Giá cà phê hai sàn đảo chiều sụt giảm, cà phê nội cũng mất 500 đồng/kg

Giá cà phê ngày 26/04/2023: Giá cà phê hai sàn bất ngờ đảo chiều sụt giảm. Giá cà phê hôm nay (26/4) tại thị trường trong nước quay đầu giảm 500 đồng/kg. Theo đó, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát là 51.800 đồng/kg...

Giá cà phê hôm nay 26/4: Cà phê nội mất giá 500 đồng/kg

Giá cà phê kỳ hạn hai sàn sụt giảm ngay trong ngày thông báo đầu tiên (FND) tại London.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 25 USD, xuống 2.419 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 22 USD, còn 2.391 USD/tấn, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo thu hẹp khoảng cách.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 5,05 cent, xuống 188,40 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 5,00 cent, còn 185,65 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 26/04/2023 lúc 13:48:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 26/04/2023 lúc 13:48:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 500 đồng, xuống dao động trong khung 51.100 - 51.800 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 500 đồng, xuống dao động trong khung 51.100 - 51.800 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 51.100 đồng/kg. Tiếp đến là hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai với 51.700 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 51.800 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được ghi nhận.

Giá cà phê kỳ hạn đảo chiều sụt giảm trên cả hai sàn ngay trong ngày thông báo đầu tiên (FND) của thị trường London sau khi đã tăng quá nóng ở phiên trước đó. Tuy nhiên các thị trường cần có một vài phiên thăm dò để xác định xu hướng giá trong ngắn và trung hạn.

USDX mạnh trở lại đã khiến các tiền tệ mới nổi sụt giảm giá trị. Đồng Reais giảm 0,47%, tỷ giá xuống ở mức 5,0640 R$ đã góp phần khuyến khích người Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu, làm hai sàn cà phê kỳ hạn quay đầu sụt giảm.

Thị trường đang trông chờ kết quả phiên họp tháng Năm sắp tới của Fed vói kỳ vọng lãi suất USD được nâng lên ở mức tối thiểu do lo ngại kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái và bất ổn thế giới gia tăng trước sự kiện Mỹ đóng cửa Đại Sứ Quán ở Sudan.

Theo báo cáo của ICE – London, tính đến thứ ba ngày 25/04, tồn kho cà phê Robusta được London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã tăng thêm 430 tấn, tức tăng 0.56% so với ngày trước dó, lên 77.830 tấn, mức cao 4,5 tháng, cũng góp phần gây áp lực lên giá cà phê kỳ hạn.

Theo các nhà quan sát, cà phê Robusta tại thị trường nội địa Việt Nam hiện đã cạn kiệt, phần lớn hàng đã nằm trong tay các công ty cà phê xuất khẩu có vốn ngoại (FDI) và họ chỉ bán ra khi có mức lợi nhuận đáng kể.

Những ngày giữa tháng 4/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng.

Những ngày giữa tháng 4/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng. Nhu cầu tăng trong khi tồn kho chưa được cải thiện đã tác động tích cực lên giá cà phê toàn cầu. Xuất khẩu cà phê của Brazil và Columbia trong tháng 3/2023 giảm đã khiến thị trường dấy lên mối lo nguồn cung Arabica thiếu hụt trong ngắn hạn.

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/4/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 11/2023 tăng lần lượt 6,1%, 5,1%, 5,4% và 5,7% so với ngày 8/4/2023, lên mức 2.440 USD/tấn; 2.370 USD/tấn, 2.335 USD/tấn và 2.301 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/4/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023 và tháng 7/2023 cùng tăng 9,5% so với ngày 8/4/2023, lên mức 201 Uscent/lb và 199,05 Uscent/lb; kỳ hạn giao tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 9,1% và 8,7% so với ngày 8/4/2023, lên mức 196,05 Uscent/lb và 193,2 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/4/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 6,5%, 3,4%, 2,3% và 2,9% so với ngày 28/3/2023, lên mức 240 Uscent/lb; 224,95 Uscent/lb, 220,4 Uscent/lb và 220,35 Uscent/lb.

Giá cà phê toàn cầu tiếp tục tăng mạnh thời gian gần đây do áp lực nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, áp lực về nguồn cung sẽ được cải thiện khi khu vực Nam Mỹ và Indonesia bắt đầu bước vào vụ mùa năm nay. Do đó, nhiều khả năng đà tăng giá cà phê sẽ không kéo dài.

Những ngày giữa tháng 4/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng mạnh theo giá cà phê thế giới. Ngày 18/4/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 1.100 – 1.300 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 8/4/2023. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê Robusta tăng 1.100 đồng/kg, lên mức 50.300 đồng/kg; tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, giá cùng tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 50.700 – 50.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông, giá tăng cao nhất 1.300 đồng/kg, lên mức 50.700 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ trong tháng 3/2023 đạt 15,3 nghìn tấn, trị giá 34,52 triệu USD, tăng 15,8% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với tháng 2/2023, so với tháng 3/2022 tăng 40,5% về lượng và tăng 34,7% về trị giá. Tính chung quý I/2023, xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ đạt xấp xỉ 39,44 nghìn tấn, trị giá 86,19 triệu USD, tăng 44,5% về lượng và tăng 26,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá xuất khẩu bình quân: Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang thị trường Hoa Kỳ đạt mức 2.256 USD/tấn, tăng 2,3% so với tháng 2/2023, nhưng giảm 4,1% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang thị trường Hoa Kỳ đạt mức 2.184 USD/tấn, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 3/2023, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê Robusta và Arabica sang thị trường Hoa Kỳ, nhưng xuất khẩu cà phê chế biến giảm. Tính chung 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam tăng mạnh xuất khẩu cà phê Robusta sang thị trường Hoa Kỳ, nhưng giảm xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê chế biến. Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu cà phê Robusta sang Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm 2023 tăng tới 60,9% về lượng và tăng 56,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 34,71 nghìn tấn, trị giá 66,42 triệu USD. Ngược lại, Việt Nam giảm xuất khẩu cà phê Arabica sang Hoa Kỳ, mức giảm 16,6% về lượng và giảm 17,8% về trị giá, đạt xấp xỉ 2,86 nghìn tấn, trị giá 12,37 triệu USD.