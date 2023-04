Lạm phát lõi ở Mỹ vẫn còn cao, giá cà phê lại lo ngại sẽ gặp rủi ro

Báo cáo CPI tháng 3 cho thấy lạm phát lõi ở Mỹ vẫn còn cao, có khả năng Fed sẽ duy trì chính sách thắt chặt khiến lo ngại rủi ro chưa thể giảm bớt, trong đó có tác động tới giá cà phê. Giá cà phê hôm nay (13/4) tại thị trường trong nước tiếp tục tăng 100 đồng/kg. Trong đó, 50.400 đồng/kg là mức giao dịch cao nhất...

Giá cà phê hôm nay 13/4: Tăng tiếp 100 đồng/kg, cao nhất 50.400 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London duy trì đà tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng thêm 6 USD, lên 2.409 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 9 USD, lên 2.332 USD/tấn, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York có xu hướng hỗn hợp. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 giảm 0,25 cent, xuống 190,25 cent/lb, trong khi các kỳ hạn giao sau đều tăng. Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 0,05 cent, lên 188,50 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 tăng thêm 0,10 cent, lên 186,30 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 13/04/2023 lúc 14:06:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 100 đồng, lên dao động trong khung 49.900 - 50.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 100 đồng, lên dao động trong khung 49.900 - 50.400 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 49.900 đồng/kg. Kế đến là Đắk Nông và Gia Lai với 50.300 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở cùng mức 50.400 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong các địa phương được ghi nhận.

Các thị trường cà phê kỳ hạn được cho là đã "quay xe" khi gần cuối phiên, cho dù đã sụt giảm ngay từ đầu phiên do trước đó đã tăng quá mạnh, cần có sự điều chỉnh.

Giá cà phê Robusta tiếp nối xu hướng tăng khi có báo cáo tồn kho tại sàn London, hôm qua ngày 12/04, tiếp tục giảm thêm 40 tấn, tức giảm 0,05% so với ngày trước đó. Trái lại, giá cà phê Arabica hồi phục vào cuối phiên trước thông tin dự báo hiện tượng thời tiết El Nino quay trở lại, có khả năng gây ra sương giá trên các vùng trồng cà phê ở miền nam Brazil vào mùa đông năm nay. Tuy vậy, Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) đã báo cáo xuất khẩu tháng 3 đạt tổng cộng 3,1 triệu bao, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, thay vì lo ngại của Ban Thư Ký ngoại thương (Secex) có thể giảm hơn 30% vì tình trạng mưa lũ cản trở việc giao hàng cà phê ra các cảng xuất khẩu.

Đồng Reais – Brazil tăng liên tiếp phiên thứ 3, tỷ giá lên ở mức 1 USD = 4,9410 R$ do báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 cho thấy lạm phát lõi ở Mỹ vẫn còn cao, sẽ khiến Fed duy trì khả năng thắt chặt tiền tệ tại các phiên họp điều hành sắp tới và do đó, lo ngại rủi ro vẫn chưa thể giảm bớt.

Lạm phát lõi (Core Inflation) là sự thay đổi giá cả của hàng hóa, dịch vụ trừ đi lương thực và năng lượng. Lạm phát lõi đại diện cho hình ảnh chính xác nhất về xu hướng lạm phát cơ bản. Nói cách khác, lạm phát lõi sẽ đo lường các tác động hoặc áp lực lâu dài, ổn định của cầu đến sự biến động của giá cả.

Rạng sáng ngày 13/4 trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,67%, xuống mốc 101,53.

Đồng USD tiếp đà giảm sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng ít hơn dự kiến vào tháng 3, làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ ngừng tăng lãi suất sau đợt tăng cuối cùng vào tháng 5 tới.

Nhiều quốc gia trồng cà phê đã báo cáo xuất khẩu giảm khiến thị trường dấy lên mối lo thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Tính đến hết quý I năm nay xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã giảm cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân khiến xuất khẩu giảm là do doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong mua hàng. Hiện tại người dân vẫn giữ hàng không bán ra, chờ giá lên cao khiến doanh nghiệp không thể mua. Cùng với đó, năm nay sức mua của đa số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê yếu, do nguồn vốn eo hẹp trong bối cảnh lãi suất khá cao và biến động tỷ giá thất thường.

Cụ thể: Theo ước tính, tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 230 nghìn tấn, trị giá 522 triệu USD, tăng 15% về lượng và tăng 20,1% về trị giá so với tháng 2/2023, so với tháng 3/2022 tăng 9,2% về lượng và tăng 10,2% về trị giá. Tính chung quý I/2023, xuất khẩu cà phê của nước ta ước đạt 572 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 1,27 tỷ USD, giảm 1,6% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về giá: Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt mức 2.270 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng 2/2023 và tăng 0,9% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta ước đạt mức 2.214 USD/tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu chủng loại: Tháng 2/2023, xuất khẩu cà phê Robusta và cà phê chế biến tăng mạnh so với tháng 2/2022, trong khi xuất khẩu cà phê Arabica giảm. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta giảm 7,8% về lượng và giảm 12% về trị giá, đạt xấp xỉ 312 nghìn tấn, trị giá 595,29 triệu USD; xuất khẩu cà phê Arabica đạt 12,2 nghìn tấn, trị giá 46,95 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và giảm 16,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê chế biến tăng 12,9% trong 2 tháng đầu năm 2023, đạt trên 103 triệu USD.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Được biết, tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 2/2023. Ngày 28/3/2023, giá cà phê Robusta tăng 1.600 – 1.700 đồng/kg so với ngày 28/2/2023. Tại các tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 1.600 đồng/kg lên mức 48.700 – 48.800 đồng/kg; Tại các tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, giá cà phê Robusta tăng 1.700 đồng/ kg, lên mức 48.400 - 48.800 đồng/kg.

Tháng 3/2023, trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta cũng tăng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Tính đến ngày 27/3/2023, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE London giảm thêm 800 tấn xuống mức 75.500 tấn, khiến mối lo thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn tăng lên.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/3/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 4,4%, 3,2% và 2,6% so với ngày 28/2/2023, lên mức 2.214 USD/ tấn; 2.166 USD/tấn và 2.120 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giảm do áp lực bán ra từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới Brazil. Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/3/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 4,3%, 3,6% và 3,4% so với ngày 28/2/2023, xuống mức 176,9 Uscent/lb, 176,15 Uscent/lb và 174,55 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/3/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 3,2%, 5,1% và 4,6% so với ngày 28/2/2023, xuống còn 225,45 Uscent/lb; 217,55 Uscent/lb và 215,5 Uscent/lb.

Dự báo giá cà phê thế giới còn biến động mạnh trong thời gian tới do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Theo dự báo của Volcafe (Tập đoàn ED&Man Holdings – Thụy Sỹ), niên vụ 2023/24, thị trường cà phê Robusta toàn cầu sẽ thâm hụt kỷ lục 5,6 triệu bao. Nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta ngày càng tăng, trong khi sản lượng từ Indnesia, nước sản xuất cà phê Robusta lớn thứ 3 thế giới, giảm xuống còn 9,1 triệu bao trong niên vụ 2023/24.