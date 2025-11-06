Đà Nẵng: Kinh tế tập thể, HTX là “cầu nối” để phát triển các làng nghề, kết nối kinh tế hộ, cá thể với doanh nghiệp

Chia sẻ với ETime, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đối với thành phố Đà Nẵng, hiện nay toàn thành phố có 794 HTX, 3 Liên hiệp HTX và hơn 3.039 Tổ hợp tác hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, là “bà đỡ” quan trọng cho kinh tế hộ; nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.

Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận của tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng đã kết nối để đưa sản phẩm nông nghiệp của nông dân ra thị trường lớn. Ảnh: T.H

“Có thể nói rằng, Liên minh HTX thành phố đã thực hiện tốt vai trò quản lý Quỹ hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Qua đó, giúp cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX có thêm nguồn lực về vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Với quy mô nguồn vốn hiện nay là trên 120 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX cho vay ưu đãi 331 dự án của các THT, HTX với tổng số tiền giải ngân hơn 148 tỷ đồng. Đây được xem là điểm tựa vững chắc về vốn cho các mô hình KTTT, HTX”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Ở thành phố Đà Nẵng, nơi có thế mạnh về nông nghiệp, làng nghề, du lịch cộng đồng và công nghiệp nông thôn, kinh tế tập thể đã đóng vai trò quan trọng trong hình thành sản xuất hàng hoá với quy mô lớn trong nông nghiệp, nông thôn, miền núi và còn là “cầu nối” quan trọng để phát triển các làng nghề, kết nối kinh tế hộ, cá thể với doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết thêm, KTTT, nòng cốt là hợp tác xã, là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế thị trường.

Khu vực KTTT ở thành phố Đà Nẵng, nơi có thế mạnh về nông nghiệp, làng nghề, du lịch cộng đồng và công nghiệp nông thôn, khu vực KTTT đóng vai trò quan trọng trong hình thành sản xuất hàng hoá với quy mô lớn trong nông nghiệp, nông thôn, miền núi; là “cầu nối” quan trọng để phát triển các làng nghề, kết nối kinh tế hộ, cá thể với doanh nghiệp; giúp liên kết sản xuất – tiêu thụ, chia sẻ rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức bật cho kinh tế nông thôn.

Ngoài việc phát triển sản xuất kinh doanh, các HTX làm tốt hơn nữa vai trò của mình nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng, tạo việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Thông qua các mô hình sản xuất gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, KTTT giúp bảo tồn văn hóa bản địa và gắn kết phát triển kinh tế với phát triển con người.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũ Phan Việt Cường cùng các lãnh đạo Hội Nông dân, UBND thành phố Tam Kỹ cũ trong một lần thăm hỏi, động viên HTX trồng nấm. Ảnh: T.H

“Trong những năm qua, đảng và nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, từ Luật HTX năm 2012 đến Luật HTX năm 2023, cùng các nghị quyết, nghị định, chương trình hỗ trợ về vốn, đất đai, đào tạo, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số…

Có thể nói, chính sách cơ bản đã đầy đủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc triển khai còn nhiều hạn chế, chưa thực sự đi sâu vào đời sống của các HTX. Nhiều HTX vẫn khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thiếu mặt bằng sản xuất ổn định, chưa được hỗ trợ hiệu quả trong đào tạo, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn thiếu đồng bộ; trong khi năng lực nội tại của nhiều HTX còn yếu, dẫn đến việc chính sách tốt nhưng khó hấp thụ.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, chúng ta cần tập trung vào những giải pháp căn cơ, các chính sách hỗ trợ của nhà nước cần xuất phát cụ thể từ thực tiễn hoạt động của các HTX hiện nay; các nội dung hỗ trợ cần sát với nhu cầu thực tế mà các HTX đang cần như chính sách phát triển vùng nguyên liệu; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm (nhất là thương mại điện tử); ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; chuyển đổi số,…

Đơn giản hóa thủ tục và nâng cao hiệu quả các gói hỗ trợ để HTX dễ tiếp cận…”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Tại Đà Nẵng hiện có vài chục sản phẩm OCOP của các HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn được gắn sao OCOP. Ảnh: T.H

Để thay đổi nhận thức và phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, trước hết cần đổi mới cách làm tuyên truyền, phải đi vào thực chất, lấy mô hình HTX điển hình làm minh chứng thuyết phục. Khi người dân “thấy thật, tin thật”, họ sẽ tự nguyện tham gia.

Nhiều HTX, kinh tế tập thể, hộ kinh doanh ở Đà Nẵng đã làm nên nhiều thương hiệu chính sản phẩm của nông dân sản xuất ra. Ảnh: T.H

“Thời gian tới sẽ ban hành đề án nhân rộng mô hình HTX điểm, hoạt động hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 nhằm thúc đẩy phát triển KTTT, HTX sản xuất theo quy mô lớn, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi giá trị cao.

Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý, điều hành HTX nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT, HTX; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thúc đẩy HTX kiểu mới, mô hình HTX hiệu quả, có khả năng liên kết với doanh nghiệp, thị trường…

Đặc biệt, là phải mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác mạnh mẽ giữa các thành phần kinh tế và hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với nền kinh tế mở, kinh tế thị trường hiện nay”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.