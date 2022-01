Dự báo "nóng" mới nhất về giá cà phê trong ngắn hạn khi Việt Nam nghỉ Tết Nguyên đán

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê Robusta có khả năng sẽ phục hồi do nguồn cung hạn chế khi Việt Nam bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Dư cung cà phê toàn cầu giảm xuống còn 2,4 triệu bao

Sau khi tăng mạnh trong năm 2021, tháng 1/2022, giá cà phê Robusta có xu hướng giảm. Nguồn cung cà phê Robusta được bổ sung khi Việt Nam vào vụ thu hoạch. Bên cạnh đó, người trồng cà phê Brazil đã đẩy mạnh bán hàng vụ mùa 2022/2023, khoảng 1/3 sản lượng (1,2 triệu tấn) để giao từ tháng 4/2022 trở đi.

Sau khi tăng mạnh trong năm 2021, tháng 1/2022, giá cà phê Robusta có xu hướng giảm. Ảnh: DV

Nguồn: Sàn giao dịch London

Ngược lại, giá cà phê Arabica tăng sau báo cáo về lượng mưa tại vùng trồng cà phê chính tại miền Nam Brazil ở dưới mức trung bình. Trên sàn giao dịch London, ngày 26/1/2022, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, tháng 7/2022 giảm lần lượt 4,9%, 4,3%, 4,1% so với ngày 24/12/2021, xuống còn 2.237 USD/tấn; 2.203 USD/tấn; 2.191 USD/tấn.

Nguồn: Sàn giao dịch New York

Trên sàn giao dịch New York, ngày 26/1/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2022 và tháng 7/2022 tăng lần lượt 2,9% và 3,0% so với ngày 24/12/2021, lên mức 237,9 Uscent/lb và 237,4 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 5/2022 và tháng 9/2022 cùng tăng 3,0% so với ngày 24/12/2021, lên mức 238,15 Uscent/lb và 231,7 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 26/1/2022, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2022, tháng 5/2022, tháng 7/2022 và tháng 9/2022 tăng lần lượt 7,5%, 9,2%, 6,0% và 5,7% so với ngày 28/12/2021, lên mức 292,5 Uscent/lb, 291 Uscent/lb, 291,25 Uscent/lb và 286,55 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 2.292 USD/tấn, chênh lệch +55 USD/ tấn, giảm mạnh 136 USD/tấn so với ngày 31/12/2021.

Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng xuất khẩu cà phê

Năm 2021, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa biến động theo xu hướng tăng. Giá giữ ở mức cao trong các tháng của quý IV/2021. Bước sang tháng 1/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm mạnh so với cuối tháng 12/2021. Ngày 26/1/2022, giá cà phê tại thị trường nội địa giảm từ 1.200 1.300 đồng/kg, xuống còn 40.300 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk; 40.200 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông; 39.600 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng.

Đến hôm nay (30/1), giá cà phê tiếp tục thấp, tỉnh Đắk Lắk là địa phương ghi nhận mức cao nhất, ổn định tại mức 39.900 đồng/kg. Giá cà phê thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng với mức 39.300 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Tương tự, 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum duy trì giao dịch với chung mức 39.800 đồng/kg tại thời điểm cuối tuần.

Năm 2021, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, trị giá xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn ghi nhận được mức tăng trưởng 2 con số nhờ giá xuất khẩu tăng. Dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong năm 2022 sẽ tiếp tục khả quan nhờ nguồn cung dồi dào, các FTA tạo lợi thế cạnh tranh cho cà phê Việt Nam và giá xuất khẩu nhiều khả năng duy trì ở mức cao. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), niên vụ 2021/2022, sản lượng cà phê của Việt Nam dự báo đạt 31,1 triệu bao, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi đã hỗ trợ năng suất.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Năm 2021, trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các khu vực tăng so với năm 2020, ngoại trừ châu Đại Dương. Số liệu thống kê cho thấy, trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang khu vực châu Á tăng 22,8%. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang khu vực châu Á tăng từ 38,02% trong năm 2020 lên 41,54% trong năm 2021. Tốc độ xuất khẩu cà phê sang châu Âu tăng 6,5%, tuy nhiên tỷ trọng xuất khẩu giảm từ 44,56% trong năm 2020 xuống 42,24% trong năm 2021.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Năm 2021, tỷ trọng xuất khẩu cà phê sang một số thị trường tăng so với năm 2020 như: Đức, Nhật Bản, Nga. Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu cà phê sang các thị trường Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Ý giảm.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Năm 2021, trị giá xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê tăng so với năm 2020, ngoại trừ cà phê Excelsa giảm 14,4%. Cơ cấu chủng loại có sự chuyển dịch, tốc độ xuất khẩu cà phê Arabica tăng 19,9%, tỷ trọng xuất khẩu tăng từ 5,25% năm 2020 lên 5,62% năm 2021. Tuy nhiên, cà phê Robusta vẫn là chủng loại xuất khẩu chủ yếu, tỷ trọng chiếm 75,12% trong năm 2021, trị giá 2,32 tỷ USD.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Cà phê là một trong những đồ uống được tiêu thụ rộng rãi nhất trên thế giới. Theo Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO), niên vụ 2020/21, khoảng 167,3 triệu bao (60 kg) cà phê được tiêu thụ trên toàn cầu, tăng so với 164,1 triệu bao niên vụ 2019/2020.

Còn theo báo cáo nghiên cứu thị trường, giai đoạn 2021 – 2025, thị trường cà phê toàn cầu tăng trưởng bình quân 7,6%. Các yếu tố thúc đẩy thị trường cà phê phát triển như gia tăng dân số tiêu thụ cà phê ngoài gia đình, đô thị hóa nhanh chóng, tăng doanh số bán lẻ thương mại điện tử, tăng thu nhập thế hệ Z, tăng sở thích cà phê hòa tan, nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê đặc sản và tăng tiêu thụ cà phê nhân ở các nền kinh tế mới nổi dự kiến sẽ thúc đẩy thị trường.

Thực tế, năm 2021, nhập khẩu cà phê của 5 thị trường hàng đầu thế giới đều tăng. Theo số liệu thống kê từ ITC, nhập khẩu cà phê của các thị trường Hoa Kỳ, Đức, Pháp giảm từ Việt Nam; Ý tăng nhẹ; Canada tăng 44,9%. Nhìn chung, thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của các thị trường Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Canada vẫn ở mức thấp.

Nguồn: ITC

Năm 2022, Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng xuất khẩu sang các thị trường trên. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các thị trường, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành cà phê cần chú trọng đến khâu truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực sản xuất. Cơ cấu xuất khẩu cà phê của Việt Nam có sự thay đổi, giảm xuất khẩu cà phê nhân thô, đẩy mạnh khâu chế biến và xuất khẩu cà phê rang xay, hòa tan. Hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được chú trọng, giúp quảng bá và kết nối sản phẩm cà phê của Việt Nam ra thị trường thế giới...