Đường sắt khôi phục hoàn toàn các đoàn tàu sau bão số 10

Cụ thể, tuyến đường sắt liên vận quốc tế (đường sắt Gia Lâm - Nam Ninh) chạy lại từ ngày 30/9, đường sắt Bắc - Nam đã chạy lại bình thường từ ngày 1/10.

Cùng đó, các tàu phía Tây ( đường sắt Hà Nội - Lào Cai) bắt đầu chạy lại bình thường từ tối nay (ngày 2/10). Duy nhất đoàn tàu SP8 (đường staw sHà Nội - Lào Cai) sẽ tạm dừng chạy trong ngày 2/10.

Đường sắt khôi phục chạy lại các đoàn tàu sau bão số 10.

Theo thống kê từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trong đợt mưa lũ vừa qua, ngành Đường sắt đã chuyển tải hành khách của 11 đoàn tàu, số lượng gần 1.500 hành khách từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm và ngược lại, đồng thời đã phục vụ miễn phí hơn 3.400 bữa phụ (bữa sáng) và gần 4.400 bữa ăn chính cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Với các đoàn tàu ngừng chạy, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt đều thực hiện thông báo trực tiếp cho hành khách qua tin nhắn SMS, hệ thống Zalo, truyền thông trên các trang mạng xã hội, website… để hành khách nắm bắt thông tin.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt thực hiện trả lại vé tàu cho khách và không thu phí. Hành khách có vé đi tàu đến nhà ga đường sắt để làm thủ tục trả lại vé tàu, thời gian trả vé tại nhà ga không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn và gió giật mạnh tại khu vực miền Trung, ngành Đường sắt Việt Nam đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện tàu hỏa.

Trong ngày 28/8/2025 ngành Đường sắt tạm ngừng các đôi tàu: NA1 (Hà Nội – Vinh) và NA2 (Vinh – Hà Nội); MR1 (Gia Lâm – Nam Ninh) và MR2 (Nam Ninh – Hà Nội) – phối hợp với đường sắt Trung Quốc.

Từ 22h ngày 28/9, nhiều đoàn tàu di chuyển qua khu vực miền Trung (nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10) phải tạm dừng tại một số ga, dẫn tới bị chậm giờ đến các ga dọc tuyến.

Nhằm hỗ trợ chia sẻ với hành khách, ngành Đường sắt đã tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách.

Đến 9h sáng 29/9/2025 đã có 1.500 suất ăn sáng được phục vụ cho hành khách đang trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng. Theo quy định, các đoàn tàu khách nếu chậm giờ trên 120 phút, ngành Đường sắt sẽ tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách (HK đang đi trên tàu).