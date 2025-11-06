UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5354/QĐ-UBND về việc cho phép Tập đoàn Geleximco – Công ty CP chuyển nhượng một phần Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group).

Theo quyết định, phần dự án được chuyển nhượng là ô đất VP1 thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm và phường Phú Diễn, quận Cầu Giấy), có diện tích 14.005 m², diện tích xây dựng 6.357 m², tổng diện tích sàn 94.740 m², chiều cao 30-35 tầng, mật độ xây dựng 46%.

Công trình có chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (officetel), với tổng mức đầu tư khoảng 2.850 tỷ đồng.

Vị trí dự án Ngôi sao An Bình 2

Dự án Ngôi sao An Bình 2 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg ngày 21/10/2016, do Geleximco làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 95.524 m², gồm hai giai đoạn đầu tư với tổng mức vốn hơn 10.000 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 6.000 người. Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành, bao gồm 8 tòa chung cư cao 28–35 tầng với 2.732 căn hộ.

UBND TP Hà Nội yêu cầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, Geleximco và Thaco Group phải hoàn tất việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao phần dự án theo quy định.

Việc đầu tư xây dựng phần dự án chuyển nhượng chỉ được triển khai sau khi hoàn thành các thủ tục rà soát quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu có).

Thaco Group sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Geleximco đối với phần dự án nhận chuyển nhượng, đồng thời chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai đầu tư, xây dựng, kinh doanh theo đúng quy hoạch và tiến độ được phê duyệt, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội với tổng thể dự án.

Các sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Cục Thuế TP Hà Nội được giao hướng dẫn, giám sát và phối hợp trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch và tránh thất thoát tài sản nhà nước.



Dự án Ngôi Sao An Bình 2 (An Bình City)

- Địa điểm xây dựng: Bao gồm các ô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT giáp trụ sở Bộ Công an, trong khu đô thị Thành phố Giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm; phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (nay là phường Phú Diễn), thành phố Hà Nội.

- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình nhà ở, văn phòng, thương mại dịch vụ, khách sạn và văn phòng lưu trú dài hạn (office-tel) đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng cây xanh, sân đường theo quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Thành phố giao lưu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy và phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.

- Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng 6 tòa hợp công trình nhà ở kết hợp công cộng dịch vụ hỗn hợp cao tầng có ký hiệu A1-A8 (hợp khối tầng 2 của cụm nhà A1-A2, A3-A4, A5-A6, A7-A8), với 9.732 căn hộ cao từ 28–35 tầng, để bố trí tái định cư cho các hộ dân tại TM1, TM2, CX1 với chức năng để ở, kỹ thuật và 01 nhà trẻ trên ô đất hiệu NT.

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng khối văn phòng thương mại dịch vụ văn phòng lưu trú dài hạn (office-tel) với chiều cao 35–40 tầng tại công trình trên 6 tòa đất VP1, VP2, đã có được bố trí 06 tầng hầm với chức năng để xe, kỹ thuật; 01 khách sạn 5* tại ô đất KS.

Diện tích sử dụng đất của dự án: 95.524 m²

Quy mô dân số: Khoảng 6.000 người

Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất:

+ Đối với các công trình, khu đất xây dựng trong giai đoạn 1: Mật độ xây dựng = 36,5%; Hệ số sử dụng đất = 8,5 lần.

+ Đối với các công trình, khu đất xây dựng trong giai đoạn 2: Mật độ xây dựng = 36,0%; Hệ số sử dụng đất = 8,7 lần.

Tổng số lượng nhà ở đã xây dựng (giai đoạn 1) là: 2.732 căn hộ chung cư, diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 44.324 m² (TM1: 21.631 m²; TM2: 22.693 m²); tổng diện tích sàn xây dựng (không gồm tầng hầm và mái): 356.920 m²; diện tích xây dựng khoảng 14.000 m².

Tổng mức đầu tư dự kiến (dự kiến): 10.004.520.423.000 đồng từ nguồn vốn tự có của chủ đầu tư, vốn vay và huy động hợp pháp khác (Bảng chi tiết tổng mức đầu tư trình bày tại bảng 2 của báo cáo thẩm định).

Tiến độ thực hiện dự án:

Giai đoạn 1: Đã đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động từ Quý I/2016 đến Quý IV/2019 (và giai đoạn 2 từ Quý I/2020 đến Quý IV/2025).

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư trong giai đoạn Quý I/2026 đến Quý IV/2029.

Dự án được triển khai theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2007/QĐ-TTg ngày 21/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật hiện hành.