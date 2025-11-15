Tài chính nông nghiệp

Đoàn Thanh niên xã Cam Lâm đang quản lý hơn 30 tỷ đồng

Công Tâm
15/11/2025 16:28 GMT +7
Trong thời gian vừa qua, các thanh niên trực thuộc Đoàn Thanh niên xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất thông qua nguồn vốn của ngân hàng.

Với chương trình đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Đoàn Thanh niên xã Cam Lâm đã tập trung đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh; truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp; đưa sản phẩm của thanh niên lên sàn thương mại điện tử; kết nối nông sản, kết nối thanh niên nông thôn trên nền tảng số.

Đoàn viên Đặng Thế Truyền luôn tích cực phát triển các mô hình sản xuất để tăng thu nhập.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Cam Lâm thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn nâng cao kỹ năng việc làm, tư vấn, kết nối việc làm cho thanh niên; triển khai các cuộc thi nhằm tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng để hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Cam Lâm triển khai hoạt động nhận ủy thác vốn vay, qua đó tranh thủ nguồn lực hỗ trợ vốn cho hộ gia đình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các lực lượng Đoàn TNCS HCM xã Cam Lâm luôn tích cực học tập, tập huấn về các mô hình khởi nghiệp.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên xã quản lý 13 tổ TK & VV, với trên 549 hộ vay. Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thanh niên vay vốn với tổng mức dư nợ 7 tỷ đồng để làm kinh tế, học tập và các dự án khởi nghiệp sáng tạo. Hiện tại tổng dư nợ của Đoàn xã quản lý đạt 30 tỷ đồng.

Đoàn luôn chủ động phối hợp với ngân hàng trong công tác triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn do tổ chức đoàn thanh niên quản lý.

