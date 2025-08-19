Tổ chức lễ khởi động dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang

Sáng 19/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi động dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang (thôn Ahu, xã Tây Giang, TP Đà Nẵng).

Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang được lãnh đạo trung ương và TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư với tổng kinh phí dự kiến là 262 tỷ đồng.

Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp III với diện tích quy hoạch dự kiến là 4,1ha. Thời gian dự kiến khởi công vào tháng 11/2025 và hoàn thành, bàn giao trong tháng 8/2026 để đưa vào phục vụ cho năm học mới năm 2026 - 2027.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và THCS xã Tây Giang.

Công trình dự kiến bao gồm các hạng mục: Khối lớp học và bộ môn với tổng số học sinh 1.000 học sinh, tương đương với 30 lớp và 14 phòng bộ môn, trong đó bố trí 15 lớp học cho khối THCS và 15 lớp học cho khối tiểu học. Ngoài ra, còn bố trí các phòng chức năng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập; khối hành chính, quản trị; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; thiết bị…

Tại TP Đà Nẵng, qua khảo sát thực tế, cần đầu tư xây mới 4 trường học tại các xã biên giới: Hùng Sơn, Tây Giang, La Dêê, Đắc Pring và nâng cấp 2 trường tại xã La Êê, A Vương.