Bộ Xây dựng đề xuất phạt chủ đầu tư tới 300 triệu đồng với hành vi bán nhà ở không đúng đối tượng

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất phạt tiền từ 60 – 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi ho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp không đúng đối tượng theo quy định.

Cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp không tuân thủ các điều kiện theo quy định (trừ trường hợp quy định trên). Cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp không theo khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp không lập thành hợp đồng thuê nhà theo quy định

Cùng đó, bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không sử dụng nhà phục vụ mục đích ở cho bản thân, thành viên trong gia đình bị phạt đến 120 triệu đồng.

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đã đề xuất các mức xử phạt hành chính về vi phạm quy định quản lý giao dịch nhà ở.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề xuất phạt tiền từ 80 – 120 triệu đồng đối với một trong các hành vi như sau: Bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không sử dụng nhà ở phục vụ vào mục đích ở cho bản thân và thành viên trong gia đình trong thời gian thuê, thuê mua.

Bên mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở không đúng theo quy định; Thu tiền ứng trước của người mua nhà ở xã hội không đúng theo quy định; Bên thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp cho thuê lại hoặc chuyển nhượng lại hợp đồng thuê không đúng quy định.

Cùng đó, phạt tiền từ 120 – 160 triệu đồng đối với một trong các hành vi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc tài sản công không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện quy định.

Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng theo quy định; Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không tuân thủ các điều kiện theo quy định.

Đối với chủ đầu tư, Bộ Xây dựng đề xuất phạt tiền từ 200 – 260 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Phạt tiền từ 260 – 280 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có một trong các hành vi sau đây:

Xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại trong phạm vi dự án vượt quá 20% tổng diện tích đất ở hoặc vượt quá 20% tổng diện tích sàn nhà ở theo quy định.

Không dành hoặc dành không đủ theo quy định phần diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị. Ngoài ra, hành vi này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị đó hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Đồng thời, phạt tiền từ 280 – 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở hoặc bên bán nhà ở hoặc bên tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có một trong các hành vi bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở không đúng đối tượng là cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam; Bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở vượt quá số lượng quy định; Không gửi hoặc chậm gửi thông báo thông tin (bằng thư điện tử và bằng văn bản) về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở theo quy định.