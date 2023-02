Giá cà phê tăng dựng đứng, cà phê nội tiến dần mốc 44.000 đồng/kg

Lo ngại rủi ro tăng cao trước thềm các phiên họp điều hành chính sách tiền tệ đầu tháng hai đã thúc đẩy giá cà phê kỳ hạn tăng dựng đứng. Trong nước, giá cà phê hôm nay (1/2) quay đầu tăng 800 đồng/kg, đạt trên mức 43.000 đồng/kg tại nhiều nơi.

Giá cà phê ngày 01/02/2023: Hai sàn tăng dựng đứng

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London trở lại xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng 70 USD, lên 2.107 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 68 USD, lên 2.078 USD/tấn, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York kéo dài chuỗi tăng lên phiên thứ tám. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 tăng thêm 11,35 cent, lên 181,75 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 11,15 cent, lên 181,70 cent/lb, các mức tăng cực mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức “khủng”, hiếm thấy.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 01/02/2023 lúc 13:48:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 800 đồng, lên dao động trong khung 42.700 - 43.300 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng thu mua cà phê với giá 42.700 đồng/kg. Ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông hiện có cùng mức 43.300 đồng/kg. Như vậy, sau khi được điều chỉnh trong hôm nay, giá cà phê tại nhiều địa phương hiện đã vượt mức 43.000 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn tăng vọt do hoạt động chặn lỗ của các Quỹ và đầu cơ khi thị trường có thêm nhiều thông tin hỗ trợ xu hướng tăng. Nổi bật là báo cáo thị trường của Volcafe với dự báo sản lượng cà phê Brazil năm nay chỉ ở mức 40,5 triệu bao, giảm từ mức dự báo 49,8 triệu bao của chính họ hồi tháng 7, do vụ bông năm nay không đạt vì mưa quá nhiều.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê tháng 1 chỉ đạt 160.000 tấn (khoảng 2,6 triệu bao), giảm tới 30,9% so với cùng kỳ năm trước, do có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cổ truyền dài ngày.

Báo cáo tồn kho được London chứng nhận, tính đến ngày 30/01, đã giảm thêm 300 tấn (khoảng 5.000 bao) so với cuối tuần. xuống đứng ở mức 61.820 tấn. Conab – Brazil dự báo (lần 1) sản lượng cà phê năm nay sẽ khoảng 54,94 triệu bao, con số này sẽ được Conab kiểm chứng ít nhất 3 lần nữa.

Tâm điểm của thị trường là cuộc họp báo của Fed – Mỹ ngay khi kết thúc phiên họp điều hành tiền tệ vào cuối ngày hôm nay, với suy đoán mức lãi suất USD được tăng thêm 0,25%. Thông tin kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh (BoE) và châu Âu (ECB) sẽ công bố vào ngày mai.

Theo các nhà quan sát, thị trường thúc đẩy giá tăng sẽ không khuyến khích Fed – Mỹ ít cứng rắn hơn.

Thị trường đang chờ đợi thêm thông tin về mức tăng lãi suất của Fed sau khi kết thúc cuộc họp. Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ chậm lại đà tăng lãi suất, chỉ tăng thêm 0,25% tại cuộc họp diễn ra từ ngày 31/1-1/2, thay vì 5% như dự đoán trước đây. Điều này sẽ thúc đẩy thị trường hàng hóa tăng mua.

Việc thay đổi dần dần sẽ giúp các quan chức Fed có thêm thời gian để đánh giá mức độ cần thiết của việc tiếp tục tăng lãi suất và thời gian duy trì lãi suất ở mức cao để kiểm soát hoàn toàn lạm phát và giúp xác định mức độ thiệt hại mà Fed gây ra cho thị trường lao động và rộng hơn là nền kinh tế trong nỗ lực kiểm soát việc tăng giá.

Hiện thị trường việc làm vẫn đang ở mức tốt, có những dấu hiệu cho thấy, nền kinh tế đang diễn ra gần giống như cách mà Fed đã kỳ vọng, đó là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng, sẽ không cần điều chỉnh chính sách nhiều nữa.

Lạm phát đã giảm xuống 5% trong tháng 12/2022 từ mức 5,5 % của tháng 11/2022, dựa trên số liệu mới nhất của Fed, nhưng vẫn cao hơn gấp đôi mức tăng giá trung bình 2% mà Fed nhắm tới. Điều này dẫn tới khả năng khiến Fed cảnh giác với việc sớm tuyên bố chiến thắng lạm phát.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần, thị trường Trung Quốc đem lại tin mừng cho các nhà đầu tư khi những dấu hiệu phục hồi kinh tế do chi tiêu trong kỳ nghỉ và dữ liệu du lịch tăng mạnh, bên cạnh đó việc không có bất kỳ dầu hiệu nào về làn sóng lây nhiễm Covid 19 trong những ngày lễ đã khuyến khích các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó trong tuần này còn diễn ra hai cuộc họp của BOE và ECB, cả hai đều được dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% trong cuộc họp lần này.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê Robusta trong năm 2022 đạt xấp xỉ 1,5 triệu tấn, trị giá 2,94 tỷ USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 27,6% về trị giá so với năm 2021. Tính riêng tháng 12/2022, xuất khẩu cà phê Robusta đạt xấp xỉ 177 nghìn tấn, trị giá 333,7 triệu USD, tăng 15,7% về lượng và tăng 11,3% về trị giá so với tháng 12/2021.

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân: Tháng 12/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê Robusta đạt mức 1.885 USD/tấn, giảm 5,5% so với tháng 11/2022 và giảm 3,8% so với tháng 12/2021. Tính chung cả năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê Robusta đạt mức 1.976 USD/tấn, tăng 16,5% so với năm 2021.

Về cơ cấu thị trường: Năm 2022, xuất khẩu cà phê Robusta sang hầu hết các thị trường tăng, ngoại trừ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Angieria. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê Robusta sang một số thị trường tăng trưởng cao, như: Bỉ tăng 106,8% về lượng và tăng 136,1% về trị giá; Tây Ban Nha tăng 50,7% về lượng và tăng 76,3% về trị giá; Anh tăng 42,8% về lượng và tăng 62,1% về trị giá.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

