Giá nông sản hôm nay 18/10: Heo hơi vẫn đi xuống nhiều nơi; sức mua hồ tiêu đang bão hòa

Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận, trong khi mặt hàng hồ tiêu và cà phê ổn định so với phiên cuối tuần qua, thì heo hơi vẫn đi xuống ở nhiều nơi.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang

Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc duy trì ở mức thấp từ 35.000 - 38.000 đồng/kg. Tại Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, TP Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang, giá heo hơi được thu mua trong khoảng 36.000 - 38.000 đồng/kg. Yên Bái, Phú Thọ và Lào Cai tiếp tục giữ mức giá 35.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch thấp nhất trong khu vực

Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay không biến động, mức giao dịch từ 37.000 - 40.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Thuận và Ninh Thuận hiện giao dịch tại ngưỡng cao nhất khu vực là 40.000 đồng/kg. Giá thu mua heo hơi tại các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh đang dừng trong khoảng 38.000 - 39.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Nam điều chỉnh giảm rải rác trong hôm nay. Theo đó, hai tỉnh Vĩnh Long và Bình Dương giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua heo hơi lần lượt với giá là 36.000 đồng/kg và 38.000 đồng/kg. Cùng chiều giảm còn có TP HCM khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg. Giá ở các địa phương khác không đổi, mốc giao dịch cao nhất là 40.000 đồng/kg có mặt tại tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Vũng Tàu và Bình Phước.

Giá tiêu hôm nay: Đi ngang sau phiên giảm giá, sức mua đang bão hòa

Đầu tuần, giá tiêu ổn định. Cụ thể, tại Bình Phước, sau khi giảm 500 đồng/kg tại phiên hôm qua, giá tiêu vẫn giữ 88.000 đồng/kg.

Mức cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu với 89.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 87.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 86.000 đồng/kg.

Như vậy, sau 3 đợt điều chỉnh (2 đợt tăng nhẹ đầu tháng, 1 đợt tăng mạnh giữa tháng), giá tiêu trong nước đã có sự điều chỉnh. Theo các chuyên gia, đây là điều được dự báo trước, bởi quãng 2 tuần qua hồ tiêu tăng quá "nóng". Giá thu mua tiêu liên tục được đẩy lên dẫn đến tình trạng tranh mua của các đại lý.

Hiện sức mua đã bão hòa, các đại lý cũng găm đủ hàng cho cuối năm và 1 phần dồn lực cho vụ cà phê mới. Một nguyên nhân khác cũng khiến giá tiêu hạ nhiệt. Đó là tình trạng ùn ứ container tại các cảng biển hiện nay càng trầm trọng. Nguyên nhân do 2 cơn bão vừa đổ bộ vào Trung Quốc.

Cảng Felixstowe, nơi điều phối hơn 30% lượng container vào Vương quốc Anh đang chịu cảnh ứ đọng container nghiêm trọng trước kỳ lễ Tết cuối năm tại châu Âu. Tình trạng chung diễn ra ở cảng Thâm Quyến (Trung Quốc) và Longbeach (Mỹ), hàng dài các tàu container chờ dỡ hàng.

Cảng Los Angeles và cảng Long Beach ở bang California (xử lý 40% lưu lượng container hàng vào Mỹ) bị kẹt nặng. Một lượng lớn tàu hàng và hàng ngàn container trên đó vẫn đang nằm chờ ở cảng Los Angeles và cảng Long Beach. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều cảng ở New York, Savannah, Georgia, theo tạp chí The Atlantic. Lý do vì nhu cầu vận chuyển tăng cao bất thường, trong khi đó xe tải, tài xế, cả nhân viên cảng lại thiếu nặng.

Mỹ đang thiếu nghiêm trọng tài xế để phân phối hàng từ cảng đến kho, cửa hàng… Hiệp hội vận tải đường bộ Minnesota ước tính Mỹ đang thiếu tới 60.000 tài xế. Nguyên nhân thì nhiều nhưng cơ bản đều liên quan đến dịch, nghỉ việc nhiều, quy trình tuyển dụng bị ảnh hưởng, các lớp đào tạo bị hủy.

Tỉnh trạng trên khiến xuất khẩu nông sản, trong đó có hồ tiêu gián đoạn, dẫn đến giá thu mua trong nước giảm. Tuy nhiên, về lâu dài giá cước tàu tiếp tục tăng cao, đồng nghĩa giá xuất khẩu các tháng cuối năm tăng. Các chuyên gia nhận định, vì điều trên nên giá tiêu cuối năm vẫn xu hướng tăng, không thể giảm. Bên cạnh đó, các đại lý đã găm hàng sẽ không chịu bán thấp hơn giá mua vào.

Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, giá tiêu trong nước tăng trung bình 8.000 đồng/kg. Trong khi giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tăng 200 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay: Ổn định

Giá cà phê hôm nay 18/10 trong khoảng 39.500 - 40.400 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.500 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.300 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.300 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.200 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.300 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2021 giảm 25 USD/tấn ở mức 2.110 USD/tấn, giao tháng 1/2022 giảm 24 USD/tấn ở mức 2.121 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2021 giảm 5,85 cent/lb ở mức 203,4 cent/lb, giao tháng 3/2022 giảm 5,9 cent/lb ở mức 206,25 cent/lb.