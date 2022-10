Giá lợn hơi hôm nay (26/10) tiếp đà giảm, thị trường chưa có dấu hiệu dừng lại. Liên tục giảm trong 1 tuần gần đây, mức giá lợn trung bình toàn quốc đã giảm về mức 55.700 đồng/kg...

Giá lợn hơi hôm nay 26/10: Tiếp đà giảm, mức sâu nhất 3.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 26/10/2022 tiếp tục giảm, thị trường chưa có dấu hiệu dừng lại. Liên tục giảm trong 1 tuần gần đây, mức giá lợn hơi trung bình toàn quốc đã giảm về mức 55.700 đồng/kg. Thị trường lao dốc không phanh, khiến người chăn nuôi không khỏi hoang mang về tình hình sắp tới, hi vọng sẽ có khởi động tốt hơn cho đầu tháng tới.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg và dao động 56.000 - 59.000 đồng/kg. Theo đó, mức giảm sâu nhất 3.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Bình, Hà Nội đưa giá lợn hơi các địa phương này về mức 57.000 đồng/kg. Ghi nhận tại tỉnh Tuyên Quang, giá thương lái thu mua lợn hơi ở mức 58.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh giảm 2.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, giá giao dịch cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt về mức 56.000 đồng/kg, 57.000 đồng/kg, 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương và dao động trong khoảng 54.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, tại các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giá lợn hơi cùng ở mức 56.000 đồng/kg. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá thu mua lợn hơi tại Lâm Đồng là 57.000 đồng/kg. Lợn hơi tại Quảng Bình và Quảng Trị cùng giảm một giá về mức 59.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi được điều chỉnh giảm còn 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá trong đó Đắk Lắk hiện là địa phương có giá lợn hơi thấp nhất khu vực 54.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm nhẹ ở một số địa phương và dao động trong khoảng 52.000 - 58.000 đồng/kg. Theo đó, cùng giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại Hậu Giang và Đồng Nai lần lượt còn 54.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, Sóc Trăng ghi nhận ở mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. TP.HCM ghi nhận giá bán cao nhất thị trường miền Nam với 58.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành khác, giá duy trì trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay 26/10/2022 tiếp tục giảm, thị trường chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nguồn: ANOVA FEED

Chăn nuôi nông hộ đang “gồng mình” gánh lỗ

Ngày 26/10 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam ổn định ở mức thấp sau khi giảm liên tiếp vài ngày qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc đứng ở mức 60.000 đồng/kg; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 59.000 đồng/kg.

Giá lợn tại Trung Quốc ngày 26/10 tiếp tục hạ nhiệt sau khi tăng liên tục những tuần qua, đứng ở mức 94.400 đồng/kg, giảm 5 giá so với ngày hôm qua, ở mức 94.900 đồng/kg. Giá lợn hơi Trung Quốc ngày 24/10 đứng ở mức 97.200 đồng/kg, sát mốc 100.000 đồng/kg hơi, tăng liên tục so với cuối tuần qua, đứng ở mốc 95.300 đồng/kg (ngày 21/10), tăng so với ngày 20/10 ở mức 95.000 đồng/kg, tăng so với mức 94.800 đồng/kg của ngày 19/10, so với cách đây 6 ngày (ngày 14/10) là 92.300 đồng/kg, so với mức 88.300 đồng/kg ngày 13/10, so với giá ngày 11/10 là 89.400 đồng/kg; so với mức 86.000 đồng/kg của ngày 8/10; 85.200 đồng/kg của ngày 7/10 và so với giá ngày 6/10 là 84.600 đồng/kg và so với mức 81.900 đồng/kg của cách đây 5 tuần.

