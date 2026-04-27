Du lịch Huế đón hơn 1 triệu lượt khách dịp lễ, thu hơn 2.300 tỷ đồng

Chiều 27/4, Sở Du lịch TP.Huế cho biết, trong 5 ngày dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ 24/4 đến 28/4), du lịch Huế ước đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 98.700 lượt.

Công suất bình quân phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt trên 90%, riêng ngày 10/3 âm lịch đạt 99%. Doanh thu từ du lịch trong dịp này ước đạt 958 tỷ đồng.

Người dân và du khách chen chân vào Đại Nội Huế.

Đối với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tổng lượng khách du lịch đến TP.Huế trong 5 ngày (từ 29/4 đến 3/5) ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%. Doanh thu du lịch dịp này dự kiến đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, cộng dồn hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Huế ước đón khoảng 1.005.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 263.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 2.308 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch TP.Huế, trong dịp nghỉ lễ năm nay, địa phương tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm phục vụ người dân và du khách, góp phần tạo sức hút cho du lịch Huế.

Đông đảo du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật tại Đại Nội Huế.

Để hỗ trợ du khách, TP.Huế công bố đường dây nóng 0234.3828288 tiếp nhận thông tin về phòng lưu trú và các dịch vụ liên quan. Trên fanpage của UBND TP.Huế cũng mở chuyên mục hỗ trợ để du khách phản ánh, bình luận khi cần thiết; các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh homestay và đơn vị liên quan sẽ phối hợp giải đáp.

UBND TP.Huế đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh.