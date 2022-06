Giá nông sản hôm nay 1/6: Hồ tiêu tăng thêm 500 đồng/kg; xuất khẩu cà phê đạt gần 2 tỷ USD

Giá nông sản hôm nay 1/6 tại thị trường trong nước đồng loạt tăng nhẹ ở cả 2 mặt hàng cà phê và và hồ tiêu.

Giá nông sản hôm nay: Giá tiêu tăng thêm 500 đồng/kg, cao nhất 74.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 1/6 tại thị trường trong nước biến động nhẹ mới so với hôm qua.

Hiện, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang thu mua ở mức 72.500 đồng/kg; tăng 500 đồng so với hôm qua;

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 1/6 cũng tăng nhẹ 500 đồng; giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg;

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay tăng nhẹ lên mức 71.000 đồng/kg;

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng nhẹ 500 đồng, lên mức 74.000 đồng/kg - mức thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay;

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 1/6 giao dịch ở ngưỡng 73.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng so với hôm qua.

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục có thêm phiên thứ 2 liên tiếp tăng giá nhẹ và cũng là lần tăng thứ 4 của thị trường nội địa trong vòng 1 tuần qua. Kết thúc tháng 5/2022, giá tiêu trong nước giảm sâu 4.500 - 5.000 đồng/kg.

Cùng đà tăng của thị trường trong nước mấy ngày qua, Cộng đồng Hồ tiêu thế giới tiếp tục niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam tăng 50 USD/tấn, tương ứng với 4.150 USD/tấn tiêu đen loại 550g/l và 5.950 USD/tấn với tiêu trắng. Tổng hợp tháng 5/2022, Cộng đồng Hồ tiêu thế giới đã hạ giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam xuống thêm 90 USD/tấn.

Nền kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 5/2022, sau khi Thượng Hải và Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp phong tỏa vì Covid-19. Đặc biệt các cửa khẩu thông quan với Việt Nam đã mở trở lại, giúp hàng hóa lưu thông, trong đó có hồ tiêu. Điều này cũng thể hiện rõ khi cuối tháng 5/2022 có ngày càng nhiều hơn thương lái gom hàng sang Trung Quốc.

Tháng 5/2022, thị trường hồ tiêu trong nước thiếu yếu tố cạnh tranh từ khách hàng Trung Quốc, dẫn đến quyết định giá trong tay các đơn vị xuất khẩu của Việt Nam. Tình thế trên có lúc thị trường bị thao túng, đội lái tranh thủ dìm giá xuống. Nay có yếu tố Trung Quốc tăng mua thị trường đã khởi sắc trở lại.

Theo tính toán, từ giờ đến cuối năm, nếu nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu từ thị trường này không giảm mạnh, thì xuất khẩu sang đây sẽ còn khoảng hơn 40.000 tấn. Đây chính là một trong những đòn bẩy giúp giá tiêu có thể lấy lại các mốc 80.000, 90.000 đồng/kg khi kết thúc năm 2022.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 1/6/2022 tại thị trường trong nước đang giao dịch quanh mức 71.000 - 74.000 đồng/kg.

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Cà phê tiếp tục tăng, xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 42.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 42.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.000 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 42.100 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước tăng nhẹ so với cùng thời điểm sáng qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2022 tăng 1 USD/tấn ở mức 2.106 USD/tấn, giao tháng 9/2022 tăng 4 USD/tấn ở mức 2.110 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2022 tăng 2,75 cent/lb, ở mức 231,25 cent/lb, giao tháng 9/2022 tăng 2,4 cent/lb, ở mức 231,45 cent/lb.

Sau 3 ngày nghỉ, thị trường New York quay lại giao dịch với đà tăng tốt, với sự hỗ trợ của tỷ giá đồng Real tiếp tục mạnh lên. Các thị trường hàng hóa nói chung tỏ ra lạc quan hơn khi Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các lệnh phong tỏa cứng rắn ở Thượng Hải. Kỳ vọng chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu sớm được nối lại một cách nhanh chóng.

Kết thúc tháng 5/2022, giá cà phê trong nước tăng trung bình 400 đồng/kg. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2022 giữ nguyên, trong khi trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2022 tăng 10,15 cent/lb. Giá cà phê Arabica có tháng tăng trưởng rất tích cực.

Tổng cục Thống kê Việt Nam dự báo xuất khẩu cà phê trong tháng 5/2022 đạt khoảng 2,5 triệu bao, tăng 15,20% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lũy kế xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu niên vụ hiện tại 2021/2022 sẽ đạt tổng cộng 17.460.410 bao, tăng 6,57% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê trong 5 tháng đầu năm dương lịch 2022 đạt tổng cộng xấp xỉ 2 tỷ USD, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này phản ánh rõ giá cả gia tăng tại thị trường cà phê kỳ hạn so với cùng kỳ năm trước.