Giá lợn giết mổ ở Trung Quốc đã tăng rất mạnh, giá tính từ đầu năm đến nay đã tăng 60%. Giá lợn giết mổ ở Trung Quốc tiếp tục tăng là một trở ngại đối với chính phủ Trung Quốc trong việc đang nỗ lực ổn định thị trường. Theo một cuộc khảo sát gần đây, giá lợn hơi trung bình đạt 3,51 Euro/kg, tăng khoảng 60% so với đầu năm 2022 và tăng khoảng 125% so với cùng kỳ năm trước. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), giá thịt lợn tại 36 trung tâm buôn bán lớn hiện tăng 30% so với cùng kỳ năm trước và do đó nằm ở mức cảnh báo thứ hai trong ba mức cảnh báo.

Chính phủ Trung Quốc đang phản ứng với việc này bằng cách thuê nguồn dự trữ thịt lợn từ bên ngoài nguồn dự trữ của nhà nước. Trong tháng 9/2022, đã có ba đợt xuất kho dự trữ thịt lợn với tổng cộng 70.000 tấn. Theo NDRC, hầu hết các tỉnh cũng đã bắt đầu giải phóng nguồn dự trữ, do đó khoảng 200.000 tấn thịt lợn bổ sung được đưa ra thị trường trong tháng 9, đây là khối lượng nhiều nhất trong một tháng. Một số tỉnh cũng hỗ trợ tài chính cho các hộ chăn nuôi lợn tư nhân để tăng nguồn cung. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả những việc này vẫn chưa thực sự có thể ngăn đà tăng giá thịt lợn của Trung Quốc.

Giá lợn tại Trung Quốc vẫn theo xu hướng tăng liên tục, ngày 20/10/2022 giá tăng lên mức 95.000 đồng/kg, tăng 13.000 đồng/kg so với đầu tháng 10/2022. Giá thịt lợn tại Trung Quốc tăng vọt kể từ cuối tháng 8/2022 đến nay, khiến chính quyền Trung Quốc phải mở kho dự trữ quốc gia để đưa thịt đông lạnh ra thị trường để đảm bảo nguồn cung cho những ngày lễ. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh doanh thịt lợn tại Trung Quốc cảnh báo rằng việc xả kho lạnh cũng không giúp nhiều cho việc hạ nhiệt đà tăng giá thịt lợn. Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết, trong tháng 9/2022 Trung Quốc đưa ra thị trường khoảng 200.000 tấn thịt lợn từ kho dự trữ để duy trì nguồn cung và ổn định giá. NDRC cho biết Trung Quốc có đủ dự trữ thịt lợn để đáp ứng nhu cầu trên thị trường và sẽ xả kho dự trữ từng đợt cũng như sẽ tăng số lượng xả kho nếu cần thiết. Thịt lợn là một mặt hàng chủ lực ở Trung Quốc và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các loại thực phẩm được sử dụng để đánh giá chỉ số giá tiêu dùng của nước này.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng lợn năm 2023 của Trung Quốc dự kiến đạt 675 triệu con. Giá thịt lợn trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022 giảm đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các hộ chăn nuôi lớn có vốn đầu tư đáng kể. Tuy nhiên, các nhà sản xuất lớn vẫn duy trì sản lượng ngay cả khi lỗ ngày càng gia tăng, dự kiến Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu sản xuất thịt lợn vào năm 2023 để duy trì thị phần. Các nhà sản xuất quy mô nhỏ dự kiến sẽ mở rộng sản xuất vào năm 2023 với giá lợn hơi và thịt lợn ổn định.

Giá lợn giết mổ ở Trung Quốc đã tăng rất mạnh, giá tính từ đầu năm đến nay đã tăng 60%.

Với Việt Nam, giá lợn hơi đang đi ngược với Trung Quốc. Thời gian qua, giá lợn hơi biến động giảm, nhưng giá thức ăn chăn nuôi và giá vật tư đầu vào của ngành chăn nuôi vẫn không có sự thuyên giảm. Mặt khác, biến động giá đồng USD tăng cũng góp phần tác động vào giá thức ăn chăn nuôi khó có thể giảm. Những điều này khiến cho người chăn nuôi có thể sẽ gặp rủi ro, thua lỗ nếu tái đàn để phục vụ Tết Nguyên đán mà không tính toán kỹ.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, hiện giá lợn hơi bán tại các trại chăn nuôi dao động từ 55.000 - 58.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước đó. Với chi phí đầu vào hiện nay, giá thành sản xuất 1kg lợn hơi tăng lên mức 55.000 đồng/kg, nếu đàn lợn tăng trưởng không tốt hoặc hao hụt vì dịch bệnh cao thì giá thành có thể đội lên trên 60.000 đồng/kg. Với giá bán hiện nay, người chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nông hộ đang “gồng mình” gánh lỗ.

Thêm vào đó, kể từ ngày 6/10/2022, hồ sơ kiểm dịch đối với lợn vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh với mục đích làm giống, giết mổ phải có thêm kết quả xét nghiệm đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Kết quả xét nghiệm được gửi kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch. Người chăn nuôi e ngại đây sẽ là một khoản chi góp phần tăng thêm chi phí sản xuất trong chăn nuôi lợn.

Theo báo cáo của Cục Thú y, lũy kế từ năm 2016 đến nay, cả nước đã xây dựng được 2.394 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố. Hiện nay, cả nước có 2.210 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố với 4.125 lượt chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với 20 bệnh, trong đó, có 2.386 lượt chứng nhận cơ sở, vùng chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh.

Ngành chăn nuôi cả nước đang hướng đến chăn nuôi an toàn sinh học và xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu là biện pháp phòng chống dịch bệnh từ sớm, từ xa để hướng tới xây dựng vùng chăn nuôi an toàn sinh học.



Quý III/2022, ngành chăn nuôi lợn thế giới vẫn chịu nhiều áp lực từ chi phí nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cao khi chiến sự Ukraine-Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lạm phát leo thang ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới và dịch tả heo châu Phi vẫn lây lan tại nhiều nơi.

Chỉ số giá thịt toàn cầu giảm trong tháng 9, đánh dấu tháng giảm thứ 3 liên tiếp nhưng giá heo thịt trên thế giới tiếp tục tăng, phản ánh sự thiếu hụt nguồn cung lợn thịt giết mổ tại Liên minh châu Âu (EU).

Tại Trung Quốc, giá lợn hơi và thịt lợn tiếp tục tăng cao vì hoạt động giết mổ của người chăn nuôi chậm lại do sự sụt giảm của biên lợi nhuận. Sự leo thang của giá thịt lợn buộc chính quyền Bắc Kinh liên tiếp phải giải phóng thịt lợn từ kho dự trữ quốc gia để ổn định nguồn cung và giá thịt lợn.

Ngược lại, giá lợn hơi tại Việt Nam đang trong xu hướng giảm và dự kiến sẽ duy trì trong ngắn hạn. Cụ thể giá tại ba miền giảm khoảng 10-11,2% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm giá lợn hơi có thể sẽ tăng trở lại nhờ nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao.

Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi có thể chưa thể hạ nhiệt dù một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu giảm giá thời gian gần đây. Nguyên nhân là giá nguyên liệu đồng loạt tăng cao trước đó, trong khi các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi chỉ tăng giá sản phẩm ở mức thấp hơn mức tăng của giá đầu vào nên bị lỗ.

Theo nhận định của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, với bối cảnh nền kinh tế và các yếu tố cơ bản hiện tại, giá nông sản có thể sẽ đón nhận những đợt rung lắc mạnh trong quý IV này. Hiện tại, các mặt hàng đều đang ở mức cao sau những đợt tăng liên tiếp trong hai năm qua.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá lợn hơi sẽ còn tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới và sẽ dao động quanh ngưỡng 55.000-65.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm giá lợn hơi có thể sẽ tăng trở lại do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng, giá lợn hơi thấp chứng tỏ cung vượt cầu, nếu ở trên giá thành sản xuất thì lúc đó mới thiếu nguồn cung. Do vậy, nhà nước cần cân đối tỷ lệ lợn hơi xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc với nhu cầu tiêu thụ trong nước, làm sao để giá lợn hơi bán ra trên giá thành, chứ như tình hình hiện nay thì khó khăn cho người chăn nuôi.