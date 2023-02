Ghi nhận tuần tăng, dự báo "nóng" về giá cà phê thời gian tới

Giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi nhờ nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ gia tăng trở lại sau 2 năm giảm mạnh do tác động của dịch Covid-19 và lạm phát toàn cầu sẽ chậm lại trước sự nỗ lực điều hành lãi suất tiền tệ của hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Giá cà phê hôm nay 26/2: Tăng gần 2.000 đồng/kg trong tuần qua

Giá cà phê thế giới giảm trở lại trong những phiên cuối tuần qua, khi nguồn cung từ Brazil "trở lại" dồi dào sau kỳ nghỉ lễ hội Carnival. Giá cà phê trên hai sàn phái sinh đều giảm không mạnh. USDX tăng mạnh trở lại đã đẩy giá trị các tiền tệ mới nổi sụt giảm khiến giá cả hàng hóa nói chung, trong đó có cà phê sụt giảm theo. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết không thuận lợi tại Brazil đã làm hãm đà giảm của giá cà phê.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF. Cập nhật: 26/02/2023 lúc 11:42:02 (delay 10 phút)

Ghi nhận tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (ngày 24/2), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London giảm nhẹ, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2023 giảm 10 USD (0,460%), giao dịch tại 2.151 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2023 giảm 13 USD (0,60%), giao dịch tại 2.137 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York cũng giảm. Kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 2 Cent/lb (1,05%), giao dịch tại 187,7 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2023 giảm 2,1 Cent/lb (1,12%), giao dịch tại 186,0 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE – London đã tăng thêm 0,23% so với ngày trước đó, lên ở mức 67.180 tấn, ghi nhận mức tăng liên tiếp trong suốt cả tuần.

Tồn kho đạt chuẩn sàn ICE New York tiếp tục ghi nhận giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần còn 809.566 bao, tính đến 23/2. Thông tin trên đã góp phần kìm hãm đà giảm giá của cà phê Arabica.

Dòng vốn đầu cơ tiếp tục rút khỏi các tài sản rủi ro do lo ngại Fed sẽ mạnh tay trong việc điều hành lãi suất tiền tệ… Việc tăng nhanh và mạnh lãi suất cơ bản cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, trong đó có nguy cơ đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái. Thông tin trên đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá cà phê hiện tại.

Giá cà phê hôm nay (26/2) dao động trong khoảng 46.800 - 47.300 đồng/kg.

Trong nước, giá cà phê hôm nay (26/2) dao động trong khoảng 46.800 - 47.300 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê nội có xu hướng tăng mạnh. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận mức tăng 1.600 - 1.900 đồng/kg so với đầu tuần.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giá lên mức 46.800 đồng/kg, tăng 1.900 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại. Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng thu mua cà phê với mức 47.200 đồng/kg sau khi tăng 1.600 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk và Đắk Nông lần lượt tăng 1.600 đồng/kg và 1.800 đồng/kg, cùng lên mức 47.300 đồng/kg.

Những ngày giữa tháng 2/2023, giá cà phê Robusta và arabica trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Các thông tin cho thấy kinh tế Mỹ tốt hơn đã kích thích quỹ đầu cơ đẩy mạnh mua vào, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết không thuận lợi tại Brazil và báo cáo tồn kho giảm đã tác động tích cực lên thị trường cà phê thế giới.

Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) khu vực Bắc Mỹ báo cáo tồn kho tháng 1/2023 giảm 1,8% so với tháng 12/2022, xuống ở mức 6,265 triệu bao. Xu hướng tăng giá được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

Trên sàn giao dịch London, ngày 19/2/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 1,1%, 2,0%, 2,1% và 2,3% so với ngày 9/2/2023, lên mức 2.085 USD/tấn; 2.098 USD/tấn; 2.081 USD/tấn và 2.057 USD/tấn.

Nguồn: Sàn giao dịch London

Trên sàn giao dịch New York, ngày 19/2/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 5,8%, 4,9%, 3,8% và 3,2% so với ngày 9/2/2023, lên mức 185,75 US cent/lb, 184,25 US cent/lb, 182,3 US cent/lb và 180,35 US cent/lb.

Nguồn: Sàn giao dịch New York

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá cà phê biến động không đồng nhất. Ngày 19/2/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 0,9% so với ngày 9/2/2023, xuống còn 233,5 US cent/lb.

Ngược lại, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 5,7%, 5,2% và 13,4% so với ngày 9/2/2023, lên mức 231,9 US cent/lb; 228,35 US cent/lb và 244,05 US cent/lb.

Những ngày giữa tháng 2, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với đầu tháng, theo đà phục hồi giá thế giới. Ngày 25/2, giá cà phê Robusta tăng từ 3.600 - 3.900 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 1/2, dao động trong khoảng 46.800 - 47.200 đồng/kg.

Nguồn: giacaphe.com

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2022- 2023 dự kiến tăng hơn 800 nghìn bao lên 167,9 triệu bao, với mức tăng chủ yếu ở Liên minh châu Âu, Mỹ và Brazil. Như vậy, nguồn cung cà phê thế giới sẽ vượt nhu cầu khoảng 4,8 triệu bao trong niên vụ 2022-2023.



USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê thế giới sẽ giảm 3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, xuống còn 116,1 triệu bao. Sự sụt giảm được ghi nhận tại Brazil, Việt Nam và Ấn Độ, nhưng tăng ở Honduras và Colombia. Tồn kho cuối vụ dự kiến tăng hơn 1,5 triệu bao lên 34,1 triệu bao.

Trong khi đó, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) giữ nguyên dự báo về sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2022-2023 ở mức 167,2 triệu bao (bao 60kg), giảm 2,1% so với 170,8 triệu bao của niên vụ trước. Trong khi tiêu thụ cà phê thế giới được dự báo sẽ tăng 3,3% lên 170,3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, so với 164,9 triệu bao của vụ 2020-2021. Như vậy, tiêu thụ dự kiến sẽ vượt sản xuất 3,1 triệu bao.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 1/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 142,54 nghìn tấn, trị giá 310,44 triệu USD, giảm 27,7% về lượng và giảm 27% về trị giá so với tháng 12/2022, so với tháng 1/2022 giảm 12,7% về lượng và giảm 16,2% về trị giá.

Diễn biến giá: Tháng 1/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.178 USD/tấn, tăng 1,0% so với tháng 12/2022, nhưng giảm 4,0% so với tháng 1/2022. Đáng chú ý, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việ Nam sang Bỉ tăng mạnh 31,2% so với tháng 12/2022 và tăng 33,2% so với tháng 1/2022, lên mức 2.576 USD/tấn.

Tháng 1/2023 so với tháng 12/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường truyền thống giảm, nhưng xuất khẩu sang Ý, Indonesia tăng rất mạnh. So với tháng 1/2022, xuất khẩu cà phê của nước ta sang hầu hết các thị trường giảm, nhưng xuất khẩu sang Ý, Hoa Kỳ, Hà Lan, Indonesia tăng mạnh.

Theo các chuyên gian, giá cà phê Việt Nam trong quý I sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của thị trường cà phê thế giới. Như đã đề cập ở trên, lượng tiêu thụ cà phê sẽ phục hồi nhẹ ở các thị trường như Mỹ và EU. Bên cạnh đó, nguồn hàng từ Việt Nam hạn chế trong đợt nghỉ lễ Tết vừa qua cũng phần nào tác động lên giá. Tuy nhiên về dài hạn, thị trường vẫn chịu áp lực bởi lạm phát và lãi suất tăng cao, ảnh hưởng đến các nhà buôn và các công ty nhập khẩu cà phê.

Về sản lượng, trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, sản lượng cà phê năm nay sẽ giảm. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ giá trong thời gian tới.

Trước đó, VICOFA dự báo sản lượng niên vụ 2022 - 2023 dự kiến giảm khoảng 10 - 15% so với niên vụ 2021 - 2022 xuống khoảng 1,47 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diện tích trồng cà phê có xu hướng giảm do người dân chuyển sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn như sầu riêng, bơ, hoặc trồng xen canh trong vườn.