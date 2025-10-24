Gia Lai đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng xây dựng 7 trường nội trú vùng biên giới.

Theo ông Nam, tổng mức đầu tư dự kiến cho 7 trường là 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, trong đó hơn 397 tỷ đồng là khoản tạm ứng đợt 1. Số vốn này sẽ được sử dụng cho công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công các công trình trong năm 2025.

Sau khi sáp nhập hành chính, khu vực biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai hiện có 7 xã biên giới gồm Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom. Toàn khu vực có 21 trường tiểu học và THCS với gần 9.500 học sinh, trong đó hơn 54% là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, hầu hết các trường chưa có khu nội trú, bán trú; cơ sở vật chất còn thiếu thốn, phòng ở cho giáo viên xuống cấp. Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và củng cố an ninh – quốc phòng khu vực biên giới.

Theo kế hoạch, 7 trường nội trú liên cấp sẽ đồng loạt khởi công ngày 19-12-2025, khánh thành cuối tháng 8-2026và đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Các công trình được thiết kế theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 212 phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của 7.420 học sinh, cùng đầy đủ các hạng mục phục vụ giảng dạy, học tập, ăn ở và rèn luyện toàn diện.

Ông Phạm Văn Nam nhấn mạnh: “Đây là bước đi quan trọng để bảo đảm học sinh vùng biên giới được học tập trong môi trường tốt hơn, đồng thời là tiền đề cho phát triển bền vững của địa phương trong những năm tới”.