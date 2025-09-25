Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do siêu bão Ragasa

Vietnam Airlines cũng sẽ huỷ các chuyến bay giữa TP.HCM và Thọ Xuân, gồm VN7270, VN7271, VN7274, VN7275, VN7278 và VN7279.

Cũng trong ngày, thời gian khai thác các chuyến bay tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ được điều chỉnh sau 18h.

Chuyến bay giữa TP.HCM và Cát Bi, gồm VN1176 đổi giờ cất cánh sang lúc 16h30, VN1177 sẽ cất cánh lúc 19h05.

Các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác, gồm BL6440 sẽ cất cánh lúc 21h15, chuyến BL6441 cất cánh lúc 23h55.

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, các chuyến bay giữa Đà Nẵng và sân bay Cát Bi sẽ phải thay đổi lịch khai thác, gồm VN1670 với giờ cất cánh mới lúc 17h00 và VN1671 với giờ dự kiến cất cánh mới lúc 18h55.

Cùng thời gian này, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Trong khi đó, Bamboo Airways lưu ý hành khách có lịch khởi hành trong thời gian bão chủ động theo dõi trên Fanpage, website, Email, SMS, Zalo OA… của hãng để cập nhập thông tin thay đổi lịch trình (nếu có).

Các hãng hàng không bày tỏ nhận được sự thấu hiểu và thông cảm của hành khách trong trường hợp chuyến bay có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất khả kháng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 7h sáng ngày 25/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.



Dự báo vào 13h ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền tỉnh Quảng Ninh và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.



Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.