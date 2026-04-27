Nhịp sống miền Trung

Du lịch Huế đón hơn 1 triệu lượt khách dịp lễ, thu hơn 2.300 tỷ đồng

+ aA -
Trần Hòe
27/04/2026 18:47 GMT +7
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay, du lịch Huế đón hơn 1 triệu lượt du khách, doanh thu từ du lịch vượt 2.300 tỷ đồng.

Chiều 27/4, Sở Du lịch TP.Huế cho biết, trong 5 ngày dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (từ 24/4 đến 28/4), du lịch Huế ước đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 98.700 lượt.

Công suất bình quân phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn đạt trên 90%, riêng ngày 10/3 âm lịch đạt 99%. Doanh thu từ du lịch trong dịp này ước đạt 958 tỷ đồng.

Người dân và du khách chen chân vào Đại Nội Huế. 

Đối với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tổng lượng khách du lịch đến TP.Huế trong 5 ngày (từ 29/4 đến 3/5) ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%. Doanh thu du lịch dịp này dự kiến đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, cộng dồn hai kỳ nghỉ lễ, du lịch Huế ước đón khoảng 1.005.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 263.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 2.308 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch TP.Huế, trong dịp nghỉ lễ năm nay, địa phương tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm phục vụ người dân và du khách, góp phần tạo sức hút cho du lịch Huế.

Đông đảo du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật tại Đại Nội Huế. 

Để hỗ trợ du khách, TP.Huế công bố đường dây nóng 0234.3828288 tiếp nhận thông tin về phòng lưu trú và các dịch vụ liên quan. Trên fanpage của UBND TP.Huế cũng mở chuyên mục hỗ trợ để du khách phản ánh, bình luận khi cần thiết; các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh homestay và đơn vị liên quan sẽ phối hợp giải đáp.

UBND TP.Huế đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh.

Tham khảo thêm
Tái đấu giá khu 'đất vàng' 7.081m2 giữa trung tâm TP.Huế làm khách sạn cao cấp

Tái đấu giá khu "đất vàng" 7.081m2 giữa trung tâm TP.Huế làm khách sạn cao cấp

Huế tăng nguồn cung nhà ở xã hội với dự án gần 2.000 căn hộ tại An Vân Dương

Huế tăng nguồn cung nhà ở xã hội với dự án gần 2.000 căn hộ tại An Vân Dương

Tags:

Cùng chuyên mục

“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh

Gia Lai phân công lãnh đạo xử lý vướng mắc của dự án, 'loại' nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính

Gia Lai phân công lãnh đạo xử lý vướng mắc của dự án, "loại" nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính

Nhiều công trình trường liên cấp cho các xã vùng biên Quảng Ngãi đang tăng tốc để về đích

Nhiều công trình trường liên cấp cho các xã vùng biên Quảng Ngãi đang tăng tốc để về đích

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh