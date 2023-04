Cung dồi dào, giá hạt tiêu sẽ tiếp tục giảm?

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay 4/4 tại các khu vực trọng điểm vững ở mức 63.000 – 65.500 đồng/kg. VPSA dự báo, sản lượng hạt tiêu của nước ta trong năm 2023 sẽ đạt khoảng 180.000 - 185.000 tấn, tăng khoảng 5% so với năm ngoái.

Giá tiêu hôm nay 4/4: Biến động nhẹ

Tại thị trường trong nước, Chư Sê (Gia Lai) có mức giá tiêu thấp nhất ở 63.000 đồng/kg, cao nhất ở 65.500 đồng/kg tại Châu Đức (Bà Rịa); Đắk Lắk – Đắk Nông có mức 64.000 đồng/kg; Bình Phước chốt tại 65.000 đồng/kg.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo sản lượng tiêu của nước ta trong năm 2023 tăng khoảng 5% so với năm ngoái, lên mức 180.000 - 185.000 tấn. Cụ thể, sản lượng tiêu trong vụ mùa năm nay tăng tại một số tỉnh trọng điểm như Đắk Lắk, Gia Lai, nhưng giảm tại Đồng Nai, Bình Phước.

Hạt tiêu từng được ví là vàng đen do lợi nhuận cao. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, loại cây trồng này kém dần lợi thế cạnh tranh do bị mất mùa vì biến động thất thường của thời tiết. Ngoài ra, giá hạt tiêu liên tục giảm khiến nông dân phải chặt bỏ cây trồng này và thay thế bằng cây khác vì thua lỗ.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay 4/4 tại các khu vực trọng điểm vững ở mức 63.000 – 65.500 đồng/kg.

Theo nguồn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới ngày 03/4 (theo giờ địa phương) có diễn biến như sau: Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 2,23% xuống 3.584 USD/tấn; Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 chốt ở 2.950 USD/tấn; Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA không đổi ở 4.900 USD/tấn; Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550g/l lần lượt chốt ở 3.225 USD/tấn và 3.275 USD/tấn; Giá tiêu trắng Muntok trừ 2,56% xuống mức 6.022 USD/tấn; Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vững ở 7.300 USD/tấn; Giá tiêu trắng Việt Nam chốt tại 4.780 USD/tấn; Giá tiêu GARBLED, UNGARBLED, NEW của Ấn Độ chốt lần lượt ở 50.800 rupee/100kg; 48.800 rupee/100kg và 47.800 rupee/100kg.

Trong 17 ngày đầu tháng 3/2023, giá hạt tiêu đen trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất so với cuối tháng 2/2023; giảm tại Indonesia và Brazil, trong khi ổn định Việt Nam.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 17/3/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 103 USD/tấn so với ngày 28/2/2023, xuống còn 3.497 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 49 USD/tấn so với ngày 28/2/2023, xuống mức 6.021 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 17/3/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 50 USD/tấn so với ngày 28/2/2023, xuống mức 2.950 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 17/3/2023, giá hạt tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l xuất khẩu ổn định so với ngày 28/2/2023, ở mức 3.325 USD/tấn và 3.375 USD/ tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu cũng ổn định so với ngày 28/2/2023, ở mức 4.880 USD/tấn.

Dự báo giá hạt tiêu thế giới sẽ không có sự biến động mạnh. Nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc tăng vừa phải trong quý II.

Trong 18 ngày đầu tháng 3/2023, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa nhìn chung khá ổn định. Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc quý I tăng mạnh nhằm tăng dự trữ trong kho chế biến, giúp giá mặt hàng này ổn định trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, giá hạt tiêu có khả năng sẽ diễn biến khó lường khi thị trường liên tục xuất hiện những thông tin trái chiều. Ngày 18/3/2023, giá hạt tiêu đen ổn định so với ngày 28/2/2023, quanh mức 64.000 – 66.500 đồng/ kg. Giá hạt tiêu trắng ổn định ở mức 96.000 đồng/kg so với tuần đầu tháng 3/2023, nhưng thấp hơn nhiều so với mức 119.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2022.

Có thể thấy, nhu cầu tăng cao từ thị trường Trung Quốc và những thông tin kém khả quan về sản lượng thu hoạch tại một số địa phương đã đẩy giá tiêu nội địa Việt Nam trong tháng 2/2023 tăng 13 - 15% lên mức 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Sang đến nửa đầu tháng 3/2023, giá tiêu chủ yếu đi ngang do nhiều địa phương bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch, nguồn cung dồi dào hơn.

Bên cạnh đó, việc đồng Nhân dân tệ yếu đi cũng khiến các hoạt động thu mua của các nhà nhập khẩu Trung Quốc có phần chậm lại, trong khi thị trường Mỹ và châu Âu cũng có tâm lý chờ đợi giá có thể hạ hơn.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023 xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh 123% về khối lượng và tăng 94,9% về kim ngạch so với tháng 1/2023, đạt 28.011 tấn, tương đương 84,19 triệu USD, giá trung bình 3.005,5 USD/tấn, giảm 12,7%.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu 40.492 tấn hạt tiêu, tương đương 127,17 triệu USD, giá trung bình 3.140,5 USD/tấn, tăng mạnh 34,3% về lượng nhưng giảm 9% về kim ngạch và giảm 32,3% về giá so với cùng kỳ năm 2022.

Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 6.972 tấn, tương đương 28,3 triệu USD, chiếm 17,2% trong tổng lượng và chiếm 22,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 28,1% về lượng, giảm 40,3% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá giảm 17%, đạt 4.059 USD/tấn.

Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 2.558 tấn, tương đương 8,58 triệu USD, giá 3.355,5 USD/tấn, tăng 42,4% về lượng, tăng 8,5% về kim ngạch, nhưng giá giảm 23,8%; chiếm 6,3% trong tổng lượng và chiếm 6,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường U.A.E cũng tăng mạnh 48,7% về lượng và tăng 6,2% về kim ngạch, nhưng giá giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 2.563 tấn, tương đương 7,97 triệu USD, giá 3.110 USD/tấn, chiếm 6,3% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng so với 2 tháng đầu năm 2022.

Về giá: Tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.006 USD/tấn, giảm 12,7% so với tháng 1/2023 và giảm 33,9% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.141 USD/tấn, giảm 32,2% so với cùng kỳ năm 2022.