Du lịch Quảng Ninh dự kiến bội thu dịp nghỉ lễ 2/9

Số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho thấy, trong 2 ngày vừa qua của kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn tỉnh đã đón 211.000 lượt khách, bằng 74% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, lượng khách lưu trú đạt hơn 83.000 lượt (chiếm khoảng 40%), du khách quốc tế đạt 34.000 lượt, tổng doanh thu đạt 580 tỷ đồng. Với những tín hiệu tích cực trên, ngành du lịch Quảng Ninh đứng trước cơ hội “cán đích” sớm mục tiêu đón trên 20 triệu khách năm 2025.

Trước kỳ nghỉ lễ, các địa phương, đơn vị làm du lịch tại tỉnh này đã chuẩn bị nhiều sản phẩm nhằm kích cầu thị trường. Điển hình, đặc khu Cô Tô đã tiên phong xây dựng kế hoạch tổ chức hàng loạt các chương trình, sự kiện hấp dẫn.

Hơn 30.000 lượt du khách quốc tế đến Quảng Ninh trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 2/9.

Trong đó, gói kích cầu đáng chú ý nhất có mức giá từ 1,7-1,9 triệu đồng/khách cho tour du lịch 3 ngày 2 đêm, áp dụng từ 25/8/2025 đến 31/12/2025, cho đoàn từ 20 khách trở lên. Chi phí trên đã bao gồm: Vé tàu cao tốc 2 chiều, 5 bữa ăn chính, khách sạn lưu trú tiêu chuẩn 2-3 sao hoặc homestay cao cấp, xe điện tham quan.

Tại khu vực du lịch xung quanh vịnh Hạ Long, thông tin của các đơn vị cung ứng dịch vụ cho thấy, trong dịp này, du khách có đa dạng sự lựa chọn mức chi phí. Cụ thể, các hãng du thuyền như Ambassador, Sea Octopus,… đưa ra nhiều gói dịch vụ trong khoảng 4 triệu đồng/người.

Trong đó, bao gồm các hoạt động khám phá Vịnh Hạ Long, trải nghiệm các dịch vụ ẩm thực, nghệ thuật trên tàu. Đối với các đoàn khách trong khoảng 80 đến 100 người, nhiều du thuyền đưa ra chính sách ưu đãi cho không gian tổ chức sự kiện riêng.

Về dịch vụ lưu trú, các đơn vị cũng chủ động khai thác tối đa hạ tầng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Điển hình tại các khách sạn FLC Hạ Long, À La Carte,… tổ chức tiệc buffet với hàng hàng trăm món ăn Âu – Á với khoảng giá từ 500.000 đến trên dưới 1.000.000 đồng/người.

Sau dịp nghỉ lễ, vào các ngày 5 - 6/9, tại khu di tích và danh thắng Yên Tử, dự kiến diễn ra giải chạy “Ultra Trail Yên Tử 2025”. Chủ đề của giải là “Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa”, cung đường chạy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh của vùng đất Yên Tử.

Các vận động viên tham gia sẽ được chinh phục ở 4 cự ly gồm 5km, 15km, 25km và Ultra Trail 50km. Được biết, đây là giải chạy địa hình lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, hứa hẹn quy tụ được hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, 54 địa phương trên toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức 148 sự kiện, hoạt động. Qua đó, ngành du lịch đặt kỳ vọng kích cầu, mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn khách, nhất là xây dựng những sản phẩm mới.