Giá nông sản hôm nay 30/4: Heo hơi giảm 2.000 đồng/kg; tiêu và cà phê đi ngang

Giá nông sản hôm nay 30/4, tiêu giao dịch trong khoảng 76.000 - 79.000 đồng/kg; cà phê không biến động nhẹ.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 77.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 76.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 78.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giữ nguyên ở các tỉnh so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường trong nước đang đi ngang trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Dù có thông tin nhiều thương lái tích cực hỏi mua hàng nhưng thực tế lượng giao dịch thực tế không nhiều. Các bên vẫn đang "thăm dò" nhau. Năm nay tâm lý giữ hàng trong dân mạnh ngay từ đầu vụ. Theo các chuyên gia, lượng hàng tồn trong dân còn khoảng 80.000 - 100.000 tấn. Vừa qua Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã họp và chốt lại con số sản lượng vụ năm 2021 là 195.000 tấn, vụ năm nay giảm 10%, vào khoảng 175.000 tấn.

Vụ tiêu năm nay cơ bản đã kết thúc mà không có nhiều sự đột biến về giá như năm ngoái. Với mức giá như hiện nay, người nông dân vẫn có lãi nếu sản lượng đạt 3-4 tấn/ha. Tuy nhiên, tình tình lạm phát và giá cả tăng cao như hiện nay thì bài toán đầu tư cho vụ tới của bà con nông dân vẫn là vấn đề nan giải.

Dẫu vậy, trong giai đoạn này ngành nông nghiệp các địa phương khuyến cáo, sau thu hoạch, vườn tiêu cần được bổ sung dinh dưỡng để phục hồi, tạo mầm hoa và cho trái ở vụ tiếp theo. Đây là giai đoạn nhạy cảm của cây tiêu với thời tiết. Các loại dịch bệnh như nấm, vi sinh vật có hại phát sinh mạnh trên cây tiêu. Nếu giai đoạn này không cung cấp đủ dinh dưỡng, cây tiêu sẽ mất cân đối, dẫn đến khó phục hồi, dễ nhiễm bệnh, năng suất sụt giảm, thậm chí mất mùa.

Theo Chi cục Phát triển nông nghiệp (Sở NN-PTNT Đắk Nông), niên vụ 2022, diện tích hồ tiêu toàn tỉnh ước khoảng 34.957 ha, sản lượng 60.605 tấn. Thời điểm này, bà con trong tỉnh đang tập trung bước vào chăm sóc, phục hồi vườn cây. Bởi sau thu hoạch, các vườn tiêu thường kiệt sức, lại trùng vào mùa khô, nên ảnh hưởng quá trình sinh trưởng. Do đó, cây tiêu cần có chế độ chăm sóc đặc biệt để bảo đảm phục hồi sức, kháng lại các loại sâu bệnh hại, giúp phát triển tốt và bảo đảm năng suất cho vụ tới.

Cập nhật giá cà phê

Giá cà phê trong nước hôm nay cao nhất đạt 41.000 đồng/kg. Cụ thể, tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê được thu mua với mức 40.400 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) giá cà phê ở mức 40.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (ĐắkLắk), Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Tại Pleiku (Gia Lai), La Grai (Gia Lai), giá cà phê hôm nay đang ở mức 40.900 đồng/kg. Còn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) được thu mua với mức thấp hơn 40.800 đồng/kg.

Tại Gia Nghĩa và Đắk R'lấp (Đắk Nông), giá cà phê được thu mua với mức tương ứng 40.900 đồng/kg, 40.800 đồng/kg.

Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.900 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê hôm nay đang dao động trong khoảng từ 40.300 - 41.000 đồng/kg.

Giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe - London kỳ hạn giao tháng 5/2022 tăng vọt 56 USD (2,76%), giao dịch tại 2.088 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 53 USD (2,60%) giao dịch tại 2.094 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US - New York cũng điều chỉnh tăng, kỳ hạn giao tháng 7/2022 tăng 2,0 Cent (0,93%), giao dịch tại 217,55 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2022 tăng 0,86 Cent/lb (2.49%), giao dịch tại 217,35 Cent/lb.

Sau hai ngày giảm liên tiếp, xuống đứng ở mức thấp 6 tuần, giá cà phê robusta bật tăng mạnh mẽ khi “bò đầu cơ” quay lại mua vào do lo ngại nguồn cung vẫn còn thiếu hụt, cho dù hai nhà cung cấp hàng đầu là Brazil và Indonesia đang thu hoạch và đã bắt đầu ra hàng vụ mới.

Tính đến ngày 21/4, tồn kho đạt chuẩn trên hai sàn so với báo cáo tuần trước như sau, robusta London đạt 93.490 tấn, giảm từ 93.700 tấn; arabica New York đạt 66.007 tấn, tăng so với 64.645 tấn.

Như vậy, tồn kho đạt chuẩn robusta có tuần thứ ba liên tiếp giảm, giúp giá London trở lại tình trạng giá đảo. (Giá tháng 5/22 cao hơn tháng 7/22 đến 16 USD đạt 2.130 USSD/tấn).

Cập nhật giá heo hơi

Giá heo hơi tại miền Bắc

Cụ thể, tại tỉnh Hưng Yên giá heo hơi báo giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 56.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Bắc Giang giá heo hơi ở mức cao nhất toàn miền 58.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Bình giá heo hơi được thu mua với mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định giá heo hơi ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Cụ thể, tại tỉnh Quảng Bình giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, hiện được thu mua với mức 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Bình Thuận giá heo hơi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg xuống 55.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi tại tỉnh Nghệ An cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 56.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, Quảng Trị giá heo hơi đi ngang, lần lượt đạt mức 56.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Các địa phương như Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận giá heo hơi ở mức 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế giá heo hơi đang ở mức thấp nhất toàn miền 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam

Cụ thể, tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu giá heo hơi đồng loạt giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 55.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tại tỉnh Bến Tre, An Giang giá heo hơi lần lượt đạt mức 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu giá heo hơi ở mức 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Long An, Kiên Giang giá heo hơi được thu mua với mức 53.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Hữu Duy (ngụ xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, trang trại của gia đình anh nuôi hơn 300 con heo. Hiện nay, giá heo hơi tiếp tục giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, song giá cám thì cứ trên đà tăng không có xu hướng giảm. "Với đà thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng như hiện nay, nguy cơ người chăn nuôi chúng tôi sẽ phải "treo" chuồng vì không theo nổi giá cám" - ông Duy chia sẻ thêm.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi như USFeed, C.P Việt Nam, Unipresident Việt Nam, Hòa Phát Đồng Nai, GreenFeed, CJ Vina Agri, Wagon Việt Nam... đồng loạt thông báo tăng tiếp giá thức ăn chăn nuôi dành cho heo khoảng 400 đồng/kg từ ngày 1/5. Như vậy, từ đầu năm đến nay, thức ăn chăn nuôi đã có 4 lần tăng giá liên tiếp, tổng mức tăng khoảng 40.000 đồng/kg.