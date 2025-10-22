Lãnh đạo Quảng Ngãi kiểm tra phòng chống mưa bão Fengshen tại công trình và khu vực xung yếu

Sáng 22/12, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra hiện trường và công tác triển khai phòng chống mưa bão Fengshen tại một số khu vực xung yếu; công trình và dự án đang triển khai của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang kiểm tra hiện trường công trì kè An Phú.Ảnh: NT

Tại hiện trường dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, đại diện chủ đầu tư là BQL dự án các công trình giao thông, đã thông tin đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ; phương án ứng phó với mưa bão số 12.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN- Thần Gió cách Đà Nẵng 230km, vẫn giữ cấp 10, cảnh báo có mưa cực lớn

Theo chủ đầu tư đây là công trình khẩn cấp để khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống trong khu vực dọc bờ biển nơi đây.

Dự án có quy mô tuyến kè dài 250m và công trình trên tuyến, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng và được khởi công vào tháng 7/2025; dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2025.

Đến nay dự án thực hiện đạt 92% giá trị hợp đồng, hiện nhà thầu đã lắp đặt xong các khối Tetrapod dọc tuyến kè dài 250m giúp chặn sóng biển, đảm bảo an toàn thi công và an toàn cho công trình trong mùa mưa bão…

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu di chuyển thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; tuyệt đối không chủ quan và không để xảy ra nguy hiểm cho người…Ảnh: NT

Vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cũng đã đến kiểm tra hiện trường khu vực nứt núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển (giữa) kiểm tra hiện trường nứt núi Gò Oát, xã Ba Vinh.Ảnh: ĐX

Tại đây cùng với những chỉ đạo khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho chính quyền xã Ba Vinh phải cử lực lượng túc trực theo dõi tình hình và diễn biến của vết nứt ở núi Gò Oát.

Xây dựng phương án cụ thể, sẵn sàng tổ chức di dời khẩn cấp người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, khi có tình huống nguy hiểm, đặc biệt là trong thời gian bão số 12 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, dự báo sẽ gây mưa rất lớn.

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương tìm kiếm địa điểm, vị trí và tổ chức họp, lấy ý kiến người dân để đề xuất xây dựng nơi ở mới và báo cáo với sở, ngành chức năng để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển thăm hỏi và động viên người dân.Ảnh: ĐX

Liên quan đến công tác ứng phó với mưa bão số 12, sáng nay đoàn công tác Quân khu 5, do Thiếu tướng Lưu Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã vào kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị tại Bộ CHQS Quảng Ngãi.Ảnh:Quốc - Đại

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Lưu Xuân Phương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của các đơn vị và địa phương tỉnh Quảng Ngãi trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phương tiện và nhân sự của Bộ CHQS Quảng Ngãi đã sẵn sàng hỗ trợ ứng phó bão số 12.Ảnh: Quốc - Đại.

Thiếu tướng Lưu Xuân Phương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi nắm chắc tình hình trên địa bàn, duy trì nghiêm trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng vũ trang Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chống bão số 12.Ảnh: Quốc - Đại

Triển khai các biện pháp bảo đảm lương thực, thực phẩm dự trữ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; hiệp đồng chặt chẽ các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ địa phương khi cần thiết.