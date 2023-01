Giá cà phê Robusta London đảo chiều giảm sau khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường này đã vào vùng “quá mua”, cần phải cân đối. Trong nước, giá cà phê hôm nay (31/1) giảm trở lại với mức điều chỉnh là 300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê ngày 31/01/2023: Đảo chiều giảm

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 16 USD, xuống 2.037 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 6 USD, còn 2.010 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York duy trì xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng thêm 0,50 cent, lên 170,40 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng thêm 0,50 cent, lên 170,55 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 31/01/2023 lúc 13:54:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê bất ngờ đảo chiều giảm, cà phê nội mất 300 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 200 – 300 đồng, xuống dao động trong khung 41.900 - 42.500 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng đang có mức giá thấp nhất là 41.900 đồng/kg. Ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông hiện có cùng mức giá 42.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta đảo chiều giảm sau chuỗi tăng mạnh là điều đã được dự đoán khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường London đã vào vùng quá mua, cần phải cân đối các vị thế đầu cơ. Trong khi đó, giá cà phê Arabica vẫn duy trì xu hướng tăng. Nhưng sức tăng đã tỏ ra thận trọng trước thềm phiên họp điều hành của Fed sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay, sau báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ không đạt như kỳ vọng, kết quả chỉ đạt 185.000 việc làm so với 223.000 việc làm trong tháng 12.

Hiệp hội các nhà Xuất khẩu Cà phê (Cecafe) cho thấy xuất khẩu cà phê hạt cả năm 2022 của Brazil đã giảm 2,7% so với năm trước, xuống chỉ đạt 35,6 triệu bao, mức thấp nhất trong 4 năm qua.

Thị trường nội địa Việt Nam đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Nguyên đán Quý Mão dài ngày nhưng nhà nông đắn đo, chưa muốn bán hàng ra lúc này vì các thương nhân quốc tế đã áp mức giá trừ lùi khá cao.

Những ngày giữa tháng 01/2023, giá cà phê Robusta tăng nhờ sự hỗ trợ của báo cáo tồn kho do trên sàn London đang ở mức thấp 4,5 năm, và chưa thể bổ sung kịp thời trong ngắn hạn. Trong khi đó, nước sản xuất Robusta hàng đầu là Việt Nam trước đó bước vào giai đoạn trầm lắng do người dân tập trung mọi việc cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/01/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 3,8%, 3,6%, 3,5% và 3,3% so với ngày 9/01/2023, lên mức 1.895 USD/tấn; 1.862 USD/tấn; 1.839 USD/tấn và 1.821 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.925 USD/tấn, chênh lệch +30 USD/ tấn, tăng 70 USD/tấn (tương đương mức tăng 3,8%) so với ngày 9/01/2023. Ngược lại, giá cà phê Arabica kéo dài chuỗi giảm. Tính đến ngày 13/01/2023, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE New York ghi nhận tiếp tục tăng ở mức 850.724 bao. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết khá thuận lợi tại những vùng trồng trọng điểm cà phê của Brazil cũng gây áp lực lên giá cà phê Arabica trên thị trường quốc tế.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/01/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023 và tháng 5/2023 giảm lần lượt 4,5% và 4,2% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 151,1 Uscent/lb và 151,8 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 7/2023 và tháng 9/2023 cùng giảm 4,0% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 152,4 Uscent/lb và 152,75 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazin, ngày 18/01/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 3,2%, 4,7%, 4,4% và 2,2% so với ngày 9/01/2023, xuống còn 201,8 Uscent/ lb, 194,4 Uscent/lb, 186,2 Uscent/lb và 188,5 Uscent/lb.

Dự báo giá cà phê Robusta sẽ còn biến động do Việt Nam đã hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ chậm lại đà tăng lãi suất trong phiên họp từ hôm nay đến đầu tháng 2. Điều này sẽ thúc đẩy thị trường hàng hóa tăng mua...