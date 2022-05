Dự báo còn nhiều cơn mưa lớn, Savico, Haxaco, Ô tô Trường Long...sẽ được hưởng lợi

Thống kê cho thấy, các doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán như Savico, Haxaco, Ô tô Trường Long, City Auto....trong năm 2021 ghi nhận doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng chiếm tỷ trọng 6-10% doanh thu.

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe "được mùa" nhờ mưa lớn kéo dài



Trận mưa lớn hôm 29/5 và trong đêm 30/5 tại Thủ đô Hà Nội khiến hàng ngàn chiếc xe máy, ô tô chết máy giữa đường hoặc ngâm trong nước hàng giờ liền. Theo đó, chưa bao giờ các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì đến ô tô xe máy lại đắt khách như những ngày này.

Từ đêm 29/5 đến sáng nay 31/5, các cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy, ô tô đều chật kín khách, nhân viên làm hết công suất từ sáng sớm cho tới tối muộn.

Theo một chủ gara sửa chữa ô tô trên đường Phạm Văn Bạch (Hà Nội) chi phí để sửa một chiếc ôtô hỏng nặng do ngập nước dao động trong khoảng 20-40 triệu, với những chiếc xe phân khúc cao như Mercedes-Benz, Maybach có thể lên tới 100 triệu.

Vậy những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng bảo hành ô tô, xe máy làm ăn thế nào? Thống kê cho thấy, các doanh nghiệp có cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán như Savico, Haxaco, Ô tô Trường Long, City Auto...trong năm 2021 ghi nhận doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng chiếm tỷ trọng 6-10% doanh thu



Savico: Mở mới 10 đại lý ô tô, 2 trung tâm dịch vụ ô tô

Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico; HoSE: SVC) hoạt động chính trong các lĩnh vực: tổ chức mạng lưới kinh doanh, phân phối, sửa chữa ôtô, xe gắn máy và linh kiện phụ tùng các loại; đầu tư, hợp tác, phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại...

Trong quý I/2022, Savico ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.217 tỷ đồng, tăng 19%, lãi sau thuế đạt 95,2 tỷ đồng tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm nay, Savico đề ra mục tiêu đẩy mạnh mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc, đưa vào hoạt động ít nhất 10 đại lý ô tô mới và 2 trung tâm dịch vụ ô tô và xe cũ...

Năm 2021, Savico đã trải qua 1 năm với nhiều tác động nặng nề từ làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ 4. Do đó, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đi lùi so với năm trước. Cụ thể, doanh thu hợp nhất 14.193 tỷ đồng, tương đương 83% kế hoạch, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 251 tỷ đồng, tương đương 88% kế hoạch năm 2021, giảm 3% so với cùng kỳ.

Cho năm 2022, Savico đặt mục tiêu doanh thu 17.339 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 215 tỷ đồng, tăng tương ứng 22% và 2% so với cùng kỳ.

Năm nay, Savico đề ra mục tiêu đẩy mạnh mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc, đưa vào hoạt động ít nhất 10 đại lý ô tô mới và 2 trung tâm dịch vụ ô tô và xe cũ; mở rộng hệ sinh thái, khai thác chuỗi giá trị gia tăng, đồng thời giữ vững vị thế nhà phân phối ô tô số 1 Việt Nam.

Haxaco: Kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt mức nghìn tỷ

Một doanh nghiệp cùng ngành khác không thể không kể đến là, Công CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX) trong quý I/2022, doanh thu đạt 1.661 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 2,4% so với cùng kỳ về chỉ còn 54,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,8% về chỉ còn 6,4%.

Haxaco cho biết quý I năm 2022, thị trường ô tô trong nước tăng trưởng mạnh với nhu cầu mua xe của khách hàng tăng cao, Haxaco đã hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý I của doanh nghiệp đạt được là nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô có hiệu lực đến 31/5/2022 đã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhờ sự hiệu quả trong chiến dịch quảng bá và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết giảm chi phí làm tăng lợi nhuận của công ty.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của HAX tăng 14,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 190,4 tỷ đồng lên 1.467,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 582,4 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 310 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 296,6 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 225,1 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản và các tài sản khác.

Năm 2022, đại lý Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2022 đạt 212 tỷ đồng, tương ứng tăng 4% so với thực hiện năm 2022.

Năm nay Haxaco phát hành thêm tổng cộng 59,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, thưởng cho người lao động, ESOP và bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp này lên kế hoạch phát hành 7,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, HAX dự kiến phát hành 800.000 cổ phiếu thưởng cho các cán bộ quản lý đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2021; kèm theo đó là phát hành thêm 1,6 triệu ESOP với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, HAX tiếp tục phát hành mới 49,5 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu; giá bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng số tiền dự kiến huy động được là 594 tỷ đồng, dự kiến sử dụng cho việc mở thêm các đại lý kinh doanh Mercedes - Benz, trong đó có: chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; mua hàng tồn kho; chi phí mặt bằng; vốn lưu động và các chi phí và khoản đầu tư liên quan khác đến việc mở đại lý Mercedes - Benz.

Hoàn tất các kế hoạch phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 495 tỷ đồng lên gấp 2,2 lần, đạt hơn 1.088 tỷ đồng.

Lợi nhuận giảm, kế hoạch đi lùi

Trong khi đó, quý I/2022 Công ty CP Kỹ thuật và ô tô Trường Long (HoSE: HTL) doanh thu đạt 272 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Dù các chi phí đều giảm nhưng lợi nhuận thuần tư hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác đều giảm mạnh nên sau thuế, Ô tô Trường báo lãi trong kỳ chỉ đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, doanh nghiệp này đặt kế hoạch đi lùi. Cụ thể, mục tiêu doanh thu 2022 đạt 785 tỷ đồng, giảm 12,34% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng lần lượt giảm 47% và 44,5% so với thực hiện năm 2021.

Tương tự, Công ty CP City Auto (HoSE: CTF), trong quý I/2022, doanh thu thuần đạt 973 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng, tương ứng giảm 15% và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu bán xe là nguồn thu chính của doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng trên 91% tổng doanh thu. Ngoài ra, các hoạt động bán phụ tùng và cung cấp dịch vụ cũng đem lại nguồn thu cho doanh nghiệp.

Kế hoạch năm 2022 của City Auto mục tiêu đạt 7.884 tỷ đồng doanh thu và 104 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc quý I, doanh nghiệp chỉ mới đạt 12,5% kế hoạch doanh thu và 14,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Năm nay, doanh nghiệp dự kiến sẽ mở thêm các đại lý phân phối cho nhiều thương hiệu ô tô khác tại Việt Nam đồng thời sẽ đưa một loạt dự án nâng cấp hạ tầng cơ sở dịch vụ sửa chữa bảo trì 3S, 4S, 5S tại An Phú Ford, Tiền Giang Ford và tại Phú Yên đi vào hoạt động cuối năm nay.

Quy mô tài sản thời điểm 31/3/2022 của công ty là 1.658 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng 47%. Phần lớn các khoản phải thu này không phải đến từ phải thu khách hàng mà là các khoản phải thu ngắn hạn khác với trị giá hơn 400 tỷ đồng. Các khoản này bao gồm phải thu khác từ các công ty, tiền cho mượn của các cá nhân, ký quỹ cho Công ty TNHH Minh Long cải tạo nhà xưởng,…

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ là 831 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 50%. Trong đó, vay ngắn hạn từ các ngân hàng là 585 tỷ đồng. Tổng giá trị của vốn chủ sở hữu là 826 tỷ đồng.