Giá cà phê điều chỉnh giảm phiên cuối tuần, cà phê nội quay đầu giảm 400 đồng/kg

Giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn đảo chiều sụt giảm như đã dự kiến sau đợt tăng quá nóng. Giá cà phê hôm nay (10/6) tại thị trường trong nước giảm 300 - 400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 10/6: Điều chỉnh giảm phiên cuối tuần

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 32 USD, xuống 2.728 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 24 USD, còn 2.702 USD/ tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cũng đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 4,20 cent, xuống 190,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 3,70 cent, còn 186,65 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức “khủng”, hiếm thấy.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 10/06/2023 lúc 10:54:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 400 đồng, xuống dao động trong khung 64.100 - 64.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 400 đồng, xuống dao động trong khung 64.100 - 64.900 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 64.100 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với giá 64.500 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 64.800 đồng/kg sau khi giảm 300 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 64.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát, sau khi giảm 300 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn trên cả hai sàn đảo chiều sụt giảm như đã dự kiến sau đợt tăng quá nóng. Tuy nhiên, nhu cầu hàng giao ngay và sức mua của các quỹ và đầu cơ vẫn còn khá mạnh nhờ có sự hỗ trợ của đồng bạc xanh hiện đang sụt giảm giá trị so với các tiền tệ mới nổi. Nhà đầu tư Phố Wall tiếp tục rót vốn vào các thị trường chứng khoán và hàng hóa nói chung, bất chấp đang có dấu hiệu giảm phát ở thị trường tiêu thụ hàng hóa hàng đầu thế giới buộc Chính phủ phải gia tăng các biện pháp kích thích.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn đảo chiều lao dốc vào giữa phiên do có sự hỗ trợ của đồng Reais tiếp tục mạnh lên, tỷ giá tăng thêm 0,97% lên ở mức 1 USD = 4,8770 R$, buộc các thương nhân xuất khẩu Brazil phải đẩy giá lên rất cao mới mua được hàng.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tại London đã vượt qua mức 2.800 USD/tấn, mức cao 15 năm, do lo ngại nguồn cung thiếu hụt khi có thêm nhiều dự báo đánh giá sản lượng cà phê Conilon Robusta vụ mùa mới của Brazil hiện đang thu hoạch sẽ không đạt mức kỳ vọng. Mới nhất là báo cáo của Bộ phận FAS trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng Conilon Robusta xuống ở mức 21,7 triệu bao, giảm 5% so với ước tính 22,8 triệu bao của vụ trước.

Trong khi đó, giá cà phê nhân xô tại thị trường nội địa Việt Nam đã vượt mức 65.000 đồng/kg, thiết lập mức cao mọi thời đại, đã khiến các nhà rang xay không thể mua được hàng.

Theo báo cáo dữ liệu sơ bộ của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 5 đã đạt 149.667 tấn (khoảng 2,49 triệu bao), giảm 8,52% so với tháng trước và giảm 5,35% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn gần 10% so với ước tính ban đầu của Tổng cục Thống kê.

Tháng 5/2023, giá cà phê Robusta và Arabica biến động không đồng nhất. Giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tăng; ngược lại, giá cà phê Arabica giảm trong bối cảnh lo ngại rủi ro tăng cao, nhiều khả năng Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại phiên họp điều hành chính sách tiền tệ sắp tới. Trong khi đó, sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2023/2024 được dự báo tăng thêm 1,47% so với niên vụ 2022/2023, lên mức 55,16 triệu bao (gồm 34,87 triệu bao cà phê Arabica và 20,29 triệu bao cà phê Robusta).

Trên sàn giao dịch London, ngày 29/5/2023, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023, tháng 11/2023 và tháng 1/2024 tăng lần lượt 7,0%, 6,1%, 5,0% và 4,1% so với ngày 28/4/2023, lên mức 2.574 USD/tấn; 2.528 USD/tấn; 2.469 USD/tấn và 2.421 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/5/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng tháng 7/2023, tháng 9/2023, tháng 12/2023 và tháng 3/2024 giảm lần lượt 3,5%, 3,2%, 2,9% và 2,7% so với ngày 28/4/2023, xuống còn 181,6 Uscent/lb; 179,55 Uscent/lb; 177,65 Uscent/lb và 177,5 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 29/5/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 giảm lần lượt 3,6%, 1,2% và 0,9% so với ngày 28/4/2023, xuống mức 225,05 Uscent/lb; 222,2 Uscent/lb và 223,3 Uscent/lb.

Dự báo thời gian tới, giá cà phê Robusta sẽ có xu hướng tăng, giá cà phê Arabica giảm. Nguồn cung cà phê Robsuta từ Việt Nam giảm từ 10 – 15%/năm do thời tiết không thuận lợi. Trong khi đó, nhu cầu cà phê Robusta trên thế giới vẫn giữ ở mức cao cho ngành công nghiệp sản xuất cà phê hòa tan, trong khi áp lực vụ mùa Arabica mới vừa bắt đầu thu hoạch ở Brazil tiếp tục đè nặng tâm lý giao dịch cà phê Arabica tại thị trường kỳ hạn New York.

Báo cáo bán niên về mặt hàng cà phê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy, sản lượng cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao ở các quốc gia sản xuất truyền thống khu vực Trung – Nam Mỹ trong năm nay sẽ có sự cải thiện rất đáng kể. Bên cạnh đó, tỷ giá đồng Real của Brazil tăng so với đồng USD đã hỗ trợ người trồng cà phê Brazil gia tăng bán cà phê xuất khẩu, gây áp lực lên giá cà phê Arabica.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 882 nghìn tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, giảm 2,2% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.