kiến trúc đô thị và thiết chế công cộng.

BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện các dự án trọng điểm. Ảnh: T.H.

Một trong những công trình tiêu biểu là Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, được chọn là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030). Công trình không chỉ có giá trị đầu tư cao mà còn là biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới, khẳng định vị thế và tầm nhìn chiến lược của tỉnh.

Tháo gỡ vướng mắc – đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Ông Võ Thành Trung - Giám đốc BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, song song với đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, đơn vị còn là chủ đầu tư của nhiều dự án hạ tầng công nghiệp quy mô, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hiện nay, đơn vị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc – đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Ảnh: T.H.

Một số dự án đáng chú ý có thể kể đến như Trường Chính trị tỉnh (giai đoạn 2) – công trình mang tính chiến lược, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu tổ chức sau khi tỉnh Kon Tum cũ được sáp nhập. Dự án không chỉ phục vụ chỗ ở và làm việc cho cán bộ, công chức mà còn hướng đến đạt chuẩn mức 2 theo yêu cầu của Trung ương vào năm 2030.

Ngoài ra, các dự án như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trường THPT Lý Sơn, Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh… là những dự án trọng điểm trong lĩnh vực y tế và giáo dục, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng.

Những công trình này sau khi hoàn thành không chỉ tạo ra môi trường sống tốt hơn mà còn thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo nên sự đồng bộ và bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư lên tới 1.665,6 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 841,9 tỷ đồng, tương đương 50,55% kế hoạch vốn đủ điều kiện thanh toán.



Ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm tháo gỡ từng vướng mắc. Ảnh: T.H.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Ban cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số dự án lớn như nâng cấp, cải tạo Sân vận động tỉnh và đường vành đai xung quanh, hay xây dựng hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ bị ảnh hưởng tiến độ do chậm bàn giao mặt bằng.

Ông Trung chia sẻ, để khắc phục, Ban đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm tháo gỡ từng vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân. Với sự nỗ lực quyết liệt, nhiều dự án vẫn đảm bảo tiến độ và kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2025.

Từ nay đến cuối năm 2025, mục tiêu của Ban là hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đối với vốn đủ điều kiện bố trí, đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn trong thi công.

Một số dự án trọng điểm sẽ được khởi công và tiếp tục triển khai trong thời gian tới bao gồm: Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi (khu vực phía Nam sông Trà Khúc); Hạ tầng khu tái định cư và cải táng mồ mả phục vụ KCN – đô thị – dịch vụ Bình Thanh; Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (các khoa ung bướu, y học nhiệt đới, phục hồi chức năng, thận nhân tạo…)

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, BQL dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong đầu tư công, đóng vai trò “đầu tàu” trong xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Các công trình được hoàn thành không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong cải thiện đời sống nhân dân, mà còn là tiền đề để Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.