Sản lượng không khả quan, giá hạt tiêu sẽ sớm bật tăng?

Bức tranh sản lượng hạt tiêu năm nay không mấy tươi sáng. Đầu vụ, VPSA dự báo sản lượng năm nay khoảng 185.000 tấn. Theo ghi nhận, hiện tại một số vùng đã kết thúc vụ thu hoạch năm nay. Nhìn chung, sản lượng không khả quan như dự đoán ban đầu.

Giá tiêu hôm nay 23/3 tại thị trường trong nước duy trì ổn định. Hiện giá tiêu tại các vùng trọng điểm dao động quanh mốc 64.000 – 66.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 23/3: Thấp nhất 63.500 đồng/kg ở Chư Sê

Tại thị trường trong nước, giá hạt tiêu không đổi với mức thấp nhất 63.500 đồng/kg ở Chư Sê (Gia Lai), cao nhất 66.000 đồng/kg tại Châu Đức (Bà Rịa). Đắk Lắk – Đắk Nông chốt ở 64.500 đồng/kg; Bình Phước có giá 65.500 đồng/kg.

Theo nguồn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới ngày 22/3 (theo giờ địa phương) có diễn biến như sau: Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 3.500 USD/tấn; Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.950 USD/tấn; Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA không đổi ở 4.900 USD/tấn; Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550g/l lần lượt ở 3.325 USD/tấn và 3.375 USD/tấn; Giá tiêu trắng Muntok giữ nguyên mức 6.027 USD/tấn; Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vững ở 7.300 USD/tấn; Giá tiêu trắng Việt Nam chốt tại 4.880 USD/tấn.

Theo nhận định từ Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) (mới đổi tên ngày 17/3), trong giai đoạn bước sang năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu tiếp tục gặp khó khăn do lạm phát và khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn chưa chấm dứt.

Tuy nhiên, việc thị trường Trung Quốc có sức tiêu thụ lớn đã tạm mở cửa trở lại, sức tiêu dùng thị trường lớn, hàng tồn lưu kho tích lũy tại các nước nhập khẩu từ những năm trước đã không còn nhiều đang góp phần củng cố yếu tố hỗ trợ phục hồi thị trường trong năm 2023.

Về nguyên lý nguồn cung thời điểm hiện tại sẽ khá dồi dào vì đang trong thời điểm thu hoạch.

Tuy nhiên, năm nay, thu hoạch tiêu chậm, tính trung bình cả nước mới chỉ thu hoạch 50 - 60% lượng tiêu của niên vụ 2022 - 2023.

Bên cạnh đó, VPSA đánh giá năm nay giá nhân công thu hái cao hơn rất nhiều so với mọi năm. Ví dụ những năm trước, tiền thuê nhân công khoảng 250.000 - 300.000 đồng/công nhưng năm nay giá đó không thể thuê. Thậm chí, người dân trả cao hơn cũng không có người hái.

Do đó, năm nay các hộ tự hái, thu hoạch đến đâu, bán đến đó, chưa kể bà con mất thêm thời gian phơi sấy nên tốc độ hàng ra thị trường “nhỏ giọt”. Điều này ảnh hưởng đến chuyện nếu có đơn hàng lớn thì doanh nghiệp cũng không thể mua số lượng lớn.

Dự đoán giá tiêu trong thời gian tới, VPSA cho biết về dài hạn, giá tiêu có thể tăng. Chu kỳ biến động của giá tiêu mất khoảng 7 - 10 năm. Chu kỳ giảm giá của cây tiêu Việt Nam đã bắt đầu từ năm 2016 đến nay là 7 năm và sẽ sớm có sự điều chỉnh lên trở lại.

Tuy nhiên, xuất khẩu đang tăng mạnh trở lại. Dự báo quý I/2023 có thể đạt 70.000 tấn. Như vậy xét về trung hạn nguồn cung sẽ thiếu vào khoảng 2 quý cuối năm. Khi đó thị trường thế giới sẽ được bù đắp bởi sản lượng vụ năm nay của Brazil và Indonesia.

Về xuất khẩu, trong 11 tháng năm 2022, Việt Nam xuất sang Liên minh châu Âu (EU) xấp xỉ 33,34 nghìn tấn, trị giá 164,48 triệu EUR (tương đương 173,75 triệu USD), tăng 4,9% về lượng và tăng 51,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thị phần tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU từ thế giới tăng từ 33,57% trong 11 tháng năm 2021 lên 37,07% thị phần trong 11 tháng năm 2022.

Ngược lại, EU giảm nhập khẩu hồ tiêu từ Brazil với mức giảm 21,4% về lượng, nhưng vẫn tăng 15,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 14,38 nghìn tấn, trị giá 57,66 triệu EUR (tương đương 60,91 triệu USD).

Trước đó, trong 17 ngày đầu tháng 3/2023, giá hạt tiêu đen trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất so với cuối tháng 2/2023; giảm tại Indonesia và Brazil, trong khi ổn định Việt Nam.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 17/3/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 103 USD/tấn so với ngày 28/2/2023, xuống còn 3.497 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 49 USD/tấn so với ngày 28/2/2023, xuống mức 6.021 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 17/3/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 50 USD/tấn so với ngày 28/2/2023, xuống mức 2.950 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 17/3/2023, giá hạt tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l xuất khẩu ổn định so với ngày 28/2/2023, ở mức 3.325 USD/tấn và 3.375 USD/ tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu cũng ổn định so với ngày 28/2/2023, ở mức 4.880 USD/tấn.

Dự báo giá hạt tiêu thế giới sẽ không có sự biến động mạnh. Nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại Trung Quốc tăng.

Trong 18 ngày đầu tháng 3/2023, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa nhìn chung khá ổn định. Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc tăng mạnh nhằm tăng dự trữ trong kho chế biến, giúp giá mặt hàng này ổn định trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, giá hạt tiêu có khả năng sẽ diễn biến khó lường khi thị trường liên tục xuất hiện những thông tin trái chiều. Ngày 18/3/2023, giá hạt tiêu đen ổn định so với ngày 28/2/2023, quanh mức 64.000 – 66.500 đồng/ kg. Giá hạt tiêu trắng ổn định ở mức 96.000 đồng/kg so với tuần đầu tháng 3/2023, nhưng thấp hơn nhiều so với mức 119.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2023 đạt trên 28 nghìn tấn, trị giá 84,19 triệu USD, tăng 123,1% về lượng và tăng 94,9% về trị giá so với tháng 1/2023, so với tháng 2/2022 tăng 93,1% về lượng và tăng 27,6% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu đạt 40,5 nghìn tấn, trị giá 127,16 triệu USD, tăng 34,8% về lượng, nhưng giảm 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.006 USD/tấn, giảm 12,7% so với tháng 1/2023 và giảm 33,9% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.141 USD/tấn, giảm 32,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 2/2023, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng trưởng ở mức cao, ngoại trừ Hoa Kỳ và Đức. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan ghi nhận mức tăng từ 3 đến 4 con số. Trong 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Hoa Kỳ, Ấn Độ, Đức, Anh giảm so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Philiíppines, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập … tăng từ 2 đến 3 con số.

