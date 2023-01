Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết năm 2023, ngành gỗ kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 - 9%, tương đương 18 tỷ USD trở lên.

Theo thống kê của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, năm 2022 được xem là năm khó khăn nhất từ trước đến nay đối với ngành gỗ. Tốc độ tăng trưởng ngành gỗ đạt 7,1%, chủ yếu nhờ vào các thị trường như Đông Bắc Á, châu Đại Dương, Hàn Quốc, Nhật Bản… còn lại các thị trường như Bắc Mỹ và EU hầu như "đứng im" do suy thoái.

Năm 2023, ngành gỗ dự báo những tháng đầu năm sẽ còn nhiều khó khăn. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản dự tính phải hết quý II năm 2023 mới có thể phục hồi sản xuất khoảng 85% và kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng từ 7-9%, tương đương 18 tỷ USD trở lên.

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản cho biết, để làm được điều này, ngành gỗ sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp bằng việc áp dụng đồng các giải pháp: Đẩy mạnh sử dụng gỗ rừng trồng trong nước, giảm sử dụng gỗ nhập khẩu; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm chi phí sản xuất; đẩy mạnh sản xuất phát thải thấp; phối hợp các địa phương xây dựng các khu công nghiệp chế biến tập trung; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hội chợ quốc tế lớn, phấn đấu từ năm 2024, sẽ đều đặn tổ chức 4 hội chợ lớn/năm...

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tích cực phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức phát triển ngành lâm nghiệp cân đối; phát triển trồng rừng đi đôi với chế biến. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. Bởi lẽ, chỉ có nắm được thị trường mới chủ động được sản xuất và thực hiện tốt việc giải quyết tranh chấp thương mại.

Ngành gỗ kỳ vọng tăng trưởng trên 18 tỷ USD năm 2023

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 12/2022 đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,5 so với tháng 11/2022, nhưng giảm 8,4% so với tháng 12/2021. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 875 triệu USD, tăng 15% so với tháng 11/2022, nhưng giảm 18,6% so với tháng 12/2021.

Năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2021. Trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 11,04 tỷ USD, giảm 0,3% so với năm 2021.

Như vậy, tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2022 đạt thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng 19,7% trong năm 2021, do dịch Covid-19, tình hình chính trị và xu hướng lạm phát tăng cao, nhất là tại thị trường lớn như Hoa Kỳ và EU, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ký kết và thực hiện các đơn hàng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngành gỗ còn đối mặt với chi phí đầu vào cao và xu hướng giá tăng, làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm. Thị trường tài chính tiền tệ biến động mạnh cũng làm sản xuất gỗ mất lợi thế cạnh tranh. Lãi suất tăng nhanh làm chi phí vốn cao, rủi ro gián đoạn nguồn cung nguyên liệu và chuỗi giá trị phục vụ cho ngành sản xuất gỗ.

Với tình hình hiện tại, dự báo xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2023 chưa có nhiều khả quan, khi người dân các nước tiếp tục thắt chặt chi tiêu trước áp lực của lạm phát.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với ngành gỗ. Năm 2022, trước áp lực của lạm phát gia tăng, tiêu dùng bị thắt chặt khiến nhu cầu giảm, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới Hoa Kỳ chỉ đạt 8,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với năm 2021. Hàng loạt đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đã đẩy lãi suất thế chấp trên thị trường nhà ở lên cao, khiến nhiều người Hoa Kỳ không thể mua được nhà. Dự kiến lĩnh vực nhà ở tại Hoa Kỳ có thể sẽ vẫn yếu trong năm 2023, khiến nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ giảm, là yếu tố chính khiến hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới Hoa Kỳ sẽ chậm lại trong năm 2023.

Đối với thị trường EU, mới đây EU đã đạt được một thỏa thuận về dự luật mới, cấm các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường châu Âu những sản phẩm nông nghiệp liên quan đến nạn phá rừng trên toàn cầu, trong đó có mặt hàng gỗ. Khi EU áp dụng luật mới, xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường EU gặp nhiều thách thức hơn, nếu ngành sản xuất, xuất khẩu gỗ không tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định mới từ nhà nhập khẩu.

Ngoài các thị trường xuất khẩu chính, trong năm 2022 trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới các thị trường trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng trưởng tốt. Trong đó, sản phẩm chính xuất khẩu sang các thị trường này là dăm gỗ và viên nén gỗ. Đây là nhóm hàng có nhiều tiềm năng tăng trưởng, bởi nhu cầu thế giới vẫn ở mức cao.

Ngành gỗ kỳ vọng tăng trưởng trên 18 tỷ USD năm 2023