Một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng hỗ trợ 100 phòng nghỉ miễn phí cho người dân tránh bão số 12

Ngày 22/10, trước dự báo diễn biến phức tạp của cơn bão số 12 – Fengshen kèm mưa lớn kéo dài, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana), thành phố Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với UBND xã Duy Nghĩa và Thăng An triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Theo đó, Hoiana đã chuẩn bị hơn 100 phòng nghỉ thuộc loại “sang” tại khu Làng nhân viên với đầy đủ tiện nghi như chăn, đệm, nước sạch và nhà vệ sinh riêng để đón người dân địa phương đến tránh trú bão trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, khu nghỉ dưỡng còn cung cấp bữa ăn miễn phí hằng ngày cho người dân sơ tán, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản trong suốt thời gian mưa bão.

Hoiana đã chủ động gửi thư đến chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã trên địa bàn, doanh nghiệp, nhằm rà soát, lập danh sách người dân có nhu cầu sơ tán và tổ chức đón tiếp, sắp xếp chỗ ở và hỗ trợ người dân một cách an toàn, kịp thời và hiệu quả nhất.

Hằng năm, khi có bão, Hoiana đã dành nhiều phòng miễn phí để đón người dân vào tránh bão miễn phí

Không chỉ trong đợt bão Fengshen, Hoiana đã nhiều lần thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng đồng hành cùng người dân địa phương trước các tình huống khẩn cấp.

Trong bão Noru năm 2022 và bão Trami năm 2024, Hoiana cũng đã mở đón người dân đến tránh trú, hỗ trợ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cần thiết. Song song, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng chống thiên tai dài hạn, bao gồm nạo vét và khai thông kênh mương, lắp đặt thêm đường ống thoát nước tại các khu vực dễ ngập, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra và cải thiện môi trường sống cho người dân xung quanh dự án.