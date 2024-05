Đấu thầu loạt trạm dừng nghỉ trên cao tốc, nhà đầu tư nào được chọn?

Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc nhằm đảm bảo lưu thông ổn định, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với tổng số 36 trạm.



Đến nay, 9 trạm đã và đang đầu tư xây dựng; 1 trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; 2 trạm trên tuyến do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN làm chủ đầu tư dự án đang triển khai thủ tục đầu tư và 24 trạm thuộc các dự án thành phần do Bộ GTVT quản lý.

Trạm dừng nghỉ Liêm Tuyền trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: TA

Đối với 24 trạm do Bộ GTVT quản lý, có 21 trạm đã lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thực hiện lập hồ sơ.

Trong đó, 8 trạm trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1 đã phát hành hồ sơ mời thầu ngày 20/3/2024, thời gian mở thầu ngày 20/5/2024, dự kiến lựa chọn xong nhà đầu tư trong tháng 6/2024.

Thời gian triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ theo hồ sơ mời thầu là 18 tháng, trong đó các công trình dịch vụ công cộng là 12 tháng.

Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các Ban Quản lý dự án đàm phán với nhà đầu tư trúng thầu để ưu tiên triển khai trước để đưa các công trình dịch vụ công vào hoạt động trong thời gian khoảng 3 tháng sau khi có nhà đầu tư.

Đối với 13 trạm dừng nghỉ còn lại, thực hiện quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 23/2024 ngày 27/02/2024 của Chính phủ, Bộ GTVT đang khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn thay thế để làm cơ sở thực hiện.

Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng quy trình, thủ tục rút gọn ban hành thông tư. Bộ GTVT đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục liên quan để ban hành trong tháng 5/2024.

Công tác lựa chọn nhà đầu tư sẽ hoàn thành trong tháng 8/2024, tiến độ xây dựng của các công trình dự kiến hoàn thành cùng với thời gian đưa vào khai thác sử dụng của các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, đảm bảo tính đồng bộ khi khai thác đường cao tốc.

Đối với 3/24 trạm dừng nghỉ còn lại hiện đang thống nhất vị trí, rà soát các thủ tục pháp lý, phương án đầu tư hoặc đang thực hiện các thủ tục để bổ sung hạng mục trạm dừng nghỉ trong quyết định đầu tư dự án.