Đà Nẵng bổ sung 200 tỷ đồng từ dự án chậm giải ngân cho người dân bị thiên tai, lũ lụt vay vốn

Thêm 200 tỷ đồng hỗ trợ vốn vay cho người dân Đà Nẵng bị thiên tai, lũ lụt

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng vừa có tờ trình, trình HĐND TP.Đà Nẵng đề nghị bổ sung 200 tỷ đồng vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố. Mục tiêu là hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh sau thiên tai, lũ lụt và thúc đẩy tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn.

UBND TP.Đà Nẵng cho biết, trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, hơn 26.900 hộ vay vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với dư nợ hiện hành trên 1.066 tỷ đồng. Nhằm bổ sung nguồn vốn cho người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã có đề nghị bổ sung thêm 200 tỷ đồng vốn ủy thác.

Trước đề nghị nêu trên, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất bổ sung 200 tỷ đồng vốn ủy thác năm 2025 để cho vay khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai và hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm.

Nguồn vốn này được điều chuyển nội bộ từ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của các công trình, dự án chậm giải ngân của TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng bổ sung 200 tỷ đồng vào Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân bị thiên tai, lũ lụt. Ảnh: ĐT

UBND TP.Đà Nẵng cho biết, hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và kế hoạch thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, ngân sách thành phố đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các chương trình tín dụng chính sách cho các đối tượng trên địa bàn theo quy định của HĐND thành phố. Đối với năm 2025, tổng số vốn ủy thác là 400 tỷ đồng.

Tính đến tháng 10/2025, tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng (sau sáp nhập chi nhánh Đà Nẵng và Quảng Nam) đạt 3.589 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho vay đạt 3.508 tỷ đồng (97,75%).

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh đã cho vay 4.377 tỷ đồng cho 60.283 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách, trong đó từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố là 1.289 tỷ đồng cho 17.360 hộ.

