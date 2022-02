Giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán đã vượt qua gạo Thái Lan, dự báo 'nóng' mới

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ tăng mạnh từ 5-10 USD/tấn. Với mức tăng này, giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới đã vượt qua gạo Thái Lan.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán đã vượt qua gạo Thái Lan

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo Việt đã tăng 5 – 10 USD/tấn, mức tăng mạnh trong nhiều tháng qua. Hiện gạo 5% tấm đứng ở mức 403 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn; gạo 25% tấm giữ vững; gạo 100% tấm tăng 10 USD/tấn lên mức 338 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan lại quay đầu giảm với mức giảm từ 1 – 4 USD/tấn.

Ngược với xu thế của gạo Việt Nam, gạo Thái Lan giảm thêm từ 1-4 USD/tấn. Trong đó, gạo 5% tấm giảm 4 USD/tấn, bán ra ở mức 399 USD/tấn, thấp hơn gạo Việt Nam 4 USD/tấn; gạo 25% tấm giảm 2 USD/tấn, bán ra ở mức 396-400 USD/tấn, cao hơn gạo Việt Nam 18 USD/tấn; gạo 100% tấm của Thái Lan cũng giảm 1 USD/tấn, bán ra ở mức 387-391 USD/tấn, cao hơn gạo Việt Nam 49 USD/tấn.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), trong năm 2021, Thái Lan xuất khẩu được 6,11 triệu tấn gạo, tăng 6,68% so với mức 5,73 triệu tấn của năm 2020. Tổng giá trị xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2021 đạt 108 tỷ baht (khoảng 3,25 tỷ USD), giảm 7,14% so với năm trước đó. Khối lượng gạo xuất khẩu năm 2021 bao gồm 2,35 triệu tấn gạo trắng (tăng 18,9%), 1,4 triệu tấn gạo Thai hom mali (giảm 1,7%), 1,4 triệu tấn gạo đồ (tăng 1,6%), 550.574 tấn gạo thơm (giảm 4,1%) ) và 310.878 tấn gạo nếp (tăng 12,4%).

Xuất khẩu gạo của Thái Lan đã giảm trong 3 năm liên tiếp sau khi đạt mức cao kỷ lục 11,6 triệu tấn vào năm 2017. Quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận lượng xuất khẩu gạo thấp nhất trong hai thập niên là 5,7 triệu tấn vào năm 2020 và tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng toàn cầu sau khi bị Việt Nam vượt qua.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán đã vượt qua gạo Thái Lan.

TREA nhận định nhu cầu đối với gạo Thái Lan sẽ cao hơn nhờ sự phục hồi kinh tế toàn cầu, trong khi tỷ giá hối đoái thuận lợi sẽ giúp gạo Thái có tính cạnh tranh. Đối với niên vụ 2021-2022, TREA dự kiến sản lượng thóc sẽ tăng lên 30-32 triệu tấn (tương đương 20 triệu tấn gạo), tăng so với sản lượng 27-28 triệu tấn thóc (tương đương 17 triệu tấn gạo) trong niên vụ 2020-2021. TREA cho rằng hạn hán trên diện rộng như hai năm trước đây khó có thể xảy ra trong năm nay. Với nguồn cung cấp nước dồi dào, TREA dự báo sản lượng lúa vụ hai cũng dự kiến sẽ tăng.

Theo TREA, tình trạng thiếu container và thiếu mặt bằng vận chuyển khiến giá cước tương đối cao hơn dự kiến vẫn là những yếu tố rủi ro chính đối với xuất khẩu gạo của Thái Lan. TREA cho biết, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 1/2022 sẽ đạt 700.000 tấn, giảm nhẹ so với khối lượng 729.138 tấn với trị giá 12,5 tỷ baht trong tháng 12/2021. Hiệp hội này cho rằng các lô hàng gạo trắng và gạo đồ xuất đi trong tháng 12/2021 giảm so với tháng trước đó do các nước nhập khẩu đã nhập nhiều gạo và có đủ dự trữ.

Xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào tháng 3/2022

Như vậy, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang có nhiều lợi thế giúp trụ vững ở mức giá ổn định. Dự kiến xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào tháng 3/2022 khi nguồn cung gạo từ vụ đông xuân 2021-2022 dồi dào hơn.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1/2022 đạt 505.741 tấn với trị giá 246,02 triệu USD, tăng mạnh 45,4% về khối lượng, tăng 28,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài thị trường truyền thống, dự báo, năm 2022 xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU còn tăng khá. Đặc biệt, chất lượng gạo Việt Nam được cải thiện, chủ yếu là các loại gạo thơm, đánh trúng được thị hiếu của người tiêu dùng EU.

Theo thống kê về ngành hàng lúa gạo, đến đầu tháng 2/2022, diện tích lúa đã thu hoạch đạt 391.800 ha, bằng 104,9% cùng kỳ năm trước. Sản lượng đã thu hoạch đạt 2,08 triệu tấn, bằng 106% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất bình quân đạt 53,2 tạ/ha, bằng 101% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sản lượng lúa gạo hiện nay đáp ứng đủ cho tiêu dùng trong nước, chế biến, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu những tháng đầu năm 2022.

USDA dự báo thương mại gạo thế giới năm 2021 và 2022 (báo cáo tháng 2/2022).

Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được điều chỉnh tăng nhẹ 50 đồng/kg.

Tại kho An Giang, giá lúa OM18 và nếp Long An được điều chỉnh tăng nhẹ 50 đồng/kg. Hiện nếp tươi Long An được thương lái mua ở mức 5.400 – 5.500 đồng/kg; OM 18 từ 5.800 – 5.850 đồng/kg.

Với các chủng lúa còn lại, giá giữ vững so vơi đầu tuần. Cụ thể, lúa IR504 tươi 5.200 – 5.300 đồng/kg; Đài Thơm 8 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 tươi 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 380 giá 5.400 - 5.500 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá 5.800; lúa IR 50404 (khô) 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) 12.000 đồng/kg; nếp khô 6.800 đồng/kg; nếp Long An (khô) 6.500 đồng/kg; nếp tươi 5.300 – 5.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, hiện giá gạo NL IR 504 đứng ở mức 8.100-8.200 đồng/kg; giá gạo TP IR 8.800 – 8.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá tấm và cám khô được điều chỉnh tăng với mức tăng từ 100 – 200 đồng/kg. Cụ thể, tấm IR 504 ở mức 7.600 – 7.700 đồng/tấn, tăng 100 đồng/tấn; cám khô 7.800 – 7.850 đồng/tấn, tăng 200 đồng/tấn.

Theo các doanh nghiệp, hôm nay nguồn gạo về nhiều, các kho mua ổn định. Gạo NL IR504 vẫn hút hàng. Giá lúa các loại giữ ổn định, sức mua của thương lái tốt hơn. Dự báo thương mại gạo sẽ tăng mạnh vào khoảng 2 tuần tới khi vụ đông xuân ở ĐBSCL vào cao điểm thu hoạch.