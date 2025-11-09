Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng do bão số 13 - Kalmaegi

Theo đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm các hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn do bão số 13 gây ra. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chia sẻ trước những mất mát to lớn của nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng đã động viên và trao những suất quà để phần nào giúp các hộ dân vượt qua khó khăn. Đồng thời khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên trực tiếp các hộ dân bị sập nhà hoàn toàn do bão số 13 - Kalmaegi tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.Q.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung khắc phục, hỗ trợ để người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm sinh hoạt bình thường cho người dân; tập trung khắc phục điện, nước, giao thông, bảo đảm điều kiện sản xuất bình thường, bắt tay ngay vào khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tốc độ tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Ông Vương Hồng Lĩnh (thứ 3 từ trái sang) – Phó Tổng Giám đốc Agribank trao kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Ảnh: M.Q.

Đại diện Agribank, ông Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank đã trao tượng trưng đến 7 hộ dân bị sập nhà số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/1 hộ theo đề nghị của tỉnh Gia Lai trong gói kinh phí 3 tỷ đồng. Đồng thời trao thêm các suất quà khác từ nguồn đóng góp của cán bộ nhân viên Agribank với những tấm lòng luôn luôn đồng hành và sẻ chia cùng cộng đồng. Lãnh đạo Agribank cũng đã chỉ đạo các Chi nhánh rà soát khách hàng, hộ sản xuất bị ảnh hưởng để thực hiện các chính sách tín dụng phù hợp, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 13 tại xã Tuy Phước Đông - tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.Q.

“Agribank đã và sẽ tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh, với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, đảm bảo nguồn vốn đến tay khách hàng kịp thời, nhanh chóng”, ông Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh.

Cùng ngày, Phó Tổng Giám đốc Agribank Vương Hồng Lĩnh đã dẫn đầu đoàn Agribank đến thăm, động viên khách hàng Cty TNHH Ngọc Châu - đơn vị nuôi tôm tại xã Đề Gi - Gia Lai đã chịu thiệt hại nặng; thăm và làm việc tại Phòng giao dịch Gò Bồi - Tuy Phước - Bình Định. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung, ông Nguyễn Hữu Câu - Giám đốc Chi nhánh Bình Định và các ông bà là lãnh đạo Ban Tài chính kế toán Agribank, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Bình Định.

Trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị sập nhà hoàn toàn do bão số 13. Ảnh: M.Q.

Ông Vương Hồng Lĩnh - Phó Tổng Giám đốc Agribank đã thăm hỏi, động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ Cty TNHH Ngọc Châu. Ông chia sẻ những thiệt hại của đơn vị và động viên công ty cố gắng khắc phục những khó khăn, sớm trở lại hoạt động bình thường; đồng thời trực tiếp chỉ đạo Chi nhánh Bình Định cần quan tâm, triển khai các chính sách của Agribank để hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

Đoàn công tác Agribank đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ nhân viên Chi nhánh Agribank bị ảnh hưởng do bão số 13 gây ra tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.Q.

Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Gò Bồi - Tuy Phước - Bình Định, Phó Tổng Giám đốc Agribank Vương Hồng Lĩnh đã động viên cán bộ nhân viên cùng gia đình chủ động khắc phục các thiệt hại, ổn định cuộc sống và đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục tận tâm, trách nhiệm với cộng đồng vượt qua mọi khó khăn.

Đoàn Agribank đã đến thăm và trao hỗ trợ cho Công ty TNHH Ngọc Châu.

Tại đây, đoàn đã trao 10 triệu đồng để đơn vị sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hại do bão.