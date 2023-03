Đây là lý do VNDirect dự báo biên lãi gộp doanh nghiệp ngành gỗ sẽ giảm trong năm 2023

Theo Vndirect, thách thức nhiều hơn thuận lợi cho các doanh nghiệp gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Theo đó, biên lợi nhuận gộp của các công ty ngành gỗ sẽ giảm nhẹ vào năm 2023 trước khi cải thiện vào năm 2024.

Lợi nhuận ròng cả ngành gỗ năm 2022 tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước

Vndirect vừa có báo cáo phân tích triển vọng về Ngành gỗ và sản phẩm gỗ. Theo ước tính của VnDirect, tổng doanh thu trong quý IV/2022 của các công ty gỗ và các sản phẩm gỗ (G&SPG) đã niêm yết tăng nhẹ 2,8% so với cùng kỳ năm trước so với mức nền thấp của quý IV/2021 khi nhà máy bắt đầu hoạt động trở lại sau Covid-19.

Loại trừ ACG, biên lợi nhuận gộp cả ngành giảm 2,0 điểm % do các công ty G&SPG giảm giá bán trung bình trong quý IV/2022 do nhu cầu yếu tại thị trường Mỹ và EU. Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp sản xuất gỗ trong nước như ACG, VIF ghi nhận KQKD khả quan trong quý IV/2022, lần lượt tăng 10,1%/39,0% so với cùng kỳ năm trước nhờ 1) giá bán cao hơn và tính kinh tế theo quy mô và 2) việc ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết.

Trong khi đó các công ty ngành gỗ có sự giảm tốc về tăng trưởng lợi nhuận ròng xuất khẩu trong quý IV/2022. Trong đó, lợi nhuận ròng của PTB và SAV giảm đáng kể lần lượt là 39,6% và 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận ròng của ngành G&SPG trong quý IV/2022 đã giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, biên lợi nhuận gộp của các công ty G&SPG niêm yết vẫn tăng nhẹ 0,7 điểm % so với cùng kỳ năm trước năm 2022 nhờ kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2022. Lợi nhuận ròng cả ngành năm 2022 tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ khoản thu nhập bất thường từ lợi nhuận liên doanh liên kết của VIF.

Triển vọng ngành gỗ năm 2023

Năm 2022, khoảng 90% giá trị G&SPG của Việt Nam là từ các thị trường xuất khẩu, 54% từ Mỹ và tiếp theo là Trung Quốc với 13,4%. Vndirect nhận thấy triển vọng vĩ mô kém khả quan của Mỹ đã ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nhà ở và xây dựng nhà ở. Lãi suất cho vay mua nhà của Mỹ tăng lên 6,1%, mức cao nhất kể từ năm 2011 trong khi giá nhà trung bình tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước trong quý IV/2022, điều này đã làm giảm sức mua nhà tại Mỹ. Chỉ số nhu cầu nhà ở của Mỹ đã giảm 48,1% so với cùng kỳ trong T2/23.

Vndirect cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ có tỷ trọng xuất khẩu cao tới thị trường Mỹ như PTB, GDT, SAV sẽ bị sụt giảm doanh thu xuất khẩu khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2023. Thêm vào đó, biên lợi nhuận gộp của ngành sẽ giảm 0,6-1 điểm % trong 2023 do giá bán trung bình thấp hơn.

Theo Hiệp Hội các nhà xây dựng nhà quốc gia, doanh số bán nhà cho một hộ gia đình sẽ giảm xuống còn 744.000 căn (-25,5% so với cùng kỳ năm trước) trong 2023 trước khi tăng trở lại 925.000 căn vào năm 2024. Trong khi Forest Economic Advisors dự phóng nhu cầu về gỗ xẻ mềm ở Bắc Mỹ sẽ giảm 8,3 % vào năm 2023, sau khi giảm 1,6% trong 2022 do thị trường tiêu dùng suy yếu và khả năng xảy ra suy thoái vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều này sẽ tồn tại trong thời gian ngắn với dự báo tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024 ở mức 62,5 tỷ feet (BBF).

Vndirect cho rằng, biên lợi nhuận gộp của các công ty G&SPG sẽ giảm nhẹ vào năm 2023 trước khi cải thiện vào năm 2024.

Giá ván ép T12/22 đạt 409 USD/tấm (-14,6% so với cùng kỳ năm trước) do nhu cầu yếu trên thị trường thế giới. Vndirect cho rằng giá ván ép – nguyên liệu đầu vào chính của ngành G&SPG sẽ vẫn ở mức thấp trong khoảng từ 410 USD/tấm đến 415 USD/tấm do thị trường bất động sản còn nhiều bất ổn.

Do đó, Vndirect dự báo giá ván ép sẽ giảm 5%-10% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2023. Tuy nhiên, Vndirect cho rằng các công ty G&SPG sẽ phải giảm giá bán bình quân để thu hút nhiều khách hàng hơn. Do đó, Vndirect kỳ vọng rằng biên lợi nhuận gộp của ngành sẽ giảm 0,6% -1 điểm % trong năm 2023.

Thách thức cho các doanh nghiệp G&SPG Việt Nam sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại

Chỉ số PMI tại Trung Quốc đã tăng lên 52,6 trong tháng 2/2023. Đây là lần đầu tiên hoạt động sản xuất tăng trở lại kể từ tháng 7 năm ngoái và là mức cao nhất trong 8 tháng sau khi thay đổi chính sách COVID. Vndirect kỳ vọng Trung Quốc sẽ sớm mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế vào Q2/23. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gỗ lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2022 là gỗ nguyên liệu (mã HS44) với hơn 20 mặt hàng, chủ yếu là dăm gỗ. Hiện dăm gỗ xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ lẻ, chưa niêm yết.

Ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gỗ chính của Việt Nam, chiếm 37% thị phần vào năm 2022. Vndirect cho rằng việc mở cửa trở lại một số mặt hàng xuất khẩu ròng của Trung Quốc có thể giúp giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp gỗ như PTB, TTF, GDT.

Mặt khác, việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế có thể đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp nội thất gỗ trong năm 2023. Hiện Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tại thị trường Mỹ. Hai quốc gia đang có thị phần tại Mỹ ngang nhau, ở mức 31%. Vndirect cho rằng các công ty G&SPG có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ cao như PTB, NHT, GDT sẽ gặp khó khăn trong nửa sua 2023.