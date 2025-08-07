Đề nghị chấp thuận các vị trí tiếp nhận chất nạo vét luồng Cửa Lò

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển; Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Nghệ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định khu bến Nam Cửa Lò được quy hoạch cho cỡ tàu đến 30.000 tấn hoặc lớn hơn; luồng Cửa Lò được định hướng đầu tư nâng cấp cho tàu đến 30.000 tấn đầy tải, 50.000 tấn giảm tải trong giai đoạn đến năm 2030.

Căn cứ các quy hoạch nói trên, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ Xây dựng đã tổng hợp Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp luồng Cửa Lò cho tàu 30.000 tấn đầy tải, 50.000 tấn giảm tải và đê chắn sóng phía Bắc cảng Cửa Lò trong danh mục các dự án dự kiến nhu cầu đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 và đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét bố trí vốn để thực hiện đầu tư.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An sớm giới thiệu và chấp thuận các vị trí tiếp nhận chất nạo vét.

Cùng đó, luồng hàng hải Cửa Lò hiện đang đáp ứng cho tàu đến 20.000 tấn giảm tải. Năm 2024, Bộ Xây dựng đã bố trí 31 tỷ đồng để thực hiện nạo vét duy tu luồng, hoàn thành thi công tháng 12/2024.

Theo Bộ Xây dựng, vào giữa tháng 6/2025, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An giới thiệu và chấp thuận vị trí đổ đất nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò năm 2026 và các năm tiếp theo.

Để thuận lợi trong việc nạo vét duy tu luồng năm 2026 hoặc trong quá trình đầu tư dự án nâng cấp luồng tàu (trường hợp dự án đầu tư nâng cấp luồng Cửa Lò cho tàu đến 30.000 tấn đầy tải, 50.000 tấn giảm tải được cấp thẩm quyền bố trí vốn), Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An sớm giới thiệu và chấp thuận các vị trí tiếp nhận chất nạo vét.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm đưa vào kế hoạch để triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp luồng Cửa Lò cho tàu 30.000 tấn đầy tải, 50.000 tấn giảm tải và nâng cấp xây dựng đê chắn sóng phía Bắc cảng Cửa Lò trong năm 2026 từ nguồn đầu tư công trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030.

Được biết, Khu bến cảng Cửa Lò là cảng biển tổng hợp quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng trong nhóm cảng biển khu vực Bắc Trung Bộ với sản lượng hàng hóa thông qua có chiều hướng tăng trưởng tích cực.

Chỉ tính riêng Khu bến Nam Cửa Lò trong 3 năm gần đây đạt trung bình 5.000.000 tấn/năm (vượt 10% công suất thiết kế), trong đó hàng container trung bình là 90.000 TEU (tương đương 1.350.000 tấn/năm); đặc biệt năm 2024 đạt 5.500.000 tấn (125% công suất thiết kế) với hàng container là 100.000 TEU (tương đương 1.500.000 tấn).