Tổng giám đốc FPT nói về "chìa khóa" để Việt Nam thoát khỏi "bẫy gia công"

Phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Đổi mới sáng tạo quốc gia – Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025, Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa khẳng định: “Đổi mới sáng tạo không nằm trong quy định, không bị ràng buộc bởi điều lệ tài chính – mà thực chất là linh hồn của sự phát triển, là tài sản vô hình quý giá nhất của mỗi tổ chức.”

Từ góc nhìn chiến lược, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: Đổi mới sáng tạo là “mạch ngầm xuyên suốt” trong bốn trụ cột nghị quyết lớn của Trung ương gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW - phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa.

Do đó, để biến đổi mới sáng tạo thành thực tiễn chứ không chỉ là khẩu hiệu, cần thúc đẩy hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực mới như công nghệ cao, logistics, AI; đưa đổi mới sáng tạo vào chính sách một cách linh hoạt; xây dựng “bản đồ chiến lược công nghệ” theo địa phương; Phát triển mối liên kết chiến lược giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ trong hệ sinh thái.

Ông Khoa cũng nhấn mạnh lại rằng: "Về hợp tác quốc tế, trong chuyến công tác với Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hàn Quốc, chúng tôi được lắng nghe Tổng Bí thư chia sẻ với các đối tác Hàn Quốc, rằng đã qua thời kỳ các bạn sử dụng lao động từ nước chúng tôi, và các nước cần hướng tới việc trở thành liên minh kinh tế.

Khi các nước đến Việt Nam thay vì sử dụng lao động giá rẻ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, lợi ích, chuyển giao công nghệ. Doanh nghiệp Việt Nam có năng lực hấp thu khi được chuyển giao công nghệ".

FPT nhận giải Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

Theo Tổng Giám đốc FPT, vị thế của Việt Nam giờ đã khác. Chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ gia nhập ngành công nghệ bằng AI. Nay với AI, với công nghệ, dữ liệu, với quy mô và vị trí địa lý quan trọng của nước ta, sẽ đưa Việt Nam trở thành điểm trọng tâm của khu vực Châu Á, với nguồn nhân lực, lao động trẻ, dồi dào, đam mê khoa học công nghệ, sẽ tạo nên năng lực, sức hút và nền tảng.

Khi chúng ta có hệ thống pháp lý, có doanh nghiệp đồng hành, có lực lượng lao động dồi dào, tôi tin rằng việc thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo sẽ thành công.

Ông cũng kiến nghị doanh nghiệp Việt cần chủ động nâng cao năng lực hấp thu công nghệ, đón đầu làn sóng hợp tác quốc tế chất lượng cao, từ “gia công giá rẻ” sang “liên minh chuyển giao công nghệ”.

“Việt Nam đang đứng trước cơ hội đặc biệt để định vị lại vai trò trong chuỗi đổi mới sáng tạo toàn cầu. Với nguồn nhân lực trẻ, thị trường rộng mở và khả năng hấp thu công nghệ ngày càng lớn, nếu có quyết tâm, có cơ chế và có tinh thần đổi mới không ngừng, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ sáng tạo của châu Á", ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.



Tại Ngày Đổi mới Sáng tạo 2025, Tập đoàn FPT trình diễn các nền tảng, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái Made by FPT được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực trọng yếu: điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, bảo tồn văn hóa, bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao. Hệ sinh thái phản ánh năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quốc gia.