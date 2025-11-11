Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại dự án trường nội trú liên cấp

Ngày 10/11, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã A Lưới 3, A Lưới 4 và làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, hiện dự án xây dựng điểm trường xã A Lưới 3 đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang triển khai thi công các hạng mục chính như khối nhà ăn, ký túc xá học sinh và khu hành chính.

Tại điểm trường xã A Lưới 4, các đơn vị đang khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng để sớm thi công giai đoạn 1. Các nhà thầu và địa phương cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn công trình, đồng thời đề nghị thành phố hỗ trợ thêm nguồn lực khắc phục khó khăn do địa hình và thời tiết.

Hai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 mà Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung kiểm tra có tổng mức đầu tư hơn 510 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đường vào khu vực thi công A Lưới 4 bị hư hỏng, cầu Cư Xo bị xói lở gây trở ngại vận chuyển vật liệu. Các đơn vị thi công đã chủ động áp dụng hình thức “vừa thiết kế, vừa thi công” để rút ngắn thời gian, tuy nhiên còn vướng mắc trong khâu nghiệm thu khối lượng.

Ngoài hai điểm trường đã khởi công, các điểm trường còn lại đang hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, thiết kế kiến trúc để khởi công trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho biết, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy xác định đây là công trình trọng điểm phục vụ sự nghiệp giáo dục và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu UBND TP. Huế tổ chức thực hiện quyết liệt, duy trì cơ chế chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để tháo gỡ khó khăn. Các công trình đã khởi công phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026 và tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, tham nhũng, lãng phí.

Ông Nguyễn Đình Trung giao UBND TP. Huế báo cáo tiến độ hàng tháng với Ban Thường vụ Thành Huế và trực tiếp kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đối với công trình cầu Cư Xo, thống nhất chủ trương xây dựng cầu mới bằng nguồn vốn khắc phục bão lũ, đáp ứng yêu cầu cấp bách, bảo đảm an toàn giao thông và dân sinh.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các đơn vị chủ động sớm xây dựng cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy quản lý các trường, sử dụng công trình sau đầu tư, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Việc nâng cấp, sửa chữa các cơ sở giáo dục khác ngoài 5 trường xây mới phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh, địa phương cần rà soát kỹ để triển khai phù hợp, tránh dàn trải, hình thức…

Hai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã A Lưới 3, A Lưới 4 được khởi công vào ngày 30/8/2025.

Tại xã A Lưới 3, dự án xây mới trường trên diện tích 4,866 ha để phục vụ 1.527 học sinh (trong đó 160 nội trú), với khối lớp học, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ, sân thể thao; đồng thời nâng cấp Trường Tiểu học Hồng Thái và Hồng Thượng (hơn 500 học sinh bán trú). Tổng mức đầu tư cho các công trình thuộc dự án tại xã A Lưới 3 là 232 tỷ đồng.

Tại xã A Lưới 4, đầu tư trường phục vụ 1.842 học sinh (200 học sinh nội trú) trên diện tích 4,99 ha, gồm trường trung tâm và cải tạo hai điểm trường tại thôn A Roàng 2 và Ka Roòng - A Hơ; đầu tư các hạng mục hành chính, thư viện, ký túc xá, sân thể thao. Tổng đầu tư các công trình trường thuộc dự án tại xã A Lưới 4 là 278,5 tỷ đồng.