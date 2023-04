Giá cà phê tiếp nối xu hướng tăng, cà phê nội vượt ngưỡng 51.000 đồng/kg

USDX tiếp tục sụt giảm trong rổ tiền tệ mạnh đã hỗ trợ thị trường giá tăng, trong đó có cà phê. Giá cà phê hôm nay (14/4) tại thị trường trong nước tăng ngày thứ 3 liên tiếp. Theo đó, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát là 51.100 đồng/kg...

Giá cà phê ngày 14/04/2023: Tiếp nối xu hướng tăng

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tăng liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng thêm 35USD, lên 2.444 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 50 USD, lên 2.382 USD/tấn, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo giảm nhẹ khoảng cách.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York trở lại xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng 5,85 cent, lên 196,10 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 5,90 cent, lên 194,40 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch ở mức “khủng”.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 14/04/2023 lúc 12:30:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân hôm nay 14/04/2023 tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 700 đồng, lên dao động trong khung 50.600 - 51.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân hôm nay 14/04/2023 tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 700 đồng, lên dao động trong khung 50.600 - 51.100 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 50.600 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai với 51.000 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk là 51.100 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Giá cà phê giao ngay tiếp nối xu hướng tăng khi báo cáo tồn kho trên cả hai sàn vẫn chưa có sự cải thiện. Trong khi đó, ngày thông báo đầu tiên (FND) của kỳ hạn giao hàng tháng 5 trên cả hai sàn cũng sắp tới gần, đã khiến các quỹ và đầu cơ tiếp tục kích giá để bán hàng giao ngay.

Góp phần kích thị trường giá tăng trở lại là báo cáo tháng 3 của Liên đoàn Cà phê Quốc gia (FNC) – Colombia cho thấy sản lượng cà phê Arabica trong tháng đã giảm 12,58% so với cùng kỳ, xuống chỉ đạt 799.000 bao và xuất khẩu cà phê trong tháng chỉ đạt 906.000 bao, giảm tới 19,19% so với cùng kỳ.

FNC cũng cho biết trong vòng 12 tháng qua, sản xuất đã giảm 8% và xuất khẩu đã giảm hơn 15% so với năm trước, nguyên nhân sụt giảm liên tiếp là do hiện tượng thời tiết La Nina kéo dài suốt 18 tháng qua đã gây mưa quá nhiều khiến cho quốc gia sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt chất lượng cao hàng đầu thế giới gặp rất nhiều trở ngại.

Góp phần kích hoạt thị trường giá tăng là tỷ giá đồng Reais – Brazil tiếp tục mạnh lên ở mức 1 USD = 4,9270 R$ và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3 của Mỹ không đạt như kỳ vọng sẽ khiến Fed sẽ cân nhắc hơn tại phiên họp sắp tới.

Một diễn biến đáng chú ý khác, tồn kho đạt chuẩn sàn ICE London ghi nhận tiếp tục giảm xuống mức 74.050 tấn, tính đến ngày 12/4. Tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE New York ghi nhận giảm xuống 720.992 bao, mức thấp nhất trong 4 tháng, tính đến ngày 13/4. Thông tin trên đã ủng hộ cà phê tăng giá.

Bên cạnh đó, số liệu xuất khẩu cà phê của Colombia tháng 3/2023 giảm đến 19% đã kích thích Arabica quay đầu tăng mạnh. Colombia là quốc gia xuất khẩu Arabica lớn thứ 2 thế giới, và có chỗ quan trọng trên sàn New York về đạt chuẩn chất lượng.

Những ngày đầu tháng 4/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tăng sau khi có ước tính của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) về tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ khoảng 178,50 triệu bao, trong khi nguồn cung cà phê toàn cầu ước tính chỉ khoảng 171,30 triệu bao. Do đó, thị trường cà phê thế giới sẽ thiếu hụt 7,27 triệu bao. Thị trường cũng đang chờ dữ liệu báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 3/2023 của Brazil khi ước tính ban đầu giảm tới 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trên sàn giao dịch London, ngày 8/4/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 11/2023 tăng lần lượt 3,8%, 4,2%, 4,5% và 5,0% so với ngày 28/3/2023, lên mức 2.299 USD/tấn; 2.256 USD/tấn, 2.216 USD/tấn và 2.177 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 8/4/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 3,8%, 3,2%, 3,0% và 2,8% so với ngày 28/3/2023, lên mức 183,6 Uscent/lb, 181,7 Uscent/lb, 179,7 Uscent/lb và 177,8 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 8/4/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023, tháng 9/2023 và tháng 12/2023 tăng lần lượt 6,5%, 3,4%, 2,3% và 2,9% so với ngày 28/3/2023, lên mức 240 Uscent/lb; 224,95 Uscent/lb, 220,4 Uscent/lb và 220,35 Uscent/lb.

Dự báo tốc độ tăng giá cà phê thế giới sẽ chậm lại. Lo ngại lạm phát ở châu Âu và lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng khiến mức tiêu thụ cà phê sẽ không còn chắc chắn.

Những ngày đầu tháng 4/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng mạnh so với cuối tháng 3/2022. Ngày 8/4/2023, giá cà phê Robusta tăng 700 – 800 đồng/kg so với ngày 28/3/2023. Tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, giá cà phê Robusta cùng tăng 700 đồng/kg, lên mức 49.400 – 49.500 đồng/kg; tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta tăng 800 đồng/kg, lên mức 49.200 - 49.600 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 3/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 210,37 nghìn tấn, trị giá 482,43 triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 10,9% về trị giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 giảm 0,3% về lượng, nhưng tăng 1,7% về trị giá. Tính chung quý I/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 552,61 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 1,23 tỷ USD, giảm 5,0% về lượng và giảm 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá: Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.293 USD/tấn, tăng 5,5% so với tháng 2/2023 và tăng 2,0% so với tháng 3/2022. Tuy nhiên, tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.222 USD/tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 3/2023, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Bỉ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan giảm so với tháng 3/2022, tuy nhiên xuất khẩu sang một số thị trường tăng trưởng từ 2 đến 3 con số, gồm: Indonesia, Nga, Angieria, Hoa Kỳ. Quý I/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường tăng, ngoại trừ Bỉ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang Indonesia và Angieria ghi nhận tốc độ tăng trưởng lên đến 3 con số so với quý I/2022.