Giá nông sản hôm nay 18/2: Tiêu điều chỉnh 500 đồng/kg; heo hơi tăng giảm trái chiều

Giá nông sản hôm nay (18/2) ghi nhận, tiêu đồng loạt tăng 500 đồng/kg lên khoảng 84.000 - 87.000 đồng/kg tại các tỉnh trọng điểm trong nước. Cà phê giao dịch trong khoảng 41.100 - 41.800 đồng/kg; trong khi đó heo hơi điều chỉnh trái chiều.

Cập nhật giá tiêu

Giá tiêu tại thị trường trong nước hôm nay tăng thêm 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai lần lượt tăng lên mức 84.000 đồng/kg và 84.500 đồng/kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông hiện giao dịch hồ tiêu với cùng mức 85.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tăng lên mức tương ứng là 86.000 đồng/kg và 87.000 đồng/kg.

Năm 2021, cơ cấu chủng loại hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam có sự chuyển dịch khi giảm xuất khẩu hạt tiêu đen và hạt tiêu đen xay, theo báo cáo từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).



Mặc dù vậy, hạt tiêu đen vẫn là chủng loại xuất khẩu chính, với tỷ trọng chiếm 74,3% tổng lượng và chiếm 70,8% tổng trị giá.

Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu đen đạt 194 nghìn tấn, trị giá 664,11 triệu USD, giảm 17,2% về lượng, nhưng tăng 29,6% về trị giá so với năm 2020.

Trong năm 2021, thị trường xuất khẩu hạt tiêu đen của Việt Nam lên tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, ngành hạt tiêu Việt Nam tập trung xuất khẩu sang các thị trường chính như Trung Quốc (35,7 nghìn tấn); Mỹ (34,8 nghìn tấn); Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (15,2 nghìn tấn); Ấn Độ (9,2 nghìn tấn); Đức (6,3 nghìn tấn).

Năm 2021, lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chính giảm, ngoại trừ Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (tăng 17,7%) và Đức (tăng 12,9%).

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tỉnh Bắc Giang điều chỉnh giao dịch xuống còn 56.000 đồng/kg, ngang bằng với Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Thái Bình,...

Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên duy trì trong khoảng 50.000 – 56.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Bắc Trung bộ, giá heo tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhỉnh hơn, từ 50.000 – 55.000 đồng/kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong khoảng 50.000 – 54.000 đồng/kg.

Khu vực Nam Trung bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn có nhiều địa phương được mức 55.000 – 56.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận 52.000 – 54.000 đồng/kg; Bình Định 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Tây Nguyên trong khoảng 50.000 – 54.000 đồng/kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk dao động trong khoảng 50.000 – 55.000 đồng/kg. Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum phổ biến trong 50.000 – 54.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Bến Tre hạ nhẹ 1.000 đồng/kg, điều chỉnh giao dịch xuống còn 56.000 đồng/kg. Trái lại, sau khi tăng 2.000 đồng/kg, tỉnh Tiền Giang điều chỉnh giá thu mua lên ngưỡng 57.000 đồng/kg, ngang bằng với TP HCM và Long An, cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao dịch trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 41.100 - 41.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 41.200 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 41.100 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.700 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 41.700 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 41.600 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 41.700 đồng/kg, 41.600 đồng/kg.

Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê giảm trở lại. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.289 USD/tấn sau khi giảm 0,04% (tương đương 1 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 251,50 US cent/pound, giảm 0,3% (tương đương 0,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